Die in den Konkurs geschlitterte Mutterfirma wollte den Betrieb von Redbox zuerst weiterführen, musste es sich nun aber anders überlegen

Das Verleihgeschäft mit DVDs und Blu-rays lief bei Redbox über Automaten. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO

Netflix war einst damit groß geworden, DVDs postalisch zu verleihen. Doch man hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und wurde zum Pionier des Filmstreaming-Zeitalters. Im August 2023, 25 Jahre nach dem Start des Scheibenversands, stellte man das einstige Kerngeschäft ein. Der letzte große Anbieter von Leih-DVDs, Redbox, hatte allerdings keinen Plan B. 2019 hatte man bereits den Verleih von Videospielen eingestellt und war mit dem Versuch, einen eigenen Streamingdienst aufzustellen, gescheitert.

Schon länger war bekannt, dass die Muttergesellschaft – Chicken Soup for the Soul – finanziell angeschlagen war. Gewissheit darüber gab es schließlich Ende Juni, als sie offiziell Konkurs anmeldete. Das hätte aber ursprünglich nicht das Ende von Redbox bedeuten sollen. Im Rahmen eines "Chapter 11"-Verfahrens suchte man nach Möglichkeiten, den Dienst weiterzubetreiben und dies vorläufig mit dem Verkauf von Firmenvermögen zu finanzieren, bis man wieder profitabel wird. Die Idee war es, schrieb Deadline, dafür rund 100 der zuletzt 1000 Mitarbeiter zu behalten und eine Restrukturierung vorzunehmen.

Geldmittel aus, Verdacht auf Untreue

Aber daraus wird nichts. Mittlerweile ist man auf ein "Chapter 7"-Verfahren umgesattelt, was bedeutet, dass das Unternehmen komplett liquidiert und der Betrieb eingestellt wird. Lowpass zitiert den Konkursrichter Thomas Horan mit den Worten, dass es schlicht an Geld fehlt, um Angestellte und Rechnungen zu bezahlen, geschweige denn andere Maßnahmen zu finanzieren. Zudem steht eine mögliche Veruntreuung von Geldern aus einem Mitarbeiterfonds im Raum. Redbox habe seit gut einem Monat keine Gehälter mehr ausbezahlt und musste letztlich einen Kredit von acht Millionen Dollar aufnehmen, um diese Ansprüche zu begleichen und den Angestellten wieder Zugang zu den Leistungen ihrer Gesundheitsversorgungspakete zu ermöglichen, die sie schon seit Mitte Mai nicht mehr hatten.

Redbox betrieb rund 24.000 Verleihautomaten in den USA, die üblicherweise in Supermärkten, Drogerien und anderen Geschäften platziert waren. Bei der verbliebenen Kundschaft handelt es sich mitunter um Menschen in ländlicheren Gebieten, die über keine oder keine stabile Breitbandinternetanbindung verfügen – und die nun eine andere Quelle für ihre Filmfreuden finden müssen. (gpi, 12.7.2024)