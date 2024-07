Das österreichische Van-Sharing-Start-up 123-Transporter wächst. Nach Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien folgt nun die Expansion nach Ungarn. Seit drei Jahren ist das Unternehmen (123 Shared Mobility GmbH) aus Ternitz in Niederösterreich am Markt. Die Idee ist einfach: Man hat das Sharingkonzept vom Pkw auf Lieferwagen übertragen und stellt in ganz Österreich Transportfahrzeuge gegen Leihgebühr zur Verfügung. Die Fahrzeuge werden von Standortpartnern, wie etwa der Heimwerkerkette Obi oder der Gartencenterkette Bellaflora, gestellt, 123-Transporter ist im Grunde eine Softwarefirma mit angeschlossener Vermietung – Plattformökonomie nennt sich das. Die Plattform, auf der die Vermittlung abgewickelt wird, samt den dahinterliegenden Softwarelösungen stellt 123-Transporter zur Verfügung. Die Einnahmen werden geteilt.

Nicht nur das Unternehmen wächst. Auch der Unmut über die Bedingungen nimmt bei manchen Kunden zu. So manchem stößt etwa sauer auf, dass auf dem Banner der Seite geworben wird mit "ab 9 €", direkt darunter "volle 24 h | Unlimitierte KM". Tatsächlich erfährt der Interessierte, wenn er weiterklickt, dass es diese 24 Stunden erst ab 55 Euro gibt. Auf den Seiten der Internetombudsstelle werden weitere Fallen ausgemacht, bekannt als sogenannte Dark Pattern. Darunter versteht man unter anderem ein irreführendes Websitedesign, das die Nutzenden zu mehr oder weniger unbewussten Entscheidungen verführt. Die Ombudsstelle zählt etwa dazu, dass beim Buchungsvorgang das teuerste Versicherungspaket automatisch vorausgewählt ist. Die Auswahlmöglichkeit "Weiter ohne Schutzpakete" sei hingegen unauffällig und nicht als Button (Schaltfläche) dargestellt, sodass sie leicht übersehen werden könne.

Was zudem für Ärger sorgt: Sofern man nicht – wie dies naturgemäß ohnehin geschehen sollte – penibel die AGB studiert, bekommt man bis nach Abschluss der Buchung (Stornierung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich) keine Information darüber, dass 1000 Euro Kaution zu bezahlen sind. Auf diese Kaution werde im Zuge des Buchungsprozesses nicht transparent hingewiesen, heißt es auch bei der Ombudsstelle. Sie wird zudem frühestens drei Wochen nach dem Mietende wieder zurückbezahlt – wobei die Kunden zwischen Rücküberweisung des Betrags, Ausstellung eines Gutscheins und Umwandlung der Kaution in ein zweijähriges 123-Pro-Abonnement wählen können. Die Auswahl der jeweiligen Option erfolgt über das Kundenkonto. Fordere man die Kaution nicht aktiv zurück, sehe es schlecht aus. Manche warten offenbar mehrere Wochen.

"Innovativer Buchungsprozess"

"Ich habe Ende März einen Transporter gemietet, da mit sehr günstigen Preisen geworben wurde. Im Endeffekt kommen hohe Preise für Versicherung dazu und, was sie einem erst im Nachhinein klar kommunizieren, eine Kaution von 1000 Euro. Zähneknirschend habe ich diese bezahlt, und die Fahrt lief super ab. Bis zum Zurückfordern der Kaution. Ich warte nun bereits knapp zwei Monate auf die Rückzahlung. Es wurde mir mehrmals versichert, dass der Zahlungsdienstleister beauftragt wurde, aber bis heute liegt mein Geld bei der dubiosen Firma, welche sich damit einen günstigen Kredit verschafft. In meinen Augen ist das Betrug." Das meint ein verärgerter Kunde bei Trustpilot. Das Wort Abzocke fällt hier mehr als einmal. 123 erklärt die Praxis mit der Kaution auf Anfrage mit der "unkomplizierten, innovativen", weil komplett digitalen Buchungsabwicklung und der kontaktlosen Fahrzeugübergabe. "Da bei der Rückgabe des Transporters kein Mitarbeiter vor Ort ist, erfolgt die Fahrzeugkontrolle während unserer regelmäßigen Reinigungs- und Inspektionstermine. Den Zeitpunkt der Kautionsrückzahlung haben wir somit an diesen Rhythmus angepasst, um Schäden vorab feststellen zu können." Das werde auch sowohl in den AGB als auch auf der Website "ausführlich" kommuniziert.

Konsumentenschützer sind alarmiert

Das Unternehmen beschäftigt jedenfalls mittlerweile auch die Konsumentenschützer. Beim Verein für Konsumenteninformation heißt es, man sehe das Vorgehen von 123-Transporter "durchaus als gröblich benachteiligend für Konsumenten an" und bemühe sich um rechtliche Klärung. Auch Arbeiterkammer-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic weiß von Beschwerden zu berichten, vor allem hinsichtlich der "schleppenden Rückerstattung der Kaution". Sie rät: Hier müssen die Konsumentinnen und Konsumenten hartnäckig dranbleiben, damit sie diese zurückbekommen; "wir beraten dahingehend, dass sie schriftlich mit Fristsetzung die Rückerstattung einfordern". Die Arbeiterkammer habe das Unternehmen "jedenfalls auf dem Radar, und wir behalten uns gegebenenfalls auch gerichtliche Schritte vor". (Regina Bruckner, 12.7.2024)