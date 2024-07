Die drei slowenischen Koalitionsparteien wollen die Verherrlichung von Faschismus verbieten. AFP/-

Ljubljana – In Slowenien sollen künftig nationalsozialistische und faschistische Symbole und Gesten in der Öffentlichkeit verboten werden. Die drei Koalitionsparteien wollen mit der Änderungen des Ordnungswidrigkeitsgesetzes die Verherrlichung von Nazismus und Faschismus explizit verbieten und unter Geldstrafe stellen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am Donnerstag eingereicht.

Derzeit kein explizites Verbot

"Die Versuche, gewalttätige und verbrecherische Ideologien zu verherrlichen, müssen im Keim erstickt werden", sagte Martin Premk, Abgeordnete der regierenden Freiheitsbewegung (GS), bei einer Pressekonferenz. "Der Gesetzesentwurf hat das Ziel, eine sichere und tolerantere Gesellschaft zu schaffen und demokratische Werte zu wahren", fügte er hinzu. Slowenien schließt sich laut Koalitionsparteien damit anderen demokratischen Ländern an, die ein solches Verbot bereits in ihren Gesetzen haben. In Österreich existiert das Verbotsgesetz bereits seit Ende des Zweiten Weltkrieges, zuletzt wurde es Anfang 2024 verschärft.

Die öffentliche Verwendung von nationalsozialistischen oder faschistischen Symbolen, Gesten oder Parolen auf öffentlichen Orten ist in Slowenien derzeit nicht explizit verboten. Nun soll die Verherrlichung, Befürwortung oder Verbreitung dieser Ideologien als ein Vergehen gegen die öffentliche Ordnung unter Strafe gestellt werden. Der Gesetzesentwurf sieht Bußgelder von 1.000 bis 2.500 Euro vor, wie slowenische Medien berichteten. Das Verbot bezieht sich nicht nur auf nazistisches und faschistisches Gedankengut, sondern auch auf Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg, darunter slowenische Domobranzen (Heimwehr) und kroatische Ustascha.

"Schlussstrich ziehen"

Angeregt wurde die Verbotsregelung von jüngsten Vorfällen mit mutmaßlichen neonazistischen Hintergrund in Slowenien und auch allgemein vom Trend der zunehmenden Toleranz gegenüber der Verbreitung und Verherrlichung dieser Ideologien unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit. "Wir sehen, was in Slowenien und in Europa passiert. Bestimmte Politiker sympathisieren bereits offen damit, außerdem zeigen Studien, dass junge Menschen diesen Ideologien zugeneigt sind. Wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen", sagte der Abgeordnete der mitregierenden Sozialdemokraten (SD), Damijan Zrim.

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Faschismus in Europa auf gefährliche Weise stärker wird. Er wird immer unverschämter und diese unverschämten Manifestationen werden immer häufiger", mahnte Nataša Sukic von der Linken. Sie verwies auf jüngste Vorfälle in Slowenien, darunter eine Kundgebung von Neonazis im Juni in Ljubljana, einen Angriff auf die Teilnehmer der Pride-Parade sowie Drohungen gegen Migranten. "Wir müssen die Null-Toleranz gegenüber Faschismus aufrechterhalten", betonte die Parlamentsabgeordnete.

Die Regelung wurde in Zusammenarbeit mit dem Innen- und dem Justizministerium vorbereitet. Erwägt wird außerdem, schwerwiegende Fälle als Straftat im Strafgesetzbuch zu regeln. Dafür setzt sich insbesondere die Linke ein. (APA, 11.7.2024)