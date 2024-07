Der Ideengeber der "Ariosophie", Jörg Lanz von Liebenfels, sah Adolf Hitler als seinen "Schüler". Lombard / Ullstein Bild / pictur

Im Wien des frühen 20. Jahrhunderts entsteht eine krude neue Religion. Sie nennt sich "Ariosophie". Ihre Anhänger glauben an ein goldenes Zeitalter, in dem "reinrassige" germanische Menschen herrschten. Dieses wollen sie wieder einläuten – und erklären alle zu Feinden, die nicht in diese Ideologie passen: sämtliche Menschen anderer Herkunft, Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, Jüdinnen und Juden sowie alle Frauen, die keine Mütter sind.

Ideengeber dieser Ideologie ist Jörg Lanz von Liebenfels, ein ehemaliger Priester und Betrüger aus Wien. Lanz erfindet nicht nur die "Ariosophie", sondern gleich auch einen falschen Doktor- und Adelstitel für sich selbst. Er gibt eine Zeitschrift heraus, die auch der junge Adolf Hitler liest. Doch mit Lanz und anderen völkischen Esoterikern kann dieser wenig anfangen. Lanz hingegen sieht Hitler als seinen "Schüler" an – und sich selbst bis zu seinem Tod 1954 als Ideengeber des NS-Regimes. (Ricarda Opis, 12.7.2024)