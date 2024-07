Der überwältigende Sieg der Labour Party bei der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich hält schon jetzt Lehren für Parteien der Mitte und gemäßigt linke Parteien anderswo parat. Doch ob er auf lange Sicht von Bedeutung sein wird, hängt davon ab, ob es Premierminister Keir Starmer gelingt, die wirtschaftlichen Probleme seines Landes zu bewältigen – eine äußerst schwierige Aufgabe.

Nachdem Starmer 2020, kurz nach der schlimmsten Niederlage der Partei seit 1935, den Parteivorsitz von Jeremy Corbyn übernommen hatte, legte er den Schwerpunkt auf Mäßigung sowie auf Strategien zur Stärkung der Wirtschaft und zur Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen. Sein Sieg zeigt, dass sich Wahlen auch ohne extremistische Positionen gewinnen lassen. Starmer versprach, dafür zu sorgen, dass die Demokratie für alle besser funktioniert.

Neustart in der Downing Street 10: der britische Premier Keir Starmer. Foto: REUTERS/Chris J Ratcliffe

Dies ist eine starke Botschaft. Meine eigenen jüngsten Forschungen zeigen, dass Menschen viel demokratiefreundlicher werden, wenn sie sehen, dass die Demokratie richtig funktioniert und in Bezug auf Wirtschaftswachstum, Stabilität, öffentliche Dienstleistungen und ein niedriges Maß an Ungleichheit und Korruption Erfolge liefert. Dieselbe grundlegende Formel hat sich für Arbeiterparteien und Sozialdemokraten auch anderswo bewährt. Die Entstehung des bekannten skandinavischen Modells lässt sich auf die Wahlsiege der Arbeiterparteien in Dänemark, Schweden und Norwegen vor fast einem Jahrhundert zurückführen. Diese Parteien distanzierten sich zunächst von hart linken Ideen und der zugehörigen Rhetorik. Als sie dann an die Macht kamen, lieferten sie die konkreten Verbesserungen, die sie versprochen hatten.

"Zur Finanzierung der von Starmer versprochenen öffentlichen Investitionen in Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur und Technologie muss die Regierung freilich ihre Steuereinnahmen erhöhen."

Im Fall Schwedens wurde die Sozialdemokratie in den Wirren der Weltwirtschaftskrise geschmiedet. Die Arbeiterpartei – die sich zwei Jahrzehnte zuvor von ihren marxistischen Wurzeln losgesagt hatte – trat mit einem Programm an, das makroökonomische Stabilität, die Schaffung von Arbeitsplätzen und höhere Löhne versprach. Nachdem sie diese Versprechen eingelöst hatte, wurde sie zur hauptsächlichen Regierungspartei des Landes.

Die norwegische Arbeiterpartei schlug einen Weg ein, der dem ihres britischen Cousins 2024 ähnlicher war. Nach einem Wahlkampf mit hart linkem Programm und dem Verlust von mehr als 20 Prozent ihrer Sitze bei der Wahl 1930 unterzog sie sich einer raschen Erneuerung. Im Jahr 1935 kam eine grundlegend veränderte Arbeiterpartei an die Macht, deren Wahlprogramm auf Schulreformen, Sozialprogramme und die Schaffung von Arbeitsplätzen abstellte. Durch ihre historische "Volksschulreform" erhöhte sie die Bildungsqualität in weniger entwickelten Teilen des Landes und erwarb sich so die dauerhafte Unterstützung vieler Wählerinnen und Wähler.

Nicht auf der Agenda

Eine Partei umzugestalten ist schwierig. Für Starmer bedeutete es, Corbyn beiseitezuschieben und klarzustellen, dass dessen Form des linken Extremismus nicht mehr auf der Agenda stehen würde. Starmer ertrug viele Monate weitverbreiteter Kritik von der Linken, aber er blieb standhaft.

