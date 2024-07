Erdur, in der Türkei geboren, lehrt und forscht in Berlin im Bereich Kolonialismus in Frankreich. Christoph Bombart

Ein profaner Moment bildet den Anfang. Als der Kulturwissenschafter Onur Erdur das Namensregister für sein Frankreich-Buch erstellt, fällt ihm auf, wie viele Persönlichkeiten des französischen Geisteslebens in den Kolonien geboren wurden. Als er zudem bemerkt, dass es darüber kaum Literatur gibt, ist seine Neugierde geweckt, und er begibt sich auf Reisen nach Algier, in das Küstendorf Sidi Bou Said und Casablanca, um zu recherchieren. Das alles erzählt er am Telefon, noch bevor wir mit dem Interview beginnen.

STANDARD: Herr Erdur, Sie decken die kolonialen Wurzeln der großen Strömungen in der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts auf. Verändert sich damit auch das Verständnis der Texte?

Erdur: Im Mittelpunkt steht die klassische Frage nach dem Verhältnis von Leben und Werk: Wie lässt sich das menschlich Erfahrene so nah an das geistig Theoretische heranrücken, dass man das eine in das andere hinübergehen sieht? Ohne die kolonialen Hintergründe wären zentrale philosophische und wissenschaftliche Theorien gar nicht erst entstanden. Wenn etwa Pierre Bourdieu in Algerien nicht seinen Militärdienst geleistet hätte und anschließend mitten im Algerienkrieg seine ethnologische und soziologische Forschung zur kabylischen Gesellschaft betrieben hätte, wäre er nicht auf den "Habitus" als einen der begrifflichen Grundstämme seiner Theorie gekommen.

STANDARD: Wirkten die kolonialen Erfahrungen wie ein Laboratorium des Denkens?

Erdur: Im Fall von Jean-François Lyotard etwa kann man das mit Fug und Recht bestätigen. Sein Befund vom Ende der großen Erzählungen zielte auf die verlorene Fortschrittsillusion der Wissenschaften und des Marxismus. Die Problematik als solche, also das beunruhigende Bewusstsein einer Zeit des Niedergangs der politischen Ideologien, war ihm jedoch schon in den 1950er-Jahren im kolonialen Algerien begegnet. Er unterrichtete damals Philosophie am Lycée d’Aumale in Constantine. Die öffentliche Schule war gerade in Algerien eine der herausragenden staatlichen Institutionen, an denen sich die Doppelmoral der französischen "Zivilisierungsmission" zeigte. Tatsächlich kamen nämlich bloß die französischen Schüler in den Genuss des Bildungsauftrags. Die algerischen Schüler wurden systematisch ausgeschlossen. Die Konfrontation mit dieser Doppelmoral legte den Grundstein für die spätere Skepsis des Philosophen Lyotard.

STANDARD: Wie konnten diese kolonialen Hintergründe so lange verborgen bleiben?

Erdur: Das hängt mit dem kollektiven Vergessen in Frankreich zusammen, das 1962 einsetzte, als Algerien nach einem blutigen Krieg seine Unabhängigkeit erlangte und Frankreich einen Großteil seiner Kolonien abgeben musste. Über ein halbes Jahrhundert hinweg herrschte in der französischen Gesellschaft Schweigen, sowohl über die verübten Kolonialverbrechen als auch den dramatischen Verlust der Kolonien, die für Millionen Franzosen – vor allem in Algerien – Heimat bedeutet hatten. Die Protagonisten der französischen Theorie bildeten bei dieser Amnesie keine Ausnahme.

STANDARD: Die Musikwissenschafterin Kristy Barbacane, die sich in einer Arbeit den Komponisten in den französischen Kolonien widmet, meint, dass dieses Leben in den Kolonien noch der Aufarbeitung harre. Sie haben dagegen sehr viele Informationen zusammengetragen. Ist das Wissen nur verschüttet?

Erdur: Zu vielen Protagonisten der französischen Theorie gibt es mittlerweile detaillierte Biografien. Auch autobiografische Texte zeugen teilweise von den Aufenthalten in den Kolonien. Das meiste Wissen ist also vorhanden. Allerdings ist es seltsam angeordnet und verborgen. Ich begab mich in Nordafrika auf Spurensuche und las vor allem alte Texte neu. Viele der Biografien sind nämlich so gehalten, als ob die Schauplätze auf der anderen Seite des Mittelmeers das natürliche Habitat der französischen Intellektuellen gewesen wären, unschuldige Orte der Inspiration, die man bequem aus Paris erreicht. Versuche, diese Aufenthaltsorte der Philosophen in den Blick zu nehmen und ihre Verstrickung in koloniale Situationen zu ergründen, wurden bisher nicht unternommen.

Onur Erdur, "Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie" € 28,80 / 336 Seiten. Matthes & Seitz, 2024 Cover: Matthes & Seitz

STANDARD: Bei Michel Foucault orten Sie zum Thema Kolonialismus eine eklatante Leerstelle im Werk. War er so sehr auf sich fokussiert?

