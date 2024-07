Das Radstadion Jacques-Anquetil im Bois de Vincennes. Christoph Weymann

Das Vélodrome Jacques-Anquetil im Park Bois de Vincennes wirkt fast etwas verwunschen an diesem Frühjahrsnachmittag. Doch im alten Radstadion am Rand des größten Parks von Paris ist nicht nur das Gezwitscher der Vögel zu hören. Ein paar ältere Rennradfahrer drehen tapfer ihre Runden auf der Bahn. Später trudeln die Spieler zweier jugendlicher Rugbymannschaften ein, um sich gemächlich auf ihr Spiel vorzubereiten. Das Stadion ist eine Legende des Radsports – und es gehört zu den wenigen Orten in Paris, die an ein Unikum in der Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit erinnern – die Olympiade von 1900, die in einem bestimmten Sinn gar nicht stattgefunden hat, wie zuletzt der Historiker Pascal Ory in einem Sammelband über die Olympiageschichte befand.

Ungleiche Gesprächspartner

Verantwortlich dafür war die Konfrontation zweier Männer, die sich nur einmal, im Jänner 1894, persönlich trafen. Der 31-jährige Baron de Coubertin, Generalsekretär und Strippenzieher des französischen Leichtathletikverbands, engagierte sich für moderne "englische" Sportarten als Teil des Schulunterrichts und hatte – auch aus pazifistischen Motiven – im November 1892, bei weitem nicht als Erster, schon einmal vorgeschlagen, die Olympischen Spiele wiederzubeleben. Der Aufruf war verhallt – Coubertin wurde lediglich von Spöttern gefragt, ob die Athleten wohl nackt antreten müssten und ob man dabei Frauen das Zuschauen erlauben könne. Der fast 50-jährige Alfred Picard, Ingenieur und hoher Beamter, war gerade zum mächtigen leitenden Kommissar der Weltausstellung 1900 ernannt worden, die der Welt zeigen sollte, dass Frankreich nach vielen Krisen auch im 20. Jahrhundert eine Führungsrolle beanspruchen konnte.

Coubertin hatte sich in den Kopf gesetzt, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit als prominenten Teil der Jahrhundert-Weltausstellung zu veranstalten: internationale Wettkämpfe in modernen Sportarten, verbunden mit dem antiken Mythos und Vierjahresrhythmus. Für Picard waren Olympische Spiele ein "Anachronismus", wie er später bemerkte. Außerdem war auf seine Initiative hin erst am 13. November beschlossen worden, im Rahmen der Expo auch "Internationale Wettbewerbe für Leibesübungen und Sport" zu veranstalten. Der Baron ließ sich davon nicht beirren und erreichte, dass auf einem Kongress am 23. Juni 1894 die Wiedereinführung Olympischer Spiele und die Gründung eines Internationalen Olympischen Komitees (IOC) beschlossen wurden. Nicht durchsetzen konnte er sich mit seinem Wunsch, die Premiere erst sechs Jahre später zu veranstalten.Stattdessen entschied man sich für Athen 1896 und wählte den griechischen Literaten Demetrius Vikelas zum ersten Vorsitzenden des IOC. Griechenland war damals im Ausland hochverschuldet, aber Coubertin gelang es, das Königshaus von dem Projekt zu überzeugen. So konnte schließlich, auch mithilfe eines Sponsors, das historische Stadion rechtzeitig wiederaufgebaut werden.

Die zehn Tage dauernden ersten Spiele der Neuzeit im April 1896 mit neun Sportarten und 241 Athleten wurden ein grandioser Erfolg. Zur feierlichen Eröffnung durch den König sollen 50.000 Zuschauer im Stadion gewesen sein. Coubertin, befand der Sporthistoriker Karl Lennartz später, habe die Athener Spiele "weit weg vom damaligen kulturellen Zentrum Europas" dennoch eher als Generalprobe der ganz großen Feier in Paris betrachtet. Dafür hatte er sogar schon ein ähnliches, aber mit einem verschiebbaren Zeltdach ausgestattetes längliches Stadion entworfen, das wie sein antikes Vorbild mit den engen Kurven für Laufrekorde wenig geeignet gewesen wäre.

