19.40 REPORTAGE

Re: Frauen im Riesentruck – Das Ende einer Männerbastion Sperrige Riesentrucks mit Überlänge und Begleitfahrzeugen waren lange eine Männerbastion. Doch die ersten Frauen sind auf den Fahrersitz der Ungetüme gerückt und transportieren Lasten durch ganz Europa. Bis 20.15, Arte

21.20 MAGAZIN

Weltweit: Urlaub 2.0 – Zurück im Massentourismus? Das Phänomen des Massentourismus ist mit aller Wucht zurück. Cornelia Vospernik, Josef Manola und Katharina Wagner berichten aus Italien, Spanien und Griechenland. Bis 21.45, ORF 2

22.25 THRILLER

Manhunter – Roter Drache (USA 1986, Michael Mann) Serienmörder Dr. Hannibal Lecter vor dem Schweigen der Lämmer: Bereits 1986 konfrontierte der große Kinostilist Michael Mann den hochintelligenten Kriminellen mit einem Ermittler (William Petersen), der seinen Job eigentlich an den Nagel hängen wollte, stattdessen aber bald selbst in Gefahr gerät. Bis 0.15, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Heliopolis – Die Sonnenstadt der Pharaonen Unter dem modernen Kairo verbirgt sich mit Heliopolis ein riesiger Sonnentempel. Bevor die Überreste für immer verschwinden, blickt die Doku auf eine Tempelstadt, die 3000 Jahre bestimmend in der wechselhaften Geschichte Ägyptens war. Bis 23.20, ORF 2

22.50 SURVIVAL-THRILLER

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe (USA 2016, Jaume Collet-Serra) Medizinstudentin Nancy übersteht zwar beim Surfen den Biss eines Weißen Hais, der Überlebenskampf geht dann allerdings erst so richtig los. Der Survivalthriller des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Sera ist eine fesselnde One-Woman-Show der Hauptdarstellerin Blake Lively. Bis 0.30, Puls 4

23.55 FAMILIENDRAMA

Märzengrund (A 2022, Adrian Goiginger) Die Geschichte eines Einsiedlers, gespielt in verschiedenen Lebensaltern von Johannes Krisch und Jakob Mader, der in den Tiroler Bergen der Gesellschaft den Rücken kehrt. Nach seinem famosen Debütfilm Die beste aller Welten versuchte sich Regisseur Adrian Goiginger mit Märzengrund, basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Felix Mitterer, an Zivilisationskritik. Bis 1.45, Arte

Brauchen nach der Geburt von Zwillingen ein größeres Auto: Martin Trettau und Barbara Dittus in "Einfach Blumen aufs Dach" – MDR, 0.10 Uhr. MDR/Drefa

0.10 DDR-KOMÖDIE

Einfach Blumen aufs Dach (DDR 1979, Roland Oehme) Als die Ostberliner Familie Blaschke Zwillinge bekommt, ist der Trabi endgültig zu klein. Abhilfe soll eine zum Schrottpreise erworbene Luxuslimousine bringen. Komödienspezialist Roland Oehme und Dramatiker Rudi Strahl gewähren satirische Einblicke in den DDR-Alltag. Bis 1.40, MDR

0.15 THRILLER

Dame, König, As, Spion (Tinker Tailor Soldier Spy, GB/F/D 2011, Tomas Alfredson) Gary Oldman brilliert in Tomas Alfredsons ambitionierter Neuverfilmung von John le Carrés Spionageroman als undurchsichtiger Beamter. Bis 2.10, SWR