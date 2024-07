Es ist ein verfänglicher Ort, an dem ich definitiv zu viel Zeit verbringe: Tiktok. Ich kann einfach nicht wegschauen, wenn andere Menschen mich bereitwillig in ihren Alltag und ihre Häuser einladen.

Genau das ist es, was mir an den sozialen Medien mit am meisten Spaß macht: zu sehen, wie andere ihr Leben leben. Von Mom-Hacks bis Einrichtungsideen, von Rezeptvideos bis Aufräumtipps ist alles dabei. Kurios und besonders amüsant wird es, wenn kulturelle Unterschiede dazukommen. Wie unlängst, als mir ein Reel in die Timeline gespült wurde, in dem eine US-amerikanische Nutzerin ihren ganz besonderen Haushaltstipp weitergibt. In dem kurzen Video berichtet sie von ihrer neuesten Entdeckung: Schwammtücher, vielen hierzulande besser bekannt als Wettex. Den Hochstuhl ihres Kindes oder die Arbeitsflächen in der Küche abzuwischen, so erzählt sie, sei damit ein Kinderspiel. Sie kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und berichtet weiter, dass sie nach nur einem Tag bereits eine ganze Küchenrolle gespart habe.

Die europäischen Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer sind in den Kommentaren unter dem Clip erwartungsgemäß amüsiert. "Amerikaner lernen, was ein Lappen ist", heißt es dort etwa, und andere schreiben von der Entdeckung des Fetzens als American Dream.

Als Nächstes wird diskutiert, wie man die Tücher am besten wieder sauber bekommt, dabei geht es in den Kommentaren erst richtig hoch her: Waschmaschine oder Geschirrspüler stehen zur Auswahl.

Der Wettex ist hierzulande ein alter Bekannter, doch das ist nicht überall so. Getty Images/iStockphoto

Und eine Userin schreibt, sie wische mit wiederverwendbaren Tüchern sogar die Finger ihres Kleinkinds sauber. Was es nicht alles gibt, denke ich mir schmunzelnd und: Gratuliere zur Entdeckung des Waschlappens! (Bernadette Redl, 12.7.2024)