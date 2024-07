Englands Coach Gareth Southgate musste viel Kritik ertragen. Umso euphorischer feierte er den Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft. IMAGO/Nigel Keene

Der englische Halbfinalsieg über die Niederlande in Dortmund rief am späten Mittwochabend sogar zwei ältere Herren auf den Plan, die bisher nicht unbedingt als ausgewiesene Fußball-Experten bekannt waren. Beim ersten Rendezvous mit dem neuen Labour-Regierungschef im Weißen Haus freute sich US-Präsident Joe Biden (81) mit seinem Besucher Keir Starmer über die "gute Nachricht" und scherzte mit der britischen Presse: "Das habt ihr dem Premierminister zu verdanken."

Daheim in London sandte König Charles III. (75) Glückwünsche zum Sieg und alles Gute fürs Finale gegen Spanien an Cheftrainer Gareth Southgate und sein Team. Außerdem wolle er die Mannschaft gern dazu ermutigen, die Partie am Sonntag "ohne Wundertore in letzter Minute oder Elfmeterdrama" für sich zu entscheiden, denn: "Das würde die kollektiven Herzschlag- und Blutdruckwerte der Nation bedeutend verringern."

Frohsinn allerorten

Augenzwinkernder Frohsinn allerorten, nicht zuletzt beim langjährigen Fußballfan und -spieler Starmer selbst. Dem Premierminister steht nach dem Washington-Trip nun auch noch ein kleiner Ausflug nach Berlin bevor, womöglich begleitet von Thronfolger Prinz William. Ob es denn einen Feiertag geben werde, wie ihn vor dem EM-Finale 2021 Starmers Chaosvorgänger Boris Johnson in Aussicht gestellt hatte, wurde der Premierminister gefragt. "Ich war damals im Stadion, das will ich nicht noch einmal erleben", erinnerte sich der Arsenal-Fan mit Schaudern an die Niederlage gegen Italien im Elferschießen. Er wolle also lieber vorab nichts sagen, um nicht als Unglücksbringer zu gelten. Nur so viel sagte Starmer dann doch: "Irgendwie markieren müssten wir die Gelegenheit natürlich schon."

Ein Feiertag also, wenn die hochbezahlten Stars – Southgate verfügte über den bei weitem teuersten Kader aller EM-Teilnehmer – den bisher deutlich besser spielenden Spaniern noch die Butter vom Brot nehmen könnten. Es wäre der erste Sieg der englischen Fußballer in einem größeren Turnier seit der WM im eigenen Land vor nunmehr 58 Jahren.

Stümerstar Harry Kane hält bei drei Toren. IMAGO/Meng Dingbo

Damals, 1966, regierte ebenfalls ein Labour-Premier, und Harold Wilson ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen: "Ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir immer nur unter einer Labour-Regierung gewinnen?" scherzte er. Der gerade erst seit einer Woche amtierende Starmer und mit ihm Millionen von Engländern hoffen, dass es 2024 endlich wieder so weit ist.

Southgate hat die Stars des Mehrfachmeisters Manchester City (Phil Foden, Kyle Walker), des Liga-Zweiten Arsenal (Bukayo Saka, Declan Rice) sowie "Ausländer" wie Harry Kane (FC Bayern) und Jude Bellingham (Real Madrid) zu einem robusten Kollektiv zusammengeschweißt. Gemeinsam haben sie sich durch die Gruppenphase und die ersten K.-o.-Spiele gerumpelt, unter dem wütenden Protest der Sportfreunde in der Heimat.

Schmutzkübel

Die beißende Kritik wurde angeführt von BBC-Chefmoderator Gary Lineker und dem Co-Kommentator Alan Shearer, beides frühere Nationalstürmer von legendärem Ruf. Zu langsam, zu mutlos, zu sehr auf Verteidigung bedacht – so lautete die Kritik an Southgate zusammengefasst. Der Fußballpoet des Guardian , Barney Ronay, hielt das englische Mittelfeld für "auf komische Weise unausgewogen", die Spielweise für "scheußlich – da wurde das Zuschauen zu einer Prügelstrafe umgedacht". Wobei die Profibeobachter noch zahme Worte fanden im Vergleich zu den Schmutzkübeln, die auf den unsozialen Medien über die Mannen um Southgate ausgegossen wurden.

Ollie Watkins schoss die Three Lions gegen die Niederlande zum Sieg. IMAGO/Michael Zemanek/Shuttersto

Dabei gibt die Statistik dem 53-Jährigen recht. Seit er 2016 sein Amt übernahm, hat England in wichtigen Turnieren mehr K.-o.-Spiele gewonnen als in seiner gesamten Geschichte zuvor. "Er hat uns von einem Viertelfinalteam zu einer Mannschaft gemacht, die ins Halbfinale oder gar ins Finale kommt", weiß der Sportsoziologe Mark Perryman von der Uni Brighton. Und das alles mit englischer Zurückhaltung, keinen markigen Parolen, wie sie sich die Londoner Boulevardblätter von einem Nationaltrainer erhoffen. Nach dem Sieg von Dortmund gegen die Niederlande bedankte sich der Chef erst einmal bei jedem einzelnen Angehörigen des Betreuerstabs, ehe er mit Spielern und Fans auf dem Rasen feierte.

Treue und Dank

Am Sonntag nun steigt Southgates 102. Spiel als Nationaltrainer. In seiner Amtszeit spielte Mittelstürmer Kane 80 Mal, das Verteidigerduo Walker und John Stones von Manchester City sowie Torhüter Jordan Pickford vom FC Everton jeweils mehr als zwei Drittel aller Spiele. Am Sonntag werden ihnen, so erwarten es die TV-Anstalten, mehr als 30 Millionen Menschen in England die Daumen drücken. Und ganz egal, wie das Spiel endet: Southgate, dem wie Kane der Ritterschlag winkt, wird sich in jedem Fall als Erstes bei seinen Mitarbeitern bedanken. (Sebastian Borger aus London, 11.7.2024)