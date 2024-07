Vor einem Jahr machte die Regierung aus ÖVP und Grünen Schluss mit der ältesten noch gedruckten Tageszeitung der Welt, der Wiener Zeitung im Besitz der Republik Österreich, finanziert aus Pflichtinseraten, vor allem von Unternehmen. Die Pflichtinserate sollten abgeschafft werden, wie schon in vielen Koalitionsprogrammen zuvor. Sie finanzierten aber die Zeitung, gedruckt wie digital.

ÖVP und Grüne und der gerade zur Wiederbestellung anstehende Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, Martin Fleischhacker, machten aus der gedruckten Qualitätszeitung ein Onlineportal namens WZ mit Fokus auf jüngere Menschen, insbesondere auch auf Plattformen wie Tiktok, das insbesondere mit einer Reihe investigativer Recherchen auf sich aufmerksam machte.

Die Wiener Zeitung GmbH gehört weiterhin dem Bund, zugeordnet dem Bundeskanzleramt. Finanziert wird das Onlineangebot nun aus dem Bundesbudget mit 16,5 Millionen Euro, davon 7,5 für das Medienangebot WZ.at, sechs Millionen für den Media Hub (Journalismusausbildung, Start-up-Programm) und drei Millionen für ein Verlautbarungsportal des Bundes.

Brüssel schweigt zu Beschwerde

Private Medien kritisieren das vom Bund finanzierte Medienangebot als Wettbewerbsverzerrung. Zu STANDARD-Informationen über eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission gegen WZ und die Finanzierung der Wiener Zeitung GmbH wollte sich eine Sprecherin der Generaldirektion Wettbewerb auf Anfrage nicht äußern: "Wir kommentieren die Beschwerde gegen die Wiener Zeitung nicht", hieß es dazu aus Brüssel.

Wie sehen nun die Mediensprecherinnen und Mediensprecher der Parlamentsparteien papierene Einstellung und digitalen Neustart der Wiener Zeitung? Im STANDARD-Fragebogen zur Medienpolitik will die SPÖ eine Wiedergeburt der Wiener Zeitung und ihre Finanzierung "prüfen". Die FPÖ bezeichnet WZ.at als "Propagandaorgan". Die Neos sehen WZ.at nur als "Feigenblatt", Mediensprecherin Henrike Brandstötter hält den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung für berechtigt.

"Eine Wettbewerbsverzerrung kann nicht erblickt werden", hält ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger dagegen, und auch Eva Blimlinger von den Grünen sieht keine. Blimlinger verweist auf "investigative Recherchen in beeindruckender Schlagzahl".

"Nicht mehr in Papierform zu finanzieren"

Seit Mitte 2023 finanziert die Republik Österreich mit insgesamt 16,5 Millionen Euro aus dem Bundesbudget (Medien-)Aktivitäten der Wiener Zeitung GmbH, davon 7,5 Millionen für das Onlineportal "WZ" und sechs Millionen Euro für einen "Media Hub". Wie sehen Sie diese Förderung, wie die Kritik privater Medien an einer Wettbewerbsverzerrung dadurch?

Neos: "Wir Neos waren immer für eine Reform der Wiener Zeitung und einen unabhängigen Fortbestand des journalistischen Produkts. Nun wird aber mit Steuerzahlergeld privaten Medienunternehmen zusätzliche Konkurrenz gemacht. Die Bundesregierung war und ist an der Zukunft der Wiener Zeitung nur interessiert, weil sie diese als Feigenblatt für ganz andere Unternehmungen benötigt. Daher wurden auch keine weiterführenden Gespräche mit interessierten Investoren geführt. Stattdessen werden nun jährlich insgesamt 16,5 Millionen Euro Steuergeld in diverse Unternehmungen unter dem Dach der Wiener Zeitung GmbH gesteckt. Dass private Medienunternehmen das kritisieren, halten wir für sehr berechtigt.

SPÖ: "Die SPÖ war von Anfang an gegen die Einstellung der Wiener Zeitung als Tageszeitung und gegen Millionenförderungen für eine dem Bundeskanzleramt unterstellte Journalist:innen-Ausbildung. Wenn die SPÖ mit Andreas Babler in Regierungsverantwortung ist, werden wir prüfen, wie die Wiener Zeitung als älteste Tageszeitung der Welt wieder finanziert werden kann."

FPÖ: "Wir sehen in der Zerschlagung der Wiener Zeitung nach wie vor einen Angriff auf die Pressefreiheit. Die Bundesregierung hat sich hier parallel zum ORF ein Propagandaorgan geschaffen, das unverständlicherweise mit Millionen an Steuergeldern subventioniert wird. Journalisten sollen in freien Medien ausgebildet werden und nicht an der Weisungskette des Bundeskanzleramtes hängen. Dass unser Land in Sachen Pressefreiheit immer weiter abrutscht, darf angesichts dieser Entwicklungen nicht weiter verwundern."

ÖVP: "Aufgrund des Entfalls der entgeltlichen Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt der Wiener Zeitung zur Entbürokratisierung war die Zeitung nicht mehr in Papierform zu finanzieren. Das neue Geschäftsmodell der Wiener Zeitung sieht vor, dass die Zukunft der Zeitung jedoch weiterhin gesichert wird. Seit Juli 2023 wird das Unternehmen mit einer deutlich kleineren Redaktion und einem geringeren Budget als Onlinemedium geführt – wobei die Zeitung mindestens zehnmal jährlich in Print erscheinen soll. Der Relaunch der Wiener Zeitung wurde bei den European Publishing Awards 2024 in der Kategorie Launch or Relaunch (digital) ausgezeichnet.

Mit dem WZEVI-Gesetz erhielt das Medium Wiener Zeitung einen neuen öffentlich-rechtlichen Auftrag als Publikations-, Aus- und Weiterbildungsmedium. Darüber hinaus hat die Wiener Zeitung GmbH über einen öffentlich-rechtlichen Auftrag den Media Hub Austria einzurichten und damit zur Förderung des Qualitätsjournalismus und Stärkung der Innovationskraft des Medienstandorts Österreich beizutragen. Bei diesen Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Die Beauftragung der Wiener Zeitung GmbH mit diesen Aufgaben und die im Gesetz hierfür vorgesehenen Ausgleichsleistungen erfolgen daher gemäß Beschluss 2012/21 /EU. Eine Wettbewerbsverzerrung kann daher nicht erblickt werden."

Grüne: "Die Wiener Zeitung war schon seit vielen Jahren Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Regierungsprogramme. Ihre frühere Haupteinnahmequelle, die Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt, konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Gleichzeitig wollten wir die Wiener Zeitung so reformieren, dass sie wieder mehr Relevanz und Reichweite erhält. Das ist bisher sehr gut gelungen, sie kooperiert mit vielen Qualitätsmedien und liefert in beeindruckender Schlagzahl investigative Recherchen. Die Wettbewerbsverzerrung sehe ich nicht, früher hat die Wiener Zeitung über 20 Millionen pro Jahr allein für das Medium erhalten, das neue Angebot ist im Vergleich zur bisherigen Tageszeitung auch kein konkurrierendes, sondern ein komplementäres Angebot zum bestehenden Markt."

