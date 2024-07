Sie sorgen regelmäßig für Streit, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft geht ohne sie wenig: Pestizide. Wie viel Ackergift die Landwirte spritzen müssen, um ausreichend Lebensmittel zu produzieren, ist Gegenstand vieler heißer Debatten. Was den Substanzen an schädlichen Wirkungen zugetraut wird, zeigt ein aktueller Fall in Oberösterreich. Ein Bauer hatte seinen Mais – unsachgemäß und regelwidrig – trotz Windböen gespritzt. Das Unkrautvernichtungsmittel wurde vom Winde verweht – auf eine benachbarte Schafweide. Einige Mutterschafe starben. Ob die Todesursache mit den Pestiziden zusammenhängt, bleibt wohl ungeklärt, die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Untersuchungen eingestellt.

Es gibt auch davon abgesehen gute Gründe, dass die Mittel umstritten sind: Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft kann die Boden- und Wasserqualität verschlechtern und die Biodiversität und Ökosysteme beeinträchtigen. Rückstände finden sich immer wieder auch in Lebensmitteln. Sorg- und sparsamer Umgang ist also Pflicht. Doch wie gut gelingt das in Österreich?

Viele der vermeintlichen Wunderwaffen gegen Unkraut oder Getier erweisen sich langfristig als schädlich für Mensch und Umwelt. Getty Images/iStockphoto

Es könnte wesentlich besser sein, moniert der Rechnungshof in seinem aktuellen Bericht "Pestizideinsatz in der Landwirtschaft". Die Prüfung umfasste die Jahre 2017 bis 2021. Im Grunde hapert es von vorne bis hinten: Kritik übten die Rechnungshof-Fachleute an den Zulassungsverfahren, an mangelhaftem Monitoring, fehlenden Grenzwerten, vagen Zielen, nicht vorhandenem Überblick über die durch Pestizide verursachten Krankheiten. Was Letzteres betrifft, so hatten weder Landwirtschafts- noch Gesundheitsministerium entsprechende Informationen. Und das sind nur einige der festgehaltenen Mängel. Dabei geht es keineswegs um rein potenzielle Gefahren: Im Jahr 2021 wurden etwa hierzulande bei Pestizidrückstandskontrollen von Lebensmitteln 32 von 1798 Proben als gesundheitsschädlich oder für den menschlichen Verzehr ungeeignet beurteilt, zwei der Proben stammten aus inländischer Produktion. Rechtzeitig vom Markt genommen werden konnte die beanstandete Ware nicht – sie war schon vor dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse verkauft.

Dahinwursteln ohne Ziel

Ob ihrer beträchtlichen Auswirkungen auf die Umwelt sollen Pestizide auf EU-Ebene bis 2030 bekanntlich um die Hälfte reduziert werden. Der Weg dorthin ist in Österreich bisher keineswegs ausreichend beschritten, stellt der Rechnungshof klar. Es hapert schon an den Voraussetzungen, nämlich an validen Daten. Weder das Landwirtschaftsministerium noch die Länder (die etwa für die nachhaltige Anwendung und deren Kontrolle zuständig sind) haben zuverlässige Daten, zu den von den Landwirten eingesetzten Pestiziden. Die Länder, die einen nationalen Aktionsplan erstellen zu hatten, verzichteten auf quantitative Vorgaben, auf Ziele und auf Zeitpläne für eine Pestizidreduktion. Die nach der Nachhaltigkeitsrichtlinie der EU verpflichtende Evaluierung fiel unter den Tisch.

In dieser Manier geht es weiter: Die Landwirte zeichneten zwar auf, was sie verbrauchten, zum Monitoring des Pestizideinsatzes wurde diese aber nicht herangezogen. Das Landwirtschaftsministerium und das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) veröffentlichten jährlich Daten zu den in Verkehr gebrachten Pestiziden. Bloß die tatsächlich eingesetzten Mengen an Wirkstoffen und Pestiziden waren aus den Daten nicht ablesbar. Importe von Pflanzenschutzmitteln wie Internetkäufe oder grenzüberschreitende Eigenimporte von landwirtschaftlichen Verwendern wurden in den Statistiken gar nicht berücksichtigt. Dazu kam: Die in Verkehr gebrachten Mengen an Wirkstoffen ließen aufgrund der unterschiedlichen Toxizität keine Aussagen über deren Risiko für Mensch und Umwelt zu. Zu guter Letzt: Es kamen sogar Wirkstoffe zum Einsatz, bei denen Gesundheitsbedenken bestätigt waren.

Auf EU-Ebene soll der Einsatz von Pestiziden auf den Feldern kräftig reduziert werden. APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Doch nicht nur dort, sondern – und das ist besonders kritisch – auch bei den Zulassungsverfahren und den Kontrollen orten die Prüfer Verbesserungsbedarf. Salopp gesagt, mangelt es an der gebotenen Distanz. Man kennt einander und hat miteinander zu tun. Das sticht auch dem Rechnungshof ins Auge: Die nationale Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel in Österreich ist das BAES, eine dem Landwirtschaftsministerium nachgeordnete Dienststelle. Es bediente sich bei den Zulassungsverfahren in personeller und organisatorischer Hinsicht der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (Ages). Diese Gesellschaft steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes, ihre Anteile werden vom Landwirtschafts- und vom Gesundheitsministerium verwaltet. Aufgrund dieser Verflechtungen zwischen BAES und der Ages zweifeln die Prüfer wohl zu Recht daran, dass eine klare Trennung von Risikobewertung und Risikomanagement im österreichischen Zulassungssystem von Pflanzenschutzmitteln gewährleistet ist. "Die Unabhängigkeit der Fachabteilungen der Ages, die die Bewertung durchführten, war nicht gewährleistet" urteilt der Rechnungshof streng.

Mehr Notfallzulassungen

Es dürfte damit kein Zufall sein, dass in Österreich die Anzahl der Notfallzulassungen im EU-Vergleich besonders hoch ist, wie die Prüfer monieren. EU-Staaten können Pestizide in Ausnahmefällen für eine begrenzte und kontrollierte Verwendung von höchstens 120 Tagen zulassen. In Österreich wurde dies ausgiebig genützt. Wurden 2014 29 Pflanzenschutzmittel per Notfall zugelassen, waren es im Prüfzeitraum durchschnittlich 51 jährlich. Der Rechnungshof erinnert an einen der bekannteren Fälle: 2018 stimmte Österreich auf EU-Ebene für ein Teilverbot von drei besonders für Bienen schädlichen Neonicotinoid-Wirkstoffen. Das Bundesamt für Ernährungssicherheit erteilte in den Jahren 2019 und 2022 Notfallzulassungen. Am Ende schob der Europäische Gerichtshof 2023 dem Einsatz einen Riegel vor.

Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es zu alldem in einer Stellungnahme gegenüber der APA: "Wir bekennen uns klar zum integrierten Pflanzenschutz, das heißt so viel wie notwendig, so wenig wie möglich." Ziel sei es, "den Einsatz von Pflanzenschutz nachhaltig zu optimieren und die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln zu sichern. Gleichzeitig wollen wir uns stetig verbessern. Die Empfehlungen des Rechnungshofes, die im Aufgabenbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft liegen, werden daher sorgfältig und in Richtung Verbesserungspotenzial geprüft." (Regina Bruckner, 12.7.2024)