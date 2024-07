Rechte Parteien sind europaweit auf dem Vormarsch. Das zeigten in Österreich auch die Ergebnisse der Wahl zum Europaparlament. APA/HELMUT FOHRINGER

Pro: Eine wehrhafte Demokratie muss sich schützen

Wer glaubt, dass die Möglichkeit, Parteien zu verbieten, die Demokratie an sich gefährdet, muss jetzt ganz tapfer sein. Denn es gibt in unserer Republik seit deren Anfängen eine Partei, die verboten ist: die NSDAP. Das ist gut und wichtig und schützt unsere liberale Demokratie.

In Deutschland sind Parteiverbotsverfahren möglich. Diese Verfahren werden weder leichtfertig noch oft eingeleitet. Eine gesetzliche Handhabe, um prüfen zu können, wer mit Steuergeld gefüttert welche Bedrohungen für ein Land und seine Bevölkerung darstellt, ist nicht undemokratisch – und das wäre sie auch in Österreich nicht.

Wenn die angestrebten Ziele einer Partei nämlich genau jenen der NSDAP gleichen würden, sie nur anders heißt und auch ihre faschistische Ideologie mit Euphemismen mehr schlecht als recht maskiert, warum sollte dann nicht auch sie verboten werden können?

So eine Möglichkeit in Österreich einzuräumen, wäre eine tiefgreifende Veränderung, die natürlich nicht in einem Wahlkampf angegangen werden sollte, sondern unter Einbeziehung aller tatsächlich demokratischen Parteien.

Eine liberale Demokratie muss immer eine wehrhafte Demokratie sein, sich also ausreichend vor ihren Feinden schützen. Sonst könnte sie schnell zur Ex-Demokratie werden. (Colette Schmidt, 12.7.2024)

Kontra: Verbot wäre Akt der Kapitulation

Rechtsextreme Parteien sind europaweit auf dem Vormarsch. Ihre teils verfassungsfeindlichen Positionen bergen die Gefahr, die Grundfesten unserer Demokratie ins Wanken zu bringen. Das Ziel, dass Feinde der Demokratie gar nicht erst die Möglichkeit erhalten sollen, diese abzuschaffen, ist nur allzu verständlich.

Mit Rufen nach einem Verbotsverfahren, wie sie derzeit in Deutschland gegen die AfD laut werden, erweist man einem demokratischen System jedoch einen Bärendienst. Ein Verbot – auch nur eine Diskussion darüber – kommt einem regelrechten Akt der Kapitulation gleich. Damit gesteht man nämlich ein, dass alle Hoffnung verloren ist, rechtsextreme Parteien anderweitig in ihre Schranken zu weisen.

In Österreich gibt es im Unterschied zu Deutschland keine gesetzliche Handhabe, Parteien zu verbieten. Das ist auch gut so. Ein Verbot einer Partei würde ohnehin nur die Symptome bekämpfen, nicht aber das Problem an der Wurzel packen. Denn in Wahrheit sind es die Wählerinnen und Wähler, die davon überzeugt werden müssen, anderswo als bei rechtsextremen Parteien ihre politische Heimat zu finden.

Ein Verbot wäre hingegen ein massiver Eingriff in die politische Willensbildung und könnte bei der Bevölkerung zu einer Solidarisierungswelle mit Rechtsextremen und Entfremdung von der Demokratie führen. Das kann wirklich niemand wollen. (Sandra Schieder, 12.7.2024)