Marc Cucurella lässt sich auch durch Pfeifkonzerte nicht beirren. EPA/ANNA SZILAGYI

Marc Cucurella: Nimmermüde Frisur finalisiert mit Spanien

Zugegeben, Marc Cucurella Saseta ist nicht eigentlich eine Entdeckung der EM. Entdeckt für den absoluten Spitzenfußball hat den Katalanen, der nicht von ungefähr an seinen legendären Landsmann Carles Puyol erinnert, schon Chelsea, weshalb ihn die Londoner im Sommer 2022 um mehr als 65 Millionen Euro aus Brighton holten. Cucurella spielte in der Jugend für Espanyol Barcelona, wechselte dann aber in die Akademie des FC Barcelona. In der Elite von Barça war kein Platz für ihn, weshalb er zunächst an Eibar und dann an Getafe verliehen wurde. Die dort erlernte Durchsetzungsfähigkeit in allen Lagen reichte für den Wechsel nach England. Angesichts der Leistungen des 25-Jährigen bei der EM könnten sie bei Barça ruhig trauern. Dass ihn im Halbfinale gegen Frankreich die Pfiffe der deutschen Fans begleiteten, weil er im Viertelfinale einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum konsequenzenlos an die Hand bekommen hatte, ließ Cucurella kalt: "Mir ist das egal. Wenn darüber gesprochen wird, ist das Teil des Spiels."

Giorgi Mamardaschwili sorgt bei vielen Gegnern für Verzweiflung. AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Giorgi Mamardaschwili: Die georgische Krake war den Bayern zu teuer

Er segelte quer durch den Strafraum, kratzte die Bälle reihenweise links und rechts aus den Ecken, parierte mit dem Fuß und sogar mit dem Kopf: Giorgi Mamardaschwili war einfach überall – und führte den EM-Neuling Georgien mit überragenden Paraden bis ins Achtelfinale. Im Vorrundenspiel gegen Tschechien hatte er 25 von 26 Schüssen und Kopfbällen auf sein Tor gehalten – noch nie bei einer EM hatte es für ein Team mit so vielen Abschlüssen nicht zum Sieg gereicht.

Der Torhüter mit der Anmutung einer Krake wäre vor einem Jahr fast beim FC Bayern gelandet, er war nach eigener Aussage sogar schon "auf der Suche nach einem Haus in München". Der Deal scheiterte – im Unterschied zur Causa Ralf Rangnick – am Geld, Marmadaschwilli blieb beim FC Valencia – und die Bayern, denen angeblich 35 Millionen Euro für den 1,97 Meter hohen Schlussmann aus Tiflis zu viel waren, werden sich spätestens nach dieser EM ärgern. Inzwischen ist Mamardaschwili längst bei anderen europäischen Spitzenklubs heiß begehrt.

Ferdi Kadioglu entschied sich erst 2021 fürs türkische Team. EPA/GEORGI LICOVSKI

Ferdi Kadioglu: Ein Kronjuwel von Fener-Trainer Mourinho

Der pfeilschnelle, technisch starke Linksverteidiger hat gehörigen Anteil daran, dass die Türkei bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte. Das Scheitern an den Niederlanden war für den 24-Jährigen umso bitterer, als er in Arnhem geboren wurde. Kadioglu spielte bis zu seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul (2018) für NEC Nijmegen – zuletzt in der zweiten Liga – und durchlief bis zur U21 sämtliche niederländischen Nachwuchsauswahlen. Er entschied sich aber 2021 für einen Wechsel in die türkische Nationalmannschaft, wozu ihn seine Herkunft väterlicherseits berechtigte.

Bis zur EM kam er 15 Mal für die Türkei zum Einsatz, die Spiele in Deutschland steigerten seinen Wert beträchtlich. Schließlich hat er nicht nur seine Abwehrseite dichtgehalten, sondern auch beachtlichen Offensivdrang entwickelt. Arsenal und Leverkusen sollen sich um Kadioglu bemühen, Dortmund ist er wegen einer kolportierten Ablöse von 35 Millionen Euro schon zu teuer. Zudem will ihn der neue Fener-Trainer José Mourinho unbedingt halten.

Dan Ndoye traf bei der EM zum ersten Mal für die Schweiz. REUTERS/Annegret Hilse

Dan Ndoye: Offensiv-Schweizer mit Entwicklungsboost

Der Flügelstürmer aus Saint-Prex am Genfersee kam mit lediglich elf Länderspieleinsätzen zur EM, spielte aber in der "Nati" bis zu deren unglücklichem Scheitern im Viertelfinale gegen England eine tragende Rolle. Der Sohn einer Schweizerin und eines Senegalesen brachte in der Vorrunde Deutschland mit seinem ersten Treffer für die Schweiz an den Rand einer Niederlage, gegen die Engländer glänzte mit der Vorlage zur Führung durch Breel Embolo.

In der Quali für die EM war Ndoye fast durchwegs als Joker im Einsatz, sein Wechsel im Sommer des Vorjahres vom FC Basel zum FC Bologna, wo ja auch der Österreicher Stefan Posch engagiert ist, war gewissermaßen ein Karriereboost dank 32 Einsätzen in der Serie A. "Dan hat in den vergangenen sechs, acht Monaten eine riesige Entwicklung gemacht", sagte der Schweizer Kapitän Granit Xhaka. Das ist auch vielen anderen nicht entgangen. Inter Mailand, Juventus Turin aber auch Vereine aus der Premier League sind am 23-jährigen Westschweizer dran.

Das Finale ist Kobbie Mainoos erst neuntes Länderspiel für England. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kobbie Mainoo: Von fast null auf hundert namens Finale

Erst mit der Hereinnahme von Kobbie Mainoo, der in der Vorrunde nur Wechselspieler war, fand England bei der EM aus dem spielerischen Jammertal. Erst mit seinen Dribblings, seinem Spielverständnis war die eklatante Steigerung im Halbfinale gegen die Niederlande möglich. Das Finale gegen Spanien wird das erst neunte Länderspiel des 19-Jährigen von Manchester United, der im vergangenen März für die Three Lions debütiert hatte. Der Bursche aus Stockport, woher auch Teamkollege Phil Foden stammt, wurde fußballerisch im Nachwuchs von Manchester United groß. Seit 2022 zählt Mainoo zum Profikader der Red Devils, hat aber auch noch nicht mehr als 25 Pflichtspiele intus. Das wichtigste war zweifellos das FA-Cup-Finale am 25. Mai, in dem Maidoo zum 2:1-Sieg über den Stadtrivalen ManCity einen Treffer beisteuerte. Wenn Teamchef Gareth Southgate auf Mainoo verzichte, würde er "zu Fuß aus Deutschland zurück nach England gehen", prophezeite Ex-Teamspieler Rio Ferdinand. Das wollte Southgate dann doch lieber nicht riskieren. (Sigi Lützow, 12.7.2024)