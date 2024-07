Ist es ein Videospiel, oder ist es nur noch Geldmacherei? Bei einigen Games am Markt scheint der Unterschied kaum noch zu erkennen sein. Und das gilt längst nicht mehr nur für Free2Play-Titel für das Smartphone. Auch große Produktionen für PC und Wohnzimmerkonsolen suchen immer wieder zweifelhafte Wege zur Monetarisierung oder fühlen sich nach einem lieblosen Produkt an.

Die Branche hat auf diese Weise – zumindest teilweise – den Respekt ihrer Kundinnen und Kunden verspielt. Das findet Stoyan Stoyanov. Er begann seine Karriere in der Branche als Qualitätstester und -manager, ehe er schließlich als Quesdesigner unter anderem für CD Projekt RED und Techland arbeitete. Für Cyberpunk 2077 entwarf er Aufträge und Geschichten, denen der Spieler in dem dystopischen Abenteuer nachgeht.

Heute leitet er die Entwicklung von Enotria: The Last Song beim italienischen Studio Jyamma Games. Der Titel erscheint im September für PC und Playstation 5. Ein Kampfsystem mit zahlreichen Waffen und mächtigen Masken, inspiriert von italienischen Sagen, soll dabei frischen Wind ins Soulslike-Genre bringen. DER STANDARD hat mit Stoyanov im Rahmen der DevGAMM 2024 in Vilnius über die Vertrauenskrise zwischen Gamesmachern und Spielern gesprochen. Seine öffentliche Kritik an der Branche sei womöglich nicht hilfreich für seine weitere Karriere, witzelt er: "Ich mache mich wohl immer mehr unanstellbar." Forbes nahm ihn heuer in die Liste der "Top 30 unter 30" im Bereich "Sport und Spiele" auf.

Stoyan Stoyanov arbeitete unter anderem an "Cyberpunk 2077" mit. DevGAMM

"Die Studios und Publisher müssen ihre Prioritäten ändern"

STANDARD: Sie sagen, es gibt in jüngster Zeit beunruhigende Trends, mit dem Ergebnis, dass Entwickler und Publisher den Respekt ihrer Spieler verlieren. Was sehen Sie als die größten Sünden, die hier begangen werden?

Stoyanov: Okay, das klingt vielleicht ein wenig seltsam, aber ich glaube nicht, dass man den Respekt absichtlich aufs Spiel setzt. Es ist mehr das Fehlen von bewusstem Respekt aus verschiedenen Gründen. Vor allem aber wurde Mainstream-Gaming so groß und teuer, dass sich vieles stärker zugunsten der geschäftlichen Seite verlagert hat. Es ist das Gleiche, das in Hollywood passiert ist, als die Filmbranche gewachsen ist. Als Folge davon werden Entscheidungen immer stärker auf Basis von Datenpunkten und Trends getroffen, statt darüber nachzudenken, was die Spieler eigentlich wollen.

Und ich glaube, ein Grund für die jetzigen großen Turbulenzen sind die Summen, die hier im Spiel sind. In den frühen 2000ern kostete es vielleicht 5 bis 10 Millionen Dollar, ein hochkarätiges Spiel zu entwickeln. Später waren es 20 bis 50 Millionen. Heute sind es mitunter 200 Millionen und mehr. Und die Entwicklungszeit ist immer weiter gewachsen, von 3 auf 5 auf 7 Jahre, und manche Titel brauchen sogar 8 Jahre und mehr. Und wenn man Trends nachjagt und versucht, Kapital daraus zu schlagen, was gerade beliebt ist und was einem die Marktanalysten sagen, und dann erscheint das Spiel 8 Jahre später, dann schlägt das fehl. Also denke ich, dass die Studios und Publisher ihre Prioritäten ändern müssen. Das Problem dabei ist, dass diese großen Projekte am Ende profitabel sein müssen und man sie davon überzeugen muss, mehr zu riskieren, weil es sonst ein Misserfolg wird.

Einer der wenigen realistischen Wege wäre es, die Vorhaben hinunterzuskalieren. Also kleinere AAA-Games oder überhaupt ein paar AA-Games (Anm. d. Red.: AAA/AA ist eine grobe Beschreibung für Umfang und Budget von Produktionen) zu machen. Die Idee lässt sich aber schwer verkaufen. Am Ende des Tages leben wir im Kapitalismus, und Publisher investieren lieber mehr als weniger. Sie sehen ein 20-Millionen-Projekt als weniger riskant an als ein 2-Millionen-Projekt. Bei den Studios selbst ist es das Gleiche. Sie machen lieber ein gigantisches 200-Millionen-Dollar-Spiel statt ein paar 20-Millionen-Games.