Premiere in Athen

Erst einmal musste er sich aber "seine" Olympiade zurückholen, weil man in Griechenland deren Propagandapotenzial erkannt hatte. Am Ende der Wettbewerbe verkündete der griechische König, die Spiele sollten von nun an immer in Athen stattfinden. Coubertin wies dieses Vorhaben zurück unter Hinweis darauf, dass er als Repräsentant des nächsten Austragungslandes jetzt IOC-Präsident sei. Schließlich konnten die Griechen mit dem Angebot von "Zwischenspielen" 1906 besänftigt werden.Auch die Athener Premiere beeindruckte die Verantwortlichen der Weltausstellung wenig. Nachdem Coubertin sich an der Vorbereitung der Sportwettbewerbe nicht beteiligt hatte, empörte er sich in einem öffentlichen Brief über die veröffentlichte Systematik der Expo, durch die Sportarten und -organisationen ganz unterschiedlichen Themenbereichen zugeordnet wurden.

Kurz darauf versuchte er, mit einem eigenen Vorbereitungskomitee eine separate Olympiade zu erzwingen. Daraus wurde nichts, weil die Sportvereine, in deren Händen die praktische Organisation lag, sich auf die Seite der Expo stellten. So blieb Coubertin nichts übrig, als dem für die Wettbewerbe verantwortlichen Sportfunktionär Daniel Merillon seine Unterstützung anzubieten. Am Ende stand der Kompromiss, dass die athletischen Wettkämpfe im Nachhinein als zweite Olympiade gelten, aber nicht so genannt werden sollten. Damit waren die Spiele in der Weltausstellung versenkt worden – in einem Mischmasch aus Sport- und Unterhaltungsaktionen inklusive Wettbewerben für Brieftaubenflüge, Drachensteigen, Boule oder Angeln und mit tausenden Teilnehmern. Dazu kamen nationale, schulische und militärische Wettkämpfe wie Kanonenschießen.

Das Velodrome ist eine Legende des Radsports. Christoph Weymann

Damit sein Projekt wenigstens in Form einzelner Veranstaltungen überleben konnte, erklärte sich Coubertin bereit, seine exzellenten internationalen Kontakte zu nutzen, um eine große Beteiligung ausländischer Sportler zu erreichen. Als am 15. Mai 1900, einen Monat nach der Eröffnung der Weltausstellung, auch die Sportveranstaltungen mit zahlreichen Florett-Wettbewerben und diversen Autorennen begannen, gab es keine Eröffnungszeremonie, nach dem letzten Wettbewerb Ende Oktober keine Abschlussfeier. Viele der als olympisch geltenden Wettkämpfe fanden in den abgelegenen großen Parks statt; Leichtathletik auf dem damaligen Gelände des Racing Club, dem Croix Catelan im Bois de Boulogne; Turnen, Radrennen und Rugby im Radstadion von Vincennes, das einige Jahre vorher errichtet und als einzige Sportstätte extra für die Veranstaltungen von 1900 ausgebaut worden war. Zu vielen Wettkämpfen kamen nur wenige Zuschauer, oft nur zufällig vorbeikommende Spaziergänger. Auf der eigentlichen Weltausstellung, deren monumentale Pracht im Grand Palais oder dem als Ausstellungsbahnhof gebauten Musée d’Orsay heute noch spürbar ist, wurden in sieben Monaten 50 Millionen Besucher gezählt.

