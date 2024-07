Die Immobilienkrise zeitigt unterschiedlichste Folgen, die Branche beschäftigt auch die Staatsanwaltschaft. APA/Harald Schneider

Hohe Bankverbindlichkeiten, deren Verzinsung den Kreditnehmern die Luft zu rauben droht, steigende Baukosten bei sinkender Nachfrage nach Immobilien und unübersichtliche Unternehmensstrukturen mit einer Unmenge einzelner Projektgesellschaften: Das sind – nur ein paar – jener Charakteristika, die die Immobilien- und Immobilienentwicklerbranche derzeit oft prägen. Abseits der Rieseninsolvenz der Signa geraten auch weitaus kleinere Unternehmen in eine Schieflage, wie etwa die BBB Immo GmbH, die, wie berichtet, seit Mai in Konkurs ist und Schulden um die 100 Millionen Euro angehäuft haben soll. Wer die wirtschaftlichen Eigentümer der Schweizer Großmuttergesellschaft der BBB sind, ist nicht bekannt; in der Branche spricht man im Konnex mit der BBB von sehr schillernden Personen.

Schon vor längerem sind auch zwei Gesellschaften rund um Immobilienentwickler Lukas Neugebauer in den Konkurs geschlittert, Ende 2023 die LVS Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH in Neudörfl und, im März, die B&R Generalunternehmer GmbH, die Neugebauer führte. Der 32-jährige Chef der Wiener LNR-Gruppe ist spätestens seit seinem Streit mit Szene-Gastronom Marin Ho, der auch gern Sebastian Kurz und dessen Entourage bewirtete, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Neugebauer warf Mieter Ho aus seinem "Kleinen Haus der Kunst", dem Baujuwel gegenüber der Secession, in dem einst Verkehrsbüro und Novomatic Forum untergebracht waren. Das Gebäude hat er 2022 einer Bank-Austria-Leasinggesellschaft verkauft; Neugebauer, der das Verwertungsrecht hat, will es nun angeblich verwertet.

Lange Geschichte der Alten Post

Zudem hat Neugebauer die Alte Post in der Zollergasse in Wien-Neubau gekauft, ein früheres Postamt mit perlenkettenartiger Eigentümergeschichte: 2010 kaufte die BAI das Gebäude, dann die Signa, ein Jahr später die BBB Holding, wieder ein Jahr später ein Immobilienentwickler und LNR-Mitarbeiter, der es nach einem Jahr an die LNR Development veräußerte. Als "Telegraph Yards" soll das 1910 errichtete Gründerzeithaus laut LNR-Homepage künftig 28 exklusive Eigentumswohnungen inklusive Dachwohnungen beherbergen, fertiggestellt ist der Umbau aber noch immer nicht.

Doch zurück zu den Pleiten: Ebenfalls abgestürzt sind Gesellschaften der Immobiliengruppe Voithofer, nämlich die VMF Vermögensverwaltung GmbH und die VKM Holding samt etlichen Gesellschaften. Betroffen davon auch Anleger, die Geld über Crowdfunding-Plattformen investiert haben.

WKStA bestätigt Ermittlungen

Angesichts der Lage der Branche zittern auch die finanzierenden Institute, und die Bankenaufsicht beobachtet die Entwicklungen mit Argusaugen: Die Banken sind aufgefordert, Rückstellungen für den Notfall zu bilden. Wie berichtet haben etliche Immobilienentwickler in Summe sehr hohe Kredite von vielen kleinen Banken zusammengesammelt, sehr oft bei Raiffeisenkassen. Bei einigen soll es zu Betrügereien gekommen sein, wie in Anzeigen etlicher Institute behauptet wird.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt seit längerem gegen Immobilienentwickler, nun bestätigt sie das auch. Verfahren wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs und der Untreue laufen demnach gegen zehn Beschuldigte sowie gegen unbekannte Täter, laut STANDARD-Informationen sind zwei Rechtsanwälte darunter. Sie wurden von der Wiener Anwaltskammer angezeigt.

Laut WKStA hätten die Beschuldigten den Banken "wahrheitswidrig" vorgegaukelt, sie bräuchten die Kredite für den Erwerb von Liegenschaftsanteilen. Das Geld sei auf Treuhandkonten gelandet, die Treuhänder (die Anwälte eben) hätten es dann aber vereinbarungswidrig ausbezahlt – ohne Besicherungen im Grundbuch eintragen zu lassen. Was die Anwälte davon hatten, beschrieb die Anwaltskammer in ihrer Anzeige so: Das Interesse an sicherlich lukrativen Mandaten im Rahmen der willfährigen Vertragsgestaltung und Abwicklung der Verträge liege auf der Hand. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Renate Graber, 12.7.2024)