Auf Staatsbesuch in Wien: der indische Premierminister Narendra Modi mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). REUTERS/Leonhard Foeger

Da war es wieder, dieses schöne Wort: "Brückenbauer".

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und Indiens autoritärer Führer Narendra Modi haben sich beim Treffen in Österreich geeinigt, als "Brückenbauer" im Ukrainekrieg tätig zu werden.

Leider ist das komplett unrealistisch. Im besten Fall eine leere Geste, schlimmstenfalls eine Unterstützung für Putins Ziele. Nämlich die Unterwerfung der Ukraine und der Ausdehnung des russischen Einflusses auf Europa.

Modi hat soeben in Russland Putin einen "lieben Freund" genannt. Indien betreibt eine Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen. Der Hindu-Nationalist Modi steht Putin näher als westlichen Demokraten.

Nehammer bot Österreich – als "Teil der EU", aber "nicht Teil eines Militärbündnisses" – ebenfalls als Partner und Ort des Dialogs zur Beendigung des "russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine" an. Er wolle eine "freie und prosperierende Ukraine". Das ist ganz nett, falls es tatsächlich zu Verhandlungen kommt und Wien der Ort wird. Aber der Unterton ist wieder einmal so, dass Österreich versucht, es irgendwie auch Putin recht zu machen. Noch dazu in Gesellschaft von jemandem wie Modi.

Österreich war nie wirklich "Brückenbauer", weil dazu das außenpolitische Gewicht fehlt. Es ist eine nationale Selbsttäuschung. (Hans Rauscher, 11.7.2024)