Erdur: Dass Foucault während seines zweijährigen Aufenthalts in Tunesien viel mit sich selbst beschäftigt war und dabei die Wonnen des Südens genoss, indem er in der Sonne badete, Strandspaziergänge unternahm und einen extravaganten Hedonismus an den Tag legte, ist nicht von der Hand zu weisen. Andererseits erfuhr diese Suche nach einer formvollendeten ästhetischen Existenz eine ironische Brechung. Tatsächlich nämlich erlebte Foucault in Tunesien seine Feuertaufe und wurde zu einem politischen Intellektuellen. Als Professor an der Universität von Tunis erlebte er in den Jahren zwischen 1966 und 1968 eben nicht den Pariser Mai ’68, sondern den sogenannten März ’68 in Tunis. Einem von Frankreich gesandten Professor war es jedoch untersagt, sich in tunesische Belange einzumischen. Erst nach seiner Rückkehr als Professor an der linken Reformuniversität Vincennes intensivierte er seine Politisierung und zwar so radikal, dass sie bestimmend wurde für unser heutiges Bild vom Professor mit dem Megaphon.

STANDARD: Bemerkenswert scheint, dass Passagen über die Mystifizierung des Kolonialismus in den deutschsprachigen Ausgaben von Roland Barthes der Kürzung zum Opfer fielen …

Erdur: Wenn wir an Roland Barthes berühmtes Buch Mythen des Alltags denken, kommen uns die französischen Nationalheiligtümer wie die Déesse oder das Beefsteak mit Pommes frites in den Sinn. Beim Blick in die französische Ausgabe überrascht jedoch der Anteil an Texten, in denen sich Barthes mit den zeitgenössischen Mythen des Kolonialismus beschäftigt. Er thematisiert rassistische Afrikaklischees in Boulevardzeitungen oder merkt süffisant an, dass der berühmte französische Tafelwein größtenteils im muslimisch geprägten Algerien produziert wurde. Die deutschsprachigen Ausgaben erschienen bis vor wenigen Jahren in gekürzten Fassungen. Die kolonialen Referenzen wurden dadurch jahrzehntelang übersehen.

STANDARD: Inspiration boten das Meer und die exotische Aura einerseits sowie der Algerienkrieg und die Dekolonisierung andererseits. Was es aber offenbar gar nicht gab, war eine Auseinandersetzung mit der afrikanischen Philosophie. Wie kommt das?

Erdur: Das war eines der frappierenden Ergebnisse, das ich in dem Ausmaß nicht erwartet hatte. Mit Ausnahme von Pierre Bourdieu beschäftigte sich keiner meiner Protagonisten nennenswert mit den lokalen Denkweisen, Kulturen, Sprachen oder gesellschaftlichen Verhältnissen vor Ort. Die meisten persönlichen und intellektuellen Auseinandersetzungen liefen in privilegierten französischen Enklaven ab. Man hielt Kontakte zu anderen Auslandsfranzosen und schrieb an Texten für das heimische Publikum in Paris.

STANDARD: Mit Hélène Cixous bringen Sie einen weiteren Aspekt ein: Antisemitismus ...

Erdur: Für die erlittenen Erfahrungen von Antisemitismus in kolonialem Kontext ist der Fall der deutsch-jüdischen Emigrantentochter Hélène Cixous besonders eindrücklich. In ihren philosophischen und literarischen Texten schildert Cixous, wie stark das koloniale Algerien auf Rassismus gründete. Es gab den kolonialen Rassismus gegenüber der arabischen Bevölkerung, den Rassismus der Araber gegenüber den Juden und der Juden gegenüber den Arabern und den Antisemitismus der Algerien-Franzosen, der sich 1940 unter dem Vichy-Regime verstärkte. Vor keinem dieser Ausgrenzungen verschließt sie die Augen. Aber sie betont den Antisemitismus der Algerien-Franzosen. Der nämlich untersagte ihrem Vater die Ausübung des Arztberufs, vertrieb die junge Hélène von den Spielplätzen Orans und verbot ihr den Schulbesuch. Für Cixous wird "die Urszene" der Vertreibung zum traumatischen und zugleich identitätsbildenden Moment in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

STANDARD: Der Schriftsteller Joseph Andras meint, die Frage der algerischen Unabhängigkeit sei in Frankreich von zwei totemähnlichen Gestalten intellektuell gekapert worden: Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Gab es tatsächlich keinen Raum für andere Stimmen?

Erdur: Der öffentliche Diskurs im Frankreich der 1950er-Jahre war mitunter genauso stark von rechtskonservativen, katholischen und populistischen Intellektuellen geprägt, die vehement für einen Verbleib Algeriens eintraten und antikoloniale Stimmen wie die von Sartre auf das Bitterste bekämpften. Auf diesem erweiterten intellektuellen Feld steht Camus für eine dritte Position. Im Gegensatz zu den meisten Linksintellektuellen seiner Generation, die die algerische Unabhängigkeit befürworten, entzog sich der in Algerien geborene Camus der deutlichen Parteinahme. Er sprach sich für ein friedliches Zusammenleben von Franzosen und Algeriern aus, was als liberal verunglimpft wurde. Im Nachhinein gesehen hätte man vielleicht auf ihn hören sollen. (Ruth Renée Reif, 14.7.2024)