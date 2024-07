Der Einsatz dauerte am Donnerstagnachmittag noch an. Weingartner-Foto / picturedesk.c

Klosterneuburg – Enormen Sachschaden hat laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger am Donnerstag ein Brand im Martinschlössl in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) angerichtet. Die Flammen waren in den Mittagsstunden aus vorerst unbekannter Ursache im Dachbereich entstanden. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an. 90 Helfer von sieben Feuerwehren standen im Einsatz.

Resperger berichtete von einer schwierigen Brandbekämpfung. Im Außenangriff seien unter anderem zwei Teleskopmastbühnen aufgeboten worden. Auch Atemschutz kam zur Verwendung. (APA, 11.7.2024)