Enotria: The Last Song - Gameplay Showcase

Stoyanov fungiert als Game Director für "Enotria", das frischen Wind ins Soulslike-Genre bringen soll. Enotria: The Last Song

STANDARD: Das heißt, sie bauen sich durch die langwierige Entwicklung teurer Spiele selber Druck auf?

Stoyanov: Ja. Die Games müssen dann ein weltweiter Erfolg werden. Ich habe ähnliche Dinge in einem anderen Kontext im Bereich der Mobile Games erlebt. Dort werden sehr viele Entscheidungen auf Basis von Marktanalysen getroffen. Das fundamentale Problem dabei ist, dass man immer hinterherhinkt, wenn man auf Basis von aktuellen Trends entwickelt. Und das verleitet auch zu Fehlannahmen. Wenn alle großen Hersteller auf Empfehlung der Analysten auf einmal Match 3-Games machen, führt das zu einer Flut an solchen Spielen. Das bestärkt andere Firmen, ebenfalls welche zu produzieren, weil sich so der Eindruck ergibt, dass diese Games gerade superbeliebt sind. Es ist ein sich selbst befeuernder Kreislauf, der sich so lange dreht, bis es den Leuten zum Hals heraushängt.

Und das sieht man auch bei AAA-Games. Es gab eine Reihe von Trends und Gameplaystrukturen in verschiedenen Genres, die sich immer wieder wiederholt haben. Selbst in Spielen, in denen sie keinen Sinn ergeben. Vielleicht war hier das Setting anders oder es gab hier und da kleine konzeptuelle Änderungen, aber im Großen und Ganzen hat es so gewirkt, als würde das gleiche Spiel immer wieder neu erscheinen. Und als Konsument kaufe ich dann den besten Titel und nicht drei Spiele, von denen zwei dann dasselbe, nur schlechter sind.

"Als Konsument kaufe ich den besten Titel und nicht drei Spiele, von denen zwei dasselbe, nur schlechter sind."

STANDARD: Aber gab es so etwas nicht schon immer? Man erinnere sich zum Beispiel an die Flut an Echtzeitstrategiespielen um die Jahrtausendwende.

Stoyanov: Ja, zu einem gewissen Grad ist das auch schon früher passiert. Ich finde es heute aber schwieriger, weil mehr auf dem Spiel steht. Wenn so ein großes Spieleprojekt schiefgeht, dann verlieren sehr viele Leute ihren Arbeitsplatz.

STANDARD: Können Sie Titel benennen, die sinnbildlich für diese Entwicklung stehen, Spiele auf Basis von Marktforschung zu produzieren?

Stoyanov: Das könnte ich wohl, aber ich tu es lieber nicht. Lassen Sie es mich so formulieren: Es ist heute schwieriger, große Spiele zu finden, die nicht auf die eine oder andere Art ein Beispiel für diesen Trend sind.

Mit Spielen wie "Baldur's Gate 3" erzielten die Larian Studios auch finanziell große Erfolge, ganz ohne ausufernde Monetarisierung. Larian Studios

STANDARD: Ist das etwas, das speziell auf Free2Play-Games zutrifft, oder würden Sie sagen, dass das keine Rolle spielt?

Stoyanov: Technologie und geschäftliche Überlegungen haben immer eine Rolle bei der Spieleentwicklung gespielt. Beispielsweise wenn es um Hardware-Beschränkungen geht, also ob genug Platz auf einer Cartridge oder CD ist und man deswegen vielleicht das Game anpassen muss, damit es Platz hat. Aber wenn man so viel Geld machen muss wie heute, dann denken die Studios und Publisher über verschiedene Möglichkeiten der Monetarisierung nach, weil das traditionelle "Kauf das Spiel zum Vollpreis"-Modell für sie immer riskanter wird. Free2Play ist nur ein sehr offensichtliches Beispiel dafür, aber die Entwicklung betrifft den gesamten Mainstream. Darum sieht man selbst bei altbekannten Spielereihen oft erweiterte Monetarisierung. Beispielsweise ein Singleplayer-Game, bei dem man zusätzliche Dinge nachträglich kaufen kann.

Ich bin kein großer Fan dieses Trends, aber ich verstehe, warum es gemacht wird: Weil diese Studios auf fundamentaler Ebene den Glauben in ihr eigenes Produkt verloren haben. Sie sind nicht überzeugt, dass das, was sie bieten, genug Geld machen kann, um die Entwicklung zu rechtfertigen. Und dann sehen wir auch die Folgen von geschäftsgetriebenen Entscheidungen bei Kulturprodukten. Wenn die Verantwortlichen einen einfachen Weg sehen, um noch mehr Geld zu machen, warum sollten sie das ihrer Logik nach nicht ausnutzen?

"Die Leute, die den Druck erzeugen, spielen die fertigen Spiele nicht einmal."

STANDARD: Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache des Status quo? Lässt sich alles auf "Konzerngier" zurückführen?

Stoyanov: Die geschäftliche Seite wurde immer stärker, weil die Branche immer größer und die Spiele ambitionierter wurden. Und dann stellt sich auf einmal die Frage, wo man 200 Millionen Dollar für die Finanzierung herbekommt. Also braucht man Investoren oder geht an die Börse und installiert einen Aufsichtsrat. Und die haben am Ende großen Einfluss. Wenn jemand 50 Millionen Dollar zu einem Projekt beisteuert, dann bekommen sie entsprechendes Mitspracherecht. Aber viele der Investoren kommen nicht aus der Gamesindustrie, investieren in unterschiedlichste Dinge und sehen Videospiele bloß als ein neues Produkt in ihrem Portfolio. Daher interessieren sie sich vor allem für Fragen wie "Wann erscheint das Spiel?" oder "Wie gut wird es sich verkaufen?".

Und dann hat man auf einmal riesigen Druck in der Entwicklung eines großen Games, um die Investitionen wieder reinzuspielen. Doch die Leute, die diesen Druck erzeugen, spielen die fertigen Spiele am Ende nicht einmal.

Auch CD Project RED, die Macher der "Witcher"-Videospiele und (hier zu sehen) "Cyberpunk 2077", sieht Stoyanov als Beispiel für Firmen, denen das Verhältnis zu ihrer Kundschaft wichtiger ist als reiner Profit. CD Project RED

STANDARD: Das klingt so, als wäre das ein Phänomen, das sich auf die großen Studios beschränkt. Oder gibt es das im Indiebereich auch?

Stoyanov: Manchmal, es kommt auf die Situation an. Es kann wirklich schwer sein, an Finanzierung zu kommen, also macht man eben Vertragsarbeit oder irgendwelche Spiele, damit man über die Runden kommt. Das trifft also auf manche zu. Insgesamt denke ich aber, sind Indiegames heute viel besser. Man findet fast für jedes Genre oder Nische irgendwelche coolen Titel, die bald erscheinen. Und die Qualität von Indies und AA-Games ist im Vergleich zur oft romantisierten Vergangenheit auf ein Niveau gestiegen, auf dem man kaum Kompromisse eingehen muss.

Und die technische Lücke zu den großen Games schließt sich weiter. Auch wenn AAA-Games weiter schöner aussehen als kleinere Titel, kostet dieser Unterschied exponentiell mehr, während die Spieler den Unterschied immer weniger erkennen. Kleinere Studios machen heute Games wie Hades oder Plague Tale. Und es gibt viele solcher Spiele, die nicht weit weg sind von AAA-Qualität. Aus Sicht auf die Konsumenten wird es immer schwerer, die großen Investitionen zu rechtfertigen. Der durchschnittliche Spieler in den USA gibt vielleicht bis zu 250 Dollar pro Jahr für Spiele aus. Und wenn die großen Studios ihren Kurs nicht ändern, dann wird dieses Geld zunehmend zu AA-Titeln verlagert. Ich denke, dass diese Entwicklung bereits im Gange ist.

"Indiegames sind heute viel besser."

STANDARD: Sie sagen auch, dass manche größere Hersteller bei der Monetarisierung weiter den "ehrlichen Weg" beschreiten. Als Beispiel nannten sie in ihrer Keynote CD Projekt RED und Larian Studios. Was ist der Grund dafür, dass diese Firmen bereit sind, sich hier möglicherweise einigen Umsatz entgehen zu lassen?

Stoyanov: Es liegt an der Führung. Beide Studios wurden von Leuten gegründet, denen es ein großes Anliegen ist, gute Spiele zu machen. Sie sind immer noch an der Spitze und verfolgen dieses Ziel weiterhin. Geld ist zweitrangig, es muss nur ausreichen, um das nächste Projekt zu finanzieren und dem Unternehmen eine stabile Basis zu geben. Aber sie haben keine Ambitionen, den Umsatz ins Unermessliche zu steigern. Klar gibt es manchmal Druck von außen, aber dem halten sie stand.

Für beide Studios ist es auch Teil ihrer Marke, von den Spielern gemocht zu werden. Und genau darüber reden wir ja eigentlich, Respekt gegenüber den Spielern. Dort denkt man nicht darüber nach, unpassende Skins für Charaktere zu veröffentlichen. Das liegt nicht daran, dass sie damit kein Geld machen könnten, sondern dass ihnen die Beziehung zwischen Entwicklern und Spielern wichtiger ist als ein paar Millionen Dollar schneller Umsatz. Und auch das ist ein Business-Modell. Denn es bedeutet, dass man sich beispielsweise bei Larian sehr sicher sein kann, dass sich das nächste große Spiel finanziell rentiert. Denn es gibt einfach eine große Menge an Leuten, die wissen, dass man dort weiß, wie man ein gutes Game macht.

Spiele wie "A Plague Tale: Requiem" zeigen laut Stoyanov, dass sich die technische Lücke zwischen Games kleiner Studios und exponentiell teureren AAA-Games immer weiter schließt. Asobo Studio

STANDARD: Sie erwarten, dass sich die Branche zum Besseren ändert. Was macht Sie da so sicher?

Stoyanov: Zwei Dinge – und ich weiß nicht, ob sie zufällig zusammenfallen oder einfach eine logische Entwicklung sind. Erstens haben sie keine Wahl. Sie sind an die Wand gefahren und müssen etwas ändern. Also denkt man bei allen großen Studios darüber nach, welche Ansätze man künftig verfolgt. Letztlich ist das nicht mal eine Frage von Kreativität oder Moral, sondern eine rein finanzielle Frage. Es ist klar, dass das aktuelle System für sie nicht mehr funktioniert.

Zweitens versuchen sie sich mehr auf "sichere Wetten" einzulassen. Darum sehen wir nicht nur immer mehr Remakes älterer Titel, sondern auch mehr Oldschool-Games. Das heißt, die Unternehmen suchen sich Branchenveteranen und greifen öfter ältere Designphilosophien auf. Es wird eine Verschiebung in Richtung "alter Schule" stattfinden. Das hat man etwa schon beim letzten Microsoft-Showcase gesehen. Abseits der Remakes denken sich immer mehr Firmen, dass es nun Zeit ist, sich auf gute Spiele mit erprobten Designs zu fokussieren.

STANDARD: Bedeutet das auch "Old-School-Monetarisierung", also dass man sich einen Titel zum Vollpreis kauft, und dann gibt es vielleicht irgendwann ein kostenpflichtiges Add-on, das auch ordentlichen Mehrwert bietet?

Stoyanov: Ja, ich denke schon.

"Es wird eine Verschiebung in Richtung 'alter Schule' stattfinden."

STANDARD: Was heißt das Ihrer Meinung nach für Mikrotransaktionen? Wird es davon weniger geben?

Stoyanov: Schwer zu sagen, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Ich denke nicht, dass sie verschwinden, aber dass sie sich verändern werden. Ich frage mich, ob das so aussehen wird wie im Bereich der Mobile Games, weil ich immer den Eindruck hatte, dass man dort ein paar Jahre voraus ist. Und dort hat man es lange mit dem Prinzip "Hyper Casual" versucht. Eine Firma hat also buchstäblich 10 Spiele im Monat veröffentlicht und gehofft, dass manche davon erfolgreich werden. Das hat den Markt komplett übersättigt, und die Leute haben immer weniger Interesse an Spielen, die sie mit lauter kleinen Aufgaben beschäftigen. Die Branche bewegt sich nun in eine neue Richtung. Es werden weniger, dafür aber bessere Games produziert. Darum rechnet es sich nun auch finanziell, Games zu portieren, und darum gibt es zum Beispiel nun Resident Evil 4 auch am iPad. Die Hersteller haben realisiert, dass sie den Markt derart übersättigt haben, dass die Leute nun nur noch ein Mobile Game kaufen, wenn es hohe Qualität bietet.

Auch "Hades 2" vom Indie-Studio Supergiant ist ein Exempel für Spiele, die sich nicht vor den Produkten großer Entwickler verstecken müssen. Supergiant Games

STANDARD: Die Ära, in der ein erfolgreiches Game wie Flappy Bird hundertfach geklont wird, ist also vorbei?

Stoyanov: So etwas ist absolut nicht mehr nachhaltig. Und ich frage mich, ob bei PC- und Konsolenspielen etwas Ähnliches passieren wird in Sachen Monetarisierung. Also weniger Spiele, dafür größer – im Sinne von Erweiterungen und dergleichen.

STANDARD: Welchen Ratschlag würden Sie neuen Entwicklern geben, wenn es um diesen Wandel geht? Was wäre eine vernünftige Balance zwischen Monetarisierung und dem Erhalt der eigenen kreativen Vision und des Respekts der Spieler?

Stoyanov: Das kommt auf das Spiel an, denn als kleineres Studio hat man nicht so viel Wahl. Aber ich bin mir sicher, dass Dinge wie "Battle Passes" sich nicht auszahlen, und wenn man kein riesiges Marketingbudget hat, ist es schwierig, das Vertrauen der Konsumenten wieder zu gewinnen, wenn man es verspielt hat. Man sollte sich zum Beispiel die Finanzen von CD Projekt RED ansehen, dann sieht man, wie viel Geld sie mit The Witcher 3 (Anm. d. Red.: Der Titel erschien ursprünglich im Jahr 2015) immer noch machen, ohne dass sie das Spiel übertrieben monetarisiert hätten. Sie haben es modernisiert und neu herausgebracht, aber alle Erweiterungen gratis dazugepackt. Und ich denke, das ist etwas, das große Firmen unterschätzen und das sich kleinere Entwickler wirklich gut ansehen sollten.

Bei Unternehmen wie CD Projekt RED und Larian weiß man, dass man mit dem ehrlichen Modell viel gewinnen kann, auch wenn sie einem das Spiel zunächst nur einmal verkaufen. Die weiteren Umsätze kommen dadurch, dass die Leute bereit sind, es ihren Freunden zu empfehlen und weitere Kopien zu kaufen, wenn das Spiel für neue Plattformen erscheint. Dadurch hat man eine Verkaufsgeschichte, die um so viel größer ist als bei anderen Spielen. Viele dieser größeren Games mit räuberischer Monetarisierung verkaufen sich nach ihrer Veröffentlichung einmal gut und sterben dann mehr oder weniger. Und ich denke, dass letztlich die Divinity- und Witcher-Games mehr Umsatz gemacht haben und nachhaltiger für das Geschäft sind.

Als kleiner Entwickler sollte man sich darauf fokussieren, ein wirklich, wirklich gutes Spiel zu machen, das den Spielern das Gefühl gibt, gehört zu werden. Es ist wichtig, ihr Feedback einzuholen und zu implementieren und auch kostenlose, inhaltliche Updates anzubieten. Ich glaube, dass es in 9 von 10 Fällen besser ist, zum Beispiel 2 neue Helden für ein Spiel kostenlos zu veröffentlichen, statt 5 Dollar dafür zu verlangen, die dann vielleicht von nur 20 Prozent der Spieler gekauft werden. Sie gratis herzugeben bringt Spieler eher dazu, das Game zu empfehlen, es trendet stärker, weil es wieder öfter gespielt wird, und so weiter. Kostenlose Content-Updates sind nicht kostenlos, sie bringen eigentlich eine Menge Geld. Es ist nur weniger offensichtlich, aber dafür ehrlicher.

"Am Ende zählt nur die Qualität der Spiele."

STANDARD: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten?

Stoyanov: Es gibt einen wirklich coolen Artikel von PC Gamer über Dragon Age: Veilguard. Ich werde deren Meinung dazu jetzt nicht kommentieren, aber der Text beginnt mit einem Lamento darüber, dass viele Spiele sich immer ähnlicher werden und so weiter. Aber am Ende gibt er einen optimistischen Ausblick, den ich teile. Denn Spielehardware ist so gut wie nie zuvor, und es gibt kaum noch Beschränkungen durch die Plattformen.

Eine der populärsten Konsolen ist mittlerweile das Steam Deck, das im Prinzip einfach nur ein kleiner PC ist. Firmen wie Sony oder Microsoft beschränken sich fast ausschließlich darauf, als Publisher zu agieren. Das bedeutet, dass man Ende nur die Qualität der Spiele zählt. Die gesamte Branche entwickelt sich in diese Richtung. Und das ist für alle eine gute Sache. (Georg Pichler, 15.7.2024)