Eine Chance für Sportlerinnen

Dennoch wurde 1900 Sportgeschichte geschrieben. Etwa weil erstmals Frauen an den internationalen Wettbewerben teilnehmen konnten – wenn auch nur 22 Sportlerinnen unter insgesamt 997 Teilnehmern. Selbst das entsprach nicht den patriarchalischen Idealen Coubertins, der sich während der ihm entglittenen Sportwettbewerbe auffallend zurückzog und sich nur einmal, als leitender Kampfrichter für Leichtathletik, beteiligte.

Offiziell gab es für Frauen Wettbewerbe im Tennis, wo auch gemischte Doppel gespielt wurden, und im Golf. Für Krocket hatten sich mehrere Damen angemeldet, dann aber nicht teilgenommen. Als Begleitung akzeptiert wurden sie unter anderem in den Segelwettbewerben, bei denen auch zum ersten Mal eine Frau an einem Olympiasieg beteiligt war. Auf dem Boot des Deutschschweizers Graf Hermann de Pourtales fuhr unter anderem seine Frau mit. Die 32-jährige gebürtige Amerikanerin Helene de Pourtales war eine erfahrene Seglerin, die in den USA, am Genfer See und in Cannes an Regatten teilgenommen hatte. Beim ersten Rennen für Boote zwischen einer und zwei Tonnen, das auf der Seine bei Meulan, 40 Kilometer westlich von Paris stattfand, schaffte die Crew am 22. Mai einen ersten Platz und am nächsten Tag einen zweiten. Damals wurde offiziell nur der Steuermann des siegenden Bootes ausgezeichnet, heute gilt die sportliche Genferin offiziell als erste Frau, die an einem Gruppen-Olympiasieg beteiligt war. Statt Medaillen wurden damals vor allem Skulpturen vergeben.

Margret Abbott, eine der besten amerikanischen Golferinnen, war nach Paris gekommen, um bei Wegas und Rodin zu studieren, meldete sich aber wie viele Ausländer vor Ort spontan zu den Wettbewerben an. Noch Jahre später amüsierte sie sich über den merkwürdigen Stil der französischen Teilnehmerinnen, die versuchten, das Spiel in festgezurrten Röcken auf hohen Absätzen zu meistern. Wie viele andere erfolgreiche Teilnehmer 1900 in Paris soll Abbott zeitlebens nicht gewusst haben, dass sie mit ihrem ersten Platz einen Olympiasieg errungen hatte. So gesehen hatten die sehr erfolgreichen Schweizer Schützen noch Glück, dass sie schon 1901 von ihrem Olympiasieg erfuhren. Anderen, extra angereisten, Athleten ging es umgekehrt: Sie waren auf eine Olympiade wie in Athen eingestellt und fanden sich in den verzettelten Wettbewerben der Ausstellung wieder.

Die Grasbahn beim Croix Catelan, wo der erste Marathon startete, gibt es heute noch. Christoph Weymann

Dazu gehörten die US-Amerikaner, die vor allem mit Hochschulteams vertreten waren und die Leichtathletik dominierten. Ein Star unter ihnen war der 24-jährige Student Alvin Kraenzlein, der eine neue Technik für den Hürdenlauf entwickelt hatte und vier Olympiasiege errang. Für den unverdienten ersten Platz im Weitsprung hätte er allerdings beinahe einen Fausthieb seines Konkurrenten Meyer Prinstein kassiert, der in der Qualifikation weit überlegen gewesen war, aber an dem Sonntagswettbewerb nicht teilnehmen konnte. Als Jude hatte er keine religiösen Vorbehalte wie andere Teilnehmer, musste aber seine Exmatrikulation fürchten, weil er an einer methodistischen Uni studierte.

Einen Überraschungssieger gab es auch beim Marathon ein paar Tage später. Die Idee für den spektakulären Langstreckenlauf, der in der Antike nur als Sage vom tödlich erschöpften Boten existierte, hatte der Linguist Michel Bréal beim Olympischen Kongress 1894 gehabt.

