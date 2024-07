Erst heuer beschloss die UN-Generalversammlung einen Gedenktag zur Erinnerung an das Massaker von Srebrenica. REUTERS/Amel Emric

Srebrenica - Zum 29. Gedenktag des Massakers von Srebrenica wurden am heutigen Donnerstag auf der Gedenkstätte im unweit gelegenen, ostbosnischen Potocari weitere 14 Opfer beigesetzt. Sie wurden im Laufe des letzten Jahres identifiziert. Das jüngste war 1995 erst 17 Jahre alt, das älteste am Donnerstag beigesetzte Opfer war 68.

Die Beerdigungen seien ein "wichtiger Schritt, um den Opfern die Würde zurückzugeben und den Familien ein wenig Frieden zu bringen", sagte Bedrana Ribo, Nationalratsabgeordnete der Grünen, in einer Aussendung. Die Erinnerung an Srebrenica müsse "uns alle wachsam machen und uns daran erinnern, dass wir stets für Frieden und Menschlichkeit eintreten müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich solche Grausamkeiten wiederholen", so Ribo.

100 Kilometer langer Friedensmarsch

Auch heuer reisten Tausende Menschen zur Gedenkfeier an. Rund 5.000 Teilnehmer des 100 Kilometer langen Friedensmarsches, der sie von der Ortschaft Nezuk nach Srebrenica, auf dem Fluchtweg im Sommer 1995 in entgegengesetzter Richtung führte, trafen am Mittwochabend in Potocari ein.

Als einen Tag der Warnung und Achtung für alle, die nicht überlebt hätten, hat der internationale Bosnien-Beauftragte Christian Schmidt, der an der Gedenkfeier in Potocari teilnahm, den heutigen Tag bezeichnet.

Schmidt bezog sich in seiner Ansprache auch auf die Loslösung von Bosnien-Herzegowina, mit der die bosnische Serbenführung immer wieder droht. Sie sei "unannehmbar", weil im Widerspruch mit den Rechten der Völker in Bosnien-Herzegowina.

14 Opfer wurden am Donnerstag nahe Srebrenica beigesetzt, 29 Jahre nach ihrem Tod. EPA/HAZIM ALJOVIC

Neuer Gedenktag

"Wir müssen gegen Teilungen und Intoleranz ringen, uns für Menschenrechte einsetzen und wechselseitiges Verständnis und Versöhnung fördern", teilte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Aussendung anlässlich des Jahrestages mit. Die UNO-Vollversammlung hatte im Mai durch ihre Resolution den 11. Juli zum Internationalen Tag der Erinnerung an die Völkermordopfer von Srebrenica erklärt.

Die einstige bosniakische (muslimische) UNO-Schutzzone wurde am 11. Juli 1995 von bosnisch-serbischen Truppen unter Kommando von Ratko Mladic eingenommen. Daraufhin wurden in der Umgebung der Kleinstadt rund 8.000 Bosniaken, Männer und Jugendliche, brutal ermordet. Seit dem Kriegsende gehört Srebrenica zur kleineren bosnischen Entität, der Republika Srpska, was namentlich von Opferfamilien als Ungerechtigkeit empfunden wird.

Sein Mitgefühl mit den Familien der ermordeten Bosniaken hat am Donnerstag auch der für seinen langjährigen Separatismus bekannte Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, bekundet. "Ungeachtet unserer Unterschiede müssen wir Achtung für den Schmerz und das Leiden bekunden, von dem viele Menschen in Bosnien-Herzegowina ungeachtet ihrer Volkszugehörigkeit und Religion betroffen sind" meinte Dodik auf X (früher Twitter), ohne aber das Wort Völkermord zu verwenden. Weder die Behörden der Republika Srpska noch Serbiens wollen das Massaker von Srebrenica als Völkermord anerkennen. In Belgrad wird hingegen offiziell von einem "schweren Verbrechen" gesprochen. In Bosnien-Herzegowina wurde bisher eine einzige Anklage wegen Völkermordleugnung erhoben.

Trauernde beten vor Massengräbern. Tausende gelten noch als vermisst. IMAGO/Armin Durgut/PIXSELL

Tausende Vermisste

"Fast 30 Jahre seit dem Völkermord ist dies weiterhin einer der finstersten Abschnitte in der Geschichte unseres Kontinentes", betonte die Generalsekretärin des Europarates Marija Pejcinovic Buric in ihrer Aussendung mit.

Seit 2003 wurden auf der Gedenkstätte Potocari 6.751 Massakeropfer beerdigt. Weitere 250 Opfer waren auf Wunsch ihrer Familien anderswo beigesetzt worden. Nach Angaben des bosnischen Vermissteninstitutes wird derzeit noch nach rund 800 Opfern des Srebrenica-Massakers gesucht. Seit dem Bosnien-Krieg (1992 bis 1995) gelten in dem Balkanland insgesamt 7.608 Personen als vermisst.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hatte das Massaker von Srebrenica 2007 als Völkermord definiert. Die Hauptverantwortlichen, der einstige Militärchef der bosnischen Serben Ratko Mladic und der Kriegspräsident der Republika Srpska Radovan Karadzic, waren vom UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im einstigen Jugoslawien (ICTY) zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Von verschiedenen Gerichten wurden bisher etwa 50 Personen zu insgesamt rund 700 Jahren Haft wegen ihrer Teilnahme am Massaker verurteilt. (APA, 11.7.2024)