Nun naht eine noch größere Bewährungsprobe. Die Bedeutung des Siegs der Labour Party wird letztlich davon abhängen, ob die Partei die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, insbesondere was die Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums angeht. Die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens während der vergangenen 14 Jahre Tory-Herrschaft verlief ziemlich enttäuschend. Das Pro-Kopf-Einkommen stieg nur langsam, und die Regierung versäumte es, ein offensichtliches Produktivitätsproblem anzugehen: Der Anstieg der Produktion pro Arbeitsstunde ist im Vergleich zu den USA, Frankreich und Deutschland gering.

Labour ist bewusst, dass der Grund für die schwache Produktivitäts- und Beschäftigungsentwicklung des Vereinigten Königreichs ein Mangel an öffentlichen und privaten Investitionen ist, und hat gute Ideen zur Ankurbelung einer robusten wirtschaftlichen Erholung. Zur Finanzierung der von Starmer versprochenen öffentlichen Investitionen in Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur und Technologie muss die Regierung freilich ihre Steuereinnahmen erhöhen. Starmer muss daher möglicherweise ein separates Versprechen zurücknehmen, die Steuern für die arbeitende Bevölkerung nicht zu erhöhen.

Langfristige Strategie nötig

In diesem Fall sollte er darauf hinweisen, dass keine hochentwickelte Volkswirtschaft ohne Innovation ein nachhaltiges, dynamisches Wachstum erreichen kann. Während Länder wie Vietnam und China in der Lage waren, ausgereifte Technologien und billige Arbeitskräfte zu nutzen, haben die einkommensstarken Volkswirtschaften diese Möglichkeit nicht. Sie müssen entweder innovieren, oder sie fallen hinter den neuesten globalen technologischen Stand zurück.

Aber Innovation ist leichter gesagt als getan. Trotz der Betonung der früheren Regierung auf die Künstliche Intelligenz liegt Großbritannien im Technologierennen zurück, und keine noch so großen Reden der Regierung werden die Lage auf wundersame Weise ins Gegenteil verkehren. Stattdessen benötigt das Vereinigte Königreich eine in sich schlüssige langfristige Strategie, die darauf zielt, eine Nische in der breiteren Innovationswirtschaft zu finden. Der Erfolg erfordert mehr als nur eine Industriepolitik alten Stils zur Unterstützung bestimmter Unternehmen oder Sektoren.

Die Labour-Pläne für eine besser funktionierende Demokratie enthalten zudem potenzielle Bruchlinien. Eine demokratische Regierungsführung, die auf die Menschen eingeht, verlangt, dass kein wichtiges öffentliches Anliegen ignoriert wird, und die britischen Wählerinnen und Wähler haben erneut ihre große Besorgnis über die Einwanderung signalisiert.

Humanitäres Argument

Wie im übrigen Europa wird die britische Rechte unter zunehmenden Druck geraten, sich weiter nach rechts zu wenden, und die Labour Party und andere Politikerinnen und Politiker der Mitte müssen sich auf diese Verschiebung einstellen. Wahl um Wahl hat gezeigt, dass es keine tragfähige Strategie ist, die Ansichten der Bevölkerung zur Einwanderung zu ignorieren. Labour muss das humanitäre Argument für die Aufnahme von Flüchtlingen darlegen und zugleich mehr Transparenz und Kontrolle bei der Einwanderung insgesamt versprechen.

Die richtige Kommunikationsstrategie und die richtigen Prinzipien für die Gestaltung ihrer Einwanderungspolitik zu finden wird eine der größten Herausforderungen der neuen Regierung sein. Als jemand, der früher sowohl als Menschenrechtsanwalt als auch als für Fragen der öffentlichen Ordnung zuständiger Oberstaatsanwalt tätig war, könnte Starmer in einzigartiger Weise qualifiziert sein, dort Erfolg zu haben, wo andere gescheitert sind. (Daron Acemoğlu, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 15.7.2024)