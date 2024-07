Silvio Berlusconi lässt grüßen: Dass nun ein Flughafen den Namen des verstorbenen Ex-Premiers trägt, sorgt in Italien für viel Unmut. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Als Verkehrsminister und Lega-Chef Matteo Salvini vor gut einer Woche angekündigt hatte, dass Mailands internationaler Flughafen Malpensa nach dem vierfachen ehemaligen Premier Silvio Berlusconi benannt werden soll, hatten das viele noch für einen schlechten Scherz des Rechts-außen Salvini gehalten. Aber es war ernst gemeint: Am Donnerstag verkündete das italienische Luftfahrtamt Enac, dass der Flughafen nun "Aeroporto Internazionale Malpensa – Silvio Berlusconi" heiße. Mit sofortiger Wirkung. Die Flughafenbetreiberin SEA, an der das von einer Mitte-links-Koalition regierte Mailand und andere Gemeinden beteiligt sind, und die jetzt im Flughafen die entsprechenden Schilder aufhängen muss, war nicht einmal gefragt worden.

Für Italiens Linke ist die Benennung des wichtigsten Flughafens Norditaliens nach Silvio Berlusconi eine einzige, unerträgliche Provokation: Eine noch stärker polarisierende Figur als den vor einem Jahr verstorbenen "Cavaliere" hätte die Rechte als neuen Flughafen-Patron nicht finden können, lautet die Kritik. Oppositionspolitiker erinnern daran, dass Berlusconi in über einem Dutzend Prozesse angeklagt und wegen Steuerbetrugs in dreistelliger Millionenhöhe rechtskräftig verurteilt worden war. Außerdem habe er das Land um ein Haar in die Zahlungsunfähigkeit regiert. Und die Millionen italienischen Linkswähler, die in Malpensa ein Flugzeug besteigen wollen, müssen dies von nun an in einem Flughafen tun, dessen neuer Namenspatron sie einst pauschal als "coglioni", als Arschlöcher, beschimpft hatte.

Anspielungen auf Sexpartys

In den Social Media dagegen wurde die Umbenennung eher mit Humor aufgenommen: "Im Berlusconi-Airport werden die VIP-Lounges nun Bunga-Bunga-Lounges heißen", schrieb ein User. Ein anderer mutmaßte, dass die Flughafenrestaurants nun "cene eleganti", also elegante Diners, anbieten werden. So hatte Berlusconi einst beschönigend die Sexpartys in seinen Villen in Arcore, Rom und Sardinien genannt. Ein weiterer, tausendfach geteilter Eintrag lautete schlicht: "Papi vive" (Papi lebt). Das war eine Anspielung auf den Skandal um die 18-jährige Noemi Letizia aus Neapel, eine Bekannte Berlusconis, die den Premier zärtlich "Papi" genannt hatte. Die "Affäre Noemi" hatte die damalige Gattin Berlusconis, Veronica Lario, zur Einreichung der Scheidung veranlasst.

Folgende Behauptung sei gewagt: Eine derart bizarre Umbenennung wäre nicht einmal Berlusconi selbst in den Sinn gekommen. Er war zwar in fast allen Belangen maßlos und damit auch maßlos polarisierend, aber er hatte sich, zumindest gegen Ende seiner politischen Laufbahn, ein Minimum an staatsmännischem Auftreten zugelegt. Er war auch deutlich weniger aggressiv als der notorische Hetzer Salvini (den er persönlich nie mochte); oft mussten die Italiener über den begnadeten Entertainer Berlusconi auch einfach nur lachen. Jetzt polarisiert Berlusconi posthum erneut die ganze Nation – aber diesmal ist nicht er dafür verantwortlich, sondern der Lega-Chef und Regierungschefin Giorgia Meloni, die ihren Verkehrsminister nicht zurückgepfiffen hat.

Streit um Frist

Mit der Umbenennung von Malpensa vertiefen Salvini und Meloni den Graben in der italienischen Gesellschaft ohne Not zusätzlich. "Die Flughäfen gehören allen Italienern, nicht der jeweiligen Regierung", schrieb das bürgerliche Leitmedium Italiens, der Mailänder Corriere della Sera. Einmal mehr lasse die Rechte den "Sinn für die Institutionen" vermissen. Tatsächlich hatte bisher keine einzige Regierung der Nachkriegszeit das ungeschriebene Gesetz verletzt, wonach öffentliche Gebäude nur nach Persönlichkeiten benannt werden, in denen sich alle Italiener wiederzuerkennen vermögen. So ist der Römer Flughafen in Fiumicino nach Leonardo da Vinci benannt, jener von Venedig nach Marco Polo, jener von Palermo nach den beiden von der Cosa Nostra getöteten Mafiajägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino.

Es ist allerdings möglich, dass in der Angelegenheit des Silvio-Berlusconi-Airports das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn Salvini hat bei seinem "Blitz", wie politische Handstreiche in Italien genannt werden, nicht nur ungeschriebene, sondern auch geschriebene Gesetze gebrochen. So schreibt ein nationaler Erlass vor, dass Persönlichkeiten, nach denen ein öffentliches Gebäude oder eine Straße oder ein Platz benannt werden soll, schon mindestens zehn Jahre tot sein müssen. Mehrere Organisationen haben Rekurse gegen die Umbenennung angekündigt; eine Onlinepetition der jungen Sozialdemokraten mit dem Titel "Malpensa ist für alle da – Nein zum Berlusconi-Flughafen" erhält bis zu 50.000 Unterschriften pro Tag. Womöglich werden Salvini und Meloni schon bald eine Notlandung einleiten müssen. (Dominik Straub aus Rom, 12.7.2024)