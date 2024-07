Scharfe Fertig-Ramen sind seit einiger Zeit in Europa gefragt – Snack-Shops profitieren von diesem Trend. Monika Köstinger

Außen locken Comic-Illustrationen, innen bunte Verpackungen. Die kleine "Chi Chi Snack-Bar" geht neben dem breiten Eingang des Supermarktes Spar in der Wiener Mall trotzdem beinahe unter. Aber nur beinahe. Die Ware in den bonbonbunten Sackerln, das angesagte Zeug aus Korea, China, Taiwan, kommt an. Vor eineinhalb Jahren hat die Niederösterreicherin Stella Xu den auf Asia-Snacks spezialisierten Store in der Mall eröffnet. Hier gibt es alles, was das Herz der Generation Z begehrt: Onigiri, mit Seetang ummantelte Reisdreiecke, Seetang-Chips, Instant-Nudeln.

Der Store misst zwar nur wenige Quadratmeter, das Programm aber trifft einen Nerv. Denn Asia-Snack-Bars sind in europäischen Großstädten längst mehr nur eine Nischenangelegenheit. K-Pop und nicht zuletzt die "Fire Noodle Challenges" auf Youtube und Tiktok haben das Bedürfnis nach Produkten geweckt, die in Österreich vor fünfzehn Jahren als "exotisch" galten. Heute sind sie ein eigener Geschäftszweig. Auch in Wien. Der "Snack-König" Sunit Jairath hat in der österreichischen Bundeshauptstadt seit 2019 einen Shop nach dem anderen eröffnet. In einer Spar-Filiale in der Wiener Kaiserstraße sind unlängst auch spezielle Ramen-Nudeln und koreanisches Fanta ins Programm aufgenommen worden. Auch in dem kleinen Asia-Shop in Wien Mitte kehrt ein generationenübergreifendes Publikum ein. "Siebenjährige besorgen sich Jellys oder Buldak-Nudeln, in der Mittagspause decken sich Menschen fürs Büro mit Instantnudeln ein", erklärt Stella Xu.

Wie die 33-Jährige auf die Unternehmensidee kam? "Ich liebe Snacks, aber in Asien ist die Auswahl viel größer", erzählt Xu. Die gebürtige Niederösterreicherin, deren Großeltern von China nach Österreich kamen, vermisste die Produkte in hiesigen Supermärkten. Die klassischen Asia-Märkte wiederum hatten nicht jene auf Social Media angesagten Snacks im Programm: "Ich fand, das kann man besser machen." Vor vier Jahren holte die Österreicherin das deutsche Bubble-Tea-Franchise Teeamo nach Österreich, 2022 kam sie in der Mall an. Mittlerweile hat das Unternehmen mit Nudelsuppen ins Meidlinger Einkaufszentrum Vio Plaza expandiert, soeben hat in der Marxer Straße eine dritte Filiale eröffnet. Dort wird es unter anderem frischgemachte japanische Lunchboxen geben.

Challenges auf Tiktok

Die Bestseller im "Chi Chi Snack Shop"? Xu muss nicht lange überlegen: "Instant Nudeln von Buldag, Jellys und Fruchtgetränke im Eisbecher." Die meisten Produkte, die sich gut verkaufen, sind wie die Instant-Nudeln der Marke Buldak des südkoreanischen Herstellers Samyang auf Social Media viral gegangen. K-Food ist bei der Gen Z extrem angesagt, auf Tiktok fordern sich Kinder und Jugendliche gegenseitig heraus, scharfe Nudeln zu essen. "Ja, die sind scharf, aber in Korea isst man die seit Jahrzehnten", sagt Stella Xu, die mit scharfem Essen aufgewachsen ist. Sie gibt zu bedenken, dass man wissen solle, was man vertrage.

영국 고등학생들에게 불닭볶음면을 줘봤더니…?ㅎ🔥🥵 얘들아 미안…;;🚽

영국남자 Korean Englishman

Kein Wunder, dass das junge Unternehmen auf der Videoplattform Tiktok aktiv ist. Eine Mitarbeiterin stellt regelmäßig neue Produkte wie die Kitkats, Strawberry Short Cakes vor und bewertet sie: "6 von 10, sehr süß, cremig, mag ich gar nicht."

Neben scharfen Produkten sind Süßigkeiten aus Korea und Japan angesagt – und "alles, was mit K-Pop zu tun hat", erklärt die 33-Jährige. "Ist ein Foto der Boygroup BTS drauf, verkauft sich das irrsinnig gut." Man kaufe die Sachen zwar teuer ein, dafür gingen sie aber schnell über die Ladentheke: "BTS funktioniert wie Disney." Heuer seien außerdem besonders Snacks zum 50-Jahr-Jubiläum von Hello Kitty gefragt.

Der Social-Media-Hype um das meist in Aluminiumkunststoff verpackte Fastfood mit den vielen Zusatzstoffen ist eine Gegenbewegung zum nachhaltigen Lifestyle. Auch Stella Xu erzählt, dass die Shoppingcenter-Manager sich in Gesprächen anfangs erstaunt zeigten: Das soll funktionieren? Das tut es offenbar. "Ich esse Snacks seit meiner Kindheit. Wenn man sich ansonsten ausgewogen ernährt, geht das schon. Es ist alles eine Sache des Maßes." (Anne Feldkamp, 14.7.2024)