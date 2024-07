Träger des Grünen Trikot setzte sich am Weg nach Villeneuve-sur-Lot durch. Red-Bull-Star Roglic stürzte erneut und rutschte auf Platz sechs ab

Biniam Girmay ist der Sprinter der Stunde. AP/Jerome Delay

Villeneuve-sur-Lot - Biniam Girmay aus Eritrea hat die zwölfte Etappe der 111. Tour de France gewonnen und damit bereits seinen dritten Tagessieg geholt. Der Mann im Grünen Trikot setzte sich am Donnerstag nach den 203,6 Kilometern zwischen Aurillac und Villeneuve-sur-Lot im Massensprint vor dem Belgier Wout van Aert und dem Franzosen Arnaud Demare durch. Das begehrte Sprinter-Trikot hat Girmay bereits um 111 Punkte abgesichert.

Im Gesamtklassement gab es keine Änderungen in den Top drei, allerdings einen Sturz des zuvor viertplatzierten Primoz Roglic (Red Bull). Der Slowene stürzte gut 8 km vor dem Ziel unverschuldet, büßte auf Tadej Pogacar (UAE) 2:27 Minuten ein und rutschte auf Rang sechs hinter Joao Almeida (UAE) und Carlos Rodriguez (Ineos) zurück. Das von Remco Evenepoel (Soudal) und Jonas Vingegaard (Visma) gehaltene Stockerl ist nun über drei Minuten entfernt. Felix Gall (Decathlon/13./+9,18) kam mit den besten Klassementfahrern ins Ziel.

Der Tag wurde von einigen vorzeitigen Aufgaben begleitet, darunter der niederländische Sprinter Fabio Jakobsen, der 2022 eine Tour-Etappe gewonnen hatte. Vor dem Start der Etappe hatte das Astana-Team den Dänen Michael Mörkov herausgenommen. Der wichtige Anfahrer von Sprint-Idol Mark Cavendish ist der erste bekannt gewordene Corona-Fall der diesjährigen Rundfahrt.

Vingegaard ist nach dem Sturz im Frühling stärker zurückgekehrt als erwartet. Er muss sich noch bis am Samstag gedulden, um Pogacar in den Pyrenäen herauszufordern. Am Freitag erwarten die Fahrer weitestgehend flache 165,3 km zwischen Agen und Pau. Hier bekommen die Sprinter wohl ihre vorletzte Chance bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. (APA; 11.7.2024)

12. Etappe (Aurillac - Villeneuve-sur-Lot/203,6 km): 1. Biniam Girmay (ERI) Intermarché 4:17:15 Std. - 2. Wout van Aert (BEL) Visma - 3. Pascal Ackermann (GER) Israel. Weiter: 45. Felix Gall (AUT) Decathlon alle gl. Zeit - 119. Marco Haller (AUT) Red Bull +2:27 Min. - 134. Gregor Mühlberger (AUT) Movistar +4:52.

Gesamtwertung: 1. Tadej Pogacar (SLO) UAE - 2. Remco Evenepoel (BEL) Soudal +1:06 Min. - 3. Jonas Vingegaard (DEN) +1:14. Weiter: 13. Gall +9:18 - 89. Mühlberger +1:43:58 Std. - 112. Haller +1:54:18