Am 19. Juli 1900 starteten vierzehn Läufer auf der Sportanlage am Croix Catelan, wo zuerst einige Runden auf einer Grasbahn zu absolvieren waren. Die kaum markierte Strecke des kurzfristig aufs Programm gesetzten Marathons führte im Uhrzeigersinn auf den Boulevards entlang der Festungsanlagen an der Stadtgrenze rings um Paris, ganz in der Nähe der damaligen, slumähnlichen "Zone". Der Start war um kurz nach halb drei Uhr nachmittags, bei bis zu 39 Grad im Schatten. Während einige Läufer Begleiter als Tempomacher dabei hatten, mussten sich andere allein durchschlagen und ihren Weg durch Gruppen Neugieriger, die Viehherden an den Schlachthöfen und den Werktagsverkehr mit vielen Lastenfuhrwerken suchen.

Kranker Schwede

Ein Schwede, der erkrankt angetreten war, hatte schon auf der ersten Runde im Croix Catelan aufgegeben. Nach nicht einmal einem Drittel der Strecke stolperte der französische Favorit, Georges Touquet-Daunis, in eine Bar, trank dort zwei Starkbier und war nicht mehr bereit weiterzulaufen. Bis zum letzten Viertel der Strecke blieb der Schwede Ernst Fast mit Unterbrechungen in Führung, dann setzte sich der kaum bekannte Michel Theato an die Spitze und gewann das Rennen.

Der Sieger äußerte sich sehr patriotisch, muss aber, wie sich 90 Jahre später herausstellte, noch die Staatsbürgerschaft seines Geburtslandes Luxemburg besessen haben. Das extreme Rennen regte nicht nur zahlreiche Gerüchte und Legenden an. Mehrere unterlegene Läufer bezichtigten Theato und den zweitplatzierten Emile Champion, irgendwo zwischen den sechs Kontrollstellen abgekürzt zu haben.

Auch ein Teil der deutschen Teilnehmer klagte über durchwachsene Erfahrungen. Als fünf Leichtathleten Mitte Juli nach 19-stündiger Zugfahrt in Paris ankamen, mussten sie erst einmal das Büro des Komitees für internationales Turnen suchen, weil sie nicht abgeholt worden waren. Anschließend waren sie weitere zwei Stunden unterwegs zu ihrer Pension in Neuilly. Am nächsten Tag brauchten sie wieder stundenlang, um die Sportanlagen im naheliegenden Bois de Boulogne zu finden, die kaum jemand kannte. Noch schlechter erging es den deutschen Turnern, die Ende Juli nach einer ähnlichen Anreise ihre unmöblierte Unterkunft in einer Kaserne erreichten und in anderen Forts um Matratzen und Decken bitten mussten.

Als sie am nächsten Tag wieder dorthinkamen, hatte jemand die Betten besudelt und deutschfeindliche Sprüche an die Wände geschrieben. Pech hatten sie auch bei den Wettkämpfen im Radstadion. Die ungewohnten Aufgaben, die vorher nicht geübt werden durften, entsprachen den Prüfungsanforderungen der Militärturnlehrer, die mit ihren Schülern die französische Mannschaft bildeten, die 100 der 134 Teilnehmer stellte. Während Frankreich 1900 einen Medaillenrekord erzielte, trösteten sich die wenig erfolgreichen Deutschen mit dem deutschstämmigen Kraenzlein als Ersatzhelden. Wie auch bei dem etwas mehr als ein Dutzend Sportler umfassenden Team des kaiserlich und königliche Österreich, waren die Schwimmer dabei am erfolgreichsten. Für die zum Teil schlechten Bedingungen war meist einfach eine chaotische Organisation verantwortlich. So mussten die Hoch- und Weitspringer erst einmal selbst eine Grube ausheben, und bei den Regatten gelang es mehreren bereits ausgeschiedenen oder disqualifizierten Ruderern, ihre weitere Teilnahme durchzusetzen.

