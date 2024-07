Die Aufrüstung geht weiter, die USA wollen wie berichtet Langstreckenraketen in Deutschland stationieren. Damit könnten Ziele erreicht werden, die bis zu 2500 Kilometer entfernt sind, also auch in Russland. Putin droht mit Konsequenzen. Was bedeutet das? Dazu war am Donnerstagabend Oberstleutnant Christoph Göd bei Marie-Claire Zimmermann in der ZiB 2 zu Gast. "Viele Ereignisse der letzten Monate erinnern stark an den Kalten Krieg", sagt der Militärexperte, auch die Rhetorik. Aber unter anderen Vorzeichen, die "Sicherheitsarchitektur" in Europa sei jetzt eine andere, China trete verstärkt als globaler Akteur auf. Er spricht von einem "kalten Krieg unter neuen Gesichtspunkten".

Oberstleutnant Christoph Göd war am Donnerstagabend zu Gast bei Marie-Claire Zimmermann in der "ZiB 2". Foto: ORF On

Grundsätzlich seien die Herausforderungen dieselben, aber die Welt sei natürlich jetzt viel vernetzter, mit dem Cyberraum und den sozialen Medien sei ein neues Betätigungsfeld entstanden, in dem man die Konfrontation noch weiter treiben könne, Stichwort Desinformation. "Also kleinere Stiche, die trotzdem destabilisieren können", fasst Zimmermann zusammen.

Bei den Hyperschallraketen seien die USA hintennach, sie sind jetzt noch nicht verfügbar. Russland hat schon solche Raketen. "Die USA hat nicht den Luxus, sich auf einen Schauplatz zu konzentrieren, sie müssen sich auch auf eine mögliche Eskalation im Mittleren und Nahen Osten vorbereiten", sagt Göd, auch dort seien diese Waffensysteme notwendig.

Durch die Abrüstung der letzten 30 Jahre seien die Rüstungsindustrie und die Waffenproduktion "nicht auf dem Stand, wie es jetzt notwendig wäre". Werden diese Waffen auch tatsächlich produziert, oder sei das jetzt ein "Krieg der Worte", eine Psychologie, um Russland in die Schranken zu weisen? Diese Waffen werden verstärkt produziert, sagt Göd, und das sei auch als Signal an Russland zu sehen, "dass man bereit ist, die Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen und auch die Partner zu unterstützen".

ZIB 2: Göd: "Kann von Kaltem Krieg sprechen"

Zimmermann blickt zurück auf den früheren Kalten Krieg und die damalige Sorge, dass doch einer losschießen könnte. Wie sieht Göd die Lage jetzt? Sieht er die Gefahr in absehbarer Zeit zwischen Russland und dem Westen, fragt Zimmermann. "Kurzfristig nicht", antwortet da Göd, aber "die Gefahr ist natürlich höher, als sie noch vor zehn oder 15 Jahren war".

Man könne davon ausgehen, dass die "politischen Systeme auf beiden Seiten daran interessiert sind, dass es nicht zu einem dritten Weltkrieg kommt". Wir können nur hoffen, dass er mit dieser Aussage Recht behält. An seiner Wortwahl erkennt man freilich den militärischen Hintergrund, "beide Systeme sind daran interessiert, den eigenen Fortbestand fortzuführen". Sein Nachsatz ist dann weniger beruhigend: "Man kann natürlich nie ausschließen, dass es zu einer ungewollten Reaktion kommