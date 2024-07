Riskante wissenschaftliche Ideen brauchen ein sicheres finanzielles Umfeld, schreibt Theo Anders in seinem Essay. privat

Die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zeichnet drei Essays aus, die ihre diesjährige Preisfrage "Ist Österreich ein guter Forschungsstandort?" beantworten. Eine Jury wählte aus 35 Einreichungen Texte des STANDARD-Journalisten Theo Anders und des Wifo-Forschers Jürgen Janger ex aequo an die erste Stelle, teilte die ÖAW mit. Sie erhalten jeweils 7000 Euro. Der dritte Platz (2000 Euro) geht an das Autorenduo Jan Martini (Uni Innsbruck) und Nikola Falk (Uni Zürich).

Die ÖAW-Preisfrage beschäftigt sich regelmäßig mit relevanten Fragestellungen zu Wissenschaft und Forschung. Die aktuellen erstgereihten Beiträge seien "vor allem in ihrer Komplementarität spannend" und könnten auch "der Politik als Anregung für die Weiterentwicklung des Forschungsstandorts Österreich" dienen, so ÖAW-Präsident Heinz Faßmann in einer Aussendung.

Sicherheit für riskante Ideen

Anders beschäftigt sich in seinem Essay, der in der kommenden Mittwochausgabe des STANDARD veröffentlicht wird, mit dem Wechselspiel von Risiko und Sicherheit im Forschungsbetrieb. Er meint, dass wissenschaftliche Durchbrüche nur durch "epistemische Wagnisse" möglich werden, riskante wissenschaftliche Ideen aber ein sicheres berufliches und finanzielles Umfeld bräuchten.

Janger setzt in seinem Text die hohen Forschungsausgaben in Österreich dem im Verhältnis geringeren wissenschaftlichen Output entgegen. Für ihn ist neben Geld auch eine effektive Verteilung der Mittel sowie Rahmenbedingungen außerhalb der Forschungsförderung bedeutsam für einen erfolgreichen Forschungsstandort. Martini und Falk plädieren in ihrem Essay dafür, nicht prestigeträchtigen Preisen nachzujagen, sondern unter anderem in langfristige Forschungsprogramme zu investieren. (APA, red, 11.7.2024)