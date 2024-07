Schilling entschuldigt sich bei ORF-Moderator Thür wegen erfundener Affäre, "Alf"-Kinderstar Benji Gregory mit 46 Jahren gestorben, Immobilienkrimi am Traunsee im ORF-"Schauplatz", Smartphone erst ab 14, Social Media erst ab 16, fordert Soziologe Rausch in der "ZiB 2"

Hier kommen die Mediennews von heute:

STANDARD-Interview: "ORF-Beitrag macht ORF ständig zum Ziel von Angriffen": Die scheidende grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger war für eine Budgetfinanzierung des ORF mit Verfassungsmehrheit. Eva Blimlinger über Förderungen, die "Wiener Zeitung" und darüber, was fehlt

Scheidende grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger. Foto: Andy Urban

Affäre erfunden: Lena Schilling entschuldigt sich bei ORF-Moderator Martin Thür - Die grüne EU-Abgeordnete hielt in einem notariellen Protokoll fest: "Mein Verhalten war geeignet, Martin Thür zu schaden. Das bedauere ich und werde es künftig unterlassen."

Bilanz nach sechs Monaten: 813.000 Neuanmeldungen zu ORF-Beitrag im ersten Halbjahr - Die Bilanz umfasst Anmeldungen inklusive Befreiungen und Anträge darauf

Er spielte Brian Tanner: "Alf"-Kinderstar Benji Gregory mit 46 Jahren gestorben - Er wurde bereits am 13. Juni tot in seinem Auto gefunden – als Todesursache wird Hitzeschlag vermutet

"Ein Schnäppchen am See": Immobilienkrimi am Traunsee im ORF-"Schauplatz" - Nora Zoglauer berichtet am Donnerstag um 21.05 Uhr über einen dubiosen Immobilienverkauf mit strafrechtliche Folgen

TV-Tagebuch: Smartphone erst ab 14, Social Media erst ab 16, fordert Soziologe Rausch in der "ZiB 2" - US-Wissenschafter sind für mehr Restriktionen – und warum die Folgen von Social Media Mädchen aus linken Elternhäusern am härtesten treffen

Medienzukunft: CNN plant Bezahlangebot und streicht rund 100 Stellen - CNN-Chef Mark Thompson kündigt auch die Zusammenlegung der TV- und Digitalredaktionen an

München: Wieder Warnstreiks beim Bayerischen Rundfunk - Mehrere Radiowellen der viertgrößten ARD-Anstalt starteten am Donnerstag in der Früh ein gemeinsames Programm statt ihrer gewohnten Sendungen

Switchlist: "La belle saison", "Befreite Brüste" und "Eco", außerdem eine Reportage über Wale im Mittelmeer, "Am Schauplatz" und "Stöckl" mit Klaus Maria Brandauer und Philipp Hochmair - TV-Hinweise für heute Abend.

