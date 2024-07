Die Vorarlberger Modekünstlerin Frieda Angenehm wohnt nach einigen Jahren der Obdachlosigkeit in einem Geschäftslokal in Berlin

Ihr Wohnzimmer auf der Straße ist für Frieda Angenehm ein Symbol der Freiheit.

"Der Sommer ist super. Wenn es draußen warm ist, sitze ich am liebsten draußen, plaudere mit meinen Freunden und Freundinnen, immer wieder setzen sich auch liebe Nachbarn zu mir, und dann philosophieren wir über das Leben, oft bis weit in die Abendstunden hinein. Das Gute ist: Durch den Erker über mir und das weit vorgezogene Vordach kann ich sogar bei Regen draußen sitzen und werde nicht nass.

Ihr Wohnzimmer hat Frieda Angenehm im Freien vor ihrem Geschäftslokal. Wojciech Czaja

Hier draußen auf der Straße zu sitzen, das ist wie ein riesengroßes Wohnzimmer im Freien. Die einzige Grenze ist die Straßenordnung, die dir ganz genau vorgibt, wie viel Zentimeter du vom Gehsteig in Anspruch nehmen darfst.

Ich wohne in der Kreutziger Straße, Stadtteil Friedrichshain, ganz in der Nähe vom Boxhagener Platz, von den meisten einfach nur Boxi genannt. In den 1990er-Jahren, muss man wissen, war die Kreutziger Straße von einem Ende zum anderen komplett besetzt, so wie einige andere Straßen auch, hier war jeden Tag die Hölle los, oft mit Molotowcocktails, Polizeieinsätzen und sogar Hubschrauberflügen über dem Kiez. In der Zwischenzeit wurde die Straße – wie fast alles in Berlin – gentrifiziert, aber der etwas anarchistische, oppositionelle Geist, finde ich, ist immer noch da. Auch mit so Leuten wie mir.

Angenehm lebt auf 35 Quadratmetern inmitten von Kunst und Klamotten. Wojciech Czaja

Dass ich so wohne, ist kein Zufall, sondern in gewisser Weise Abbild meiner bisherigen Biografie. Ich bin in Vorarlberg geboren und aufgewachsen, habe schon in Lindau, Dornbirn, Innsbruck, Linz, Wien und St. Gallen gelebt und hatte schon alle möglichen Jobs. Dann bin ich eines Tages obdachlos geworden. Insgesamt habe ich viereinhalb Jahre auf der Straße gelebt, und nach so langer Zeit geht das an die Substanz, meine Seele war kaputt. Wenn du im Winter unter der Brücke übernachtest und dir so kalt ist, dass du dir eigentlich ein Feuer machen müsstest, aber deine Finger so steif und so wund sind, dass du dazu nicht mehr imstande bist, dann sind das die Momente, wo du über ein Ende nachdenkst.

Eines Tages hat mich das Team von 'Food for Homeless' von der Straße geholt – und aus dieser Situation gerettet, wenn man so will. Von da an habe ich versucht, wieder Frau und Herr über mein eigenes Leben zu werden, habe diese kleine Ladenwohnung hier angemietet und habe die Chance bekommen, direkt neben dem Kit Kat Club einen kleinen Shop zu betreiben. Ich hatte einen Secondhandladen namens Frieda im All, mitsamt Kunst, Vintage-Kleidung und Upcycling-Objekten. Doch irgendwann wurde die Miete von einem Tag auf den anderen verdoppelt, das war für mich unmöglich zu erwirtschaften! Nun lebe ich hier, auf 35 Quadratmetern, mitsamt Kunst und Klamotten.

Ursprünglich hatte sie einen Secondhandladen, doch als die Miete verdoppelt wurde, musste sie das Geschäft aufgeben. Wojciech Czaja

Früher bin ich hier draußen auf einer alten Audi-Rückbank gesessen, die ich auf Ebay gefunden habe. Heute habe ich eine Sitzbank aus Holzbrettern und Ytong-Steinen, passt genauso gut. Ich mag es, meine Freunde zu treffen und auch herzlich begrüßt zu werden, an manchen Tagen sage ich wahrscheinlich 50 bis 100 Mal 'Hallo!'. Wenn’s mir zu viel wird, verkrieche ich mich hinein und schließe die Tür hinter mir ab. Eine Amazon-Anlaufstelle bin ich auch, aber nur für ganz kleine Paketchen, und auch hier nur für meine Allerallerliebsten. Neben mir am Boden liegt ein alter Trafo. Weißt eh, Trafos haben Kupferdrähte, und die wiederum sind gute Arbeitsmaterialien für meine Kunst – meine Altersvorsorge!

Im Winter fällt ihr manchmal die Decke auf den Kopf. Dann überlegt Angenehm, ob sie doch wieder zurück an den Bodensee soll. Wojciech Czaja

Nach der Obdachlosigkeit weiß ich meine Wohnsituation sehr zu schätzen. Wobei: Im Winter fällt mir manchmal die Decke auf den Kopf, ich brauche die Freiheit, die frische Luft, das Verweilen draußen auf der Straße. In meiner Einfachheit des Seins überlege ich mir nun: Bleibe ich hier in Berlin, oder gehe ich zurück an den ruhigen Bodensee? Stelle ich mich dem hektischen Stadtleben, oder ist der Umzug auch nur wieder eine Flucht? Und wo an diesen Orten meint es das Leben schöner und besser mit mir? Ich habe die Antwort noch nicht gefunden." (Wojciech Czaja, 15.7.2024)