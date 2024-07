Zahlreiche um die Jahrtausendwende Herangewachsene, die nun rund 35 Jahre alt sind, sprechen laut einer US-Studie davon, schon einmal eine Midlife-Crisis erlebt zu haben – oder dementsprechende Symptome. Aber was bedeutet das eigentlich? Die Romantisierung eines Burnouts? Die Fehl­interpretation einer Depression?

Erfüllt es Millennials heute noch, den Fokus im Leben nur auf die Arbeit zu setzen? Getty Images/iStockphoto

Eine renommierte Entwicklungspsychologin hält von dem Begriff nicht viel, schon gar nichts davon, Sinnkrisen einzelner Generationen zu unterscheiden. Es gebe jetzt gerade eine "krisenanfällige Zeit", und die Millennials hätten eben das Pech, dass sie jetzt gerade in der Mitte ihres Lebens stehen. Das hieße noch lange nicht, dass sie früher in eine Midlife-Crisis rutschen oder sie überhaupt jemals bei allen eintritt. Ihre Relativierung weist aber auf einen wichtigen Punkt hin: Ja, das Arbeitsleben hat sich stark verändert, ist in vielen Branchen schnelllebiger, umfangreicher geworden. Die Verantwortung einer Person in einem Unternehmen wächst und wächst, wir sollen uns stetig weiterbilden.

Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter fordern teilweise immer mehr Stunden Arbeit. Und noch dazu wird es immer schwieriger, sich über Wasser zu halten (wir wissen, warum – kriselnde Wirtschaft, Inflation). Da wundert es einen nicht, dass Menschen, die gerade zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, sich Geldsorgen machen und noch mehr Sorgen darüber, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist.

Von Sorgen und Hoffnung

Der Job, der rein zum Finanzieren des Lebensunterhalts dient? Oder soll man doch lieber eine Beschäftigung finden, die einen sozialen oder ökologischen Nutzen hat? Oder umgekehrt: Will ich lieber eine Stelle annehmen, von der ich mich täglich pünktlich um 17 Uhr verabschieden kann, um so viel Zeit wie möglich mit meinen Liebsten verbringen zu können?

Dass sich viele Arbeitnehmende Gedanken machen, was sie wirklich erfüllt, zeigt sich im Übrigen auch in Zahlen: Laut der Jobplattform Stepstone sind 44 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bereit, ihren Job zu wechseln. Gehalt, Wertschätzung und Arbeitsklima sind für sie die relevantesten Faktoren im Beruf.

Der Begriff "Millennial-Midlife-Crisis" ist hingegen eine niedliche, Instagram-freundliche Darstellung davon, wie sich Erwachsenwerden verändert hat. 35 Jahre alt und berufstätig zu sein ist eben nicht das, was es einmal war. Wir fürchten um unsere Pension, unseren Lebensraum im Klimawandel und suchen nach Lösungen. Machen wir also lieber Schluss mit der Wortklauberei und fragen wir uns lieber, wie ein Arbeitsleben mit 35 wieder Hoffnung machen kann. (Melanie Raidl, 15.7.2024)