Schiedsrichteramt

Bei einem Rugbyspiel am 14. Oktober trat erstmals ein französisches Team gegen ein deutsches – die von zwei Stuttgarter Spielern unterstützte Mannschaft des SC Frankfurt 1880 – an. Diesmal waren die Deutschen am Bahnhof empfangen und in einem Hotel untergebracht worden. Das Spiel vor dreieinhalbtausend Zuschauern im Radstadion von Vincennes verlief dramatisch. Der Boden war vom Regen aufgeweicht, und statt eines Schiedsrichters der englischen Rugby-Union wurde den Deutschen der offizielle Referee des französischen Verbands vorgeschlagen, "den man aus Gründen der Höflichkeit nicht glaubte zurückweisen zu dürfen", wie es später im Spielbericht von Sport im Bild hieß.

Nach der ersten Halbzeit führten die Deutschen mit 14 zu 5 Punkten. Danach habe die "sonderbare, Frankfurt durchweg benachteiligende Handhabung des Schiedsrichteramtes, die selbst von den französischen Blättern scharf kritisiert wurde", zur Niederlage der deutschen Mannschaft geführt. Deutschen Berichten zufolge soll sich der Schiedsrichter nicht an die vereinbarte Spielzeit von je 35 Minuten gehalten, sondern auf die in Frankreich üblichen 45 Minuten verlängert haben. Darüber seien die Deutschen so "erbittert" gewesen, dass sie "nur mit Mühe am vorzeitigen Verlassen des Platzes" gehindert werden konnten. Das Publikum feierte den französischen Sieg, hatte aber auch den gelungenen Aktionen der Deutschen Beifall gezollt, deren Gewandtheit, Trainiertheit und Fairness in der französischen Presse betont wurden. "Der Verlust des Spiels", hieß es in dem Spielbericht weiter, "vermochte nicht den frohen und fidelen Sinn der Frankfurter zu trüben."

Rugby wird im Vélodrome Jacques-Anquetil heute noch gespielt – von Hochschulmannschaften. Christoph Weymann

Am Abend trafen sich die Mannschaften bei einem Bankett zu Ehren der deutschen Gäste wieder. Dabei bahnten sich freundschaftliche Kontakte und weitere Spielbegegnungen an – keine Selbstverständlichkeit angesichts der vorangegangenen Bedenken auf beiden Seiten. So hatten deutsche Offiziere vom preußischen Kriegsministerium nicht die Erlaubnis erhalten, sich an den Ballonwettfahrten zu beteiligen, und französische Zeitungen hatten vor dem Rugby-Spiel geklagt, wie die französischen Spieler "es vermöchten, sich mit den Söhnen der Nation in friedlichem Wettkampf zu messen, die 1870 ihre Väter erschlagen hätte".

Auch wenn es noch Jahre dauern sollte, bis die Olympischen Spiele etabliert waren: Hier blitzte schon einmal auf, was sie im besten Fall bewirken können. Etwas länger ging es auch bei der Frage, welche der insgesamt 477 Weltausstellungswettbewerbe in 34 Disziplinen mit mehr als 58.000 Teilnehmern als olympisch gelten könnten.

Darüber wurde unter Sporthistorikern teilweise immer noch diskutiert, als das Jahrhundert wieder zu Ende war. Inzwischen hat das IOC 95 Wettbewerbe mit 975 Athleten und 22 Athletinnen anerkannt. "Wenn es", schrieb Coubertin später über seine Bemühungen, 1900 eine glanzvolle Olympiade zu organisieren, "einen Ort auf der Welt gab, wo man darüber gleichgültig blieb, so war das … Paris." Das hatte sich 1924 geändert, als, auch ihm zuliebe, eine "richtige" Olympiade in Paris stattfinden konnte. Und das Problem der mangelnden Sichtbarkeit scheint sich auch erledigt zu haben. (Christoph Weymann, 13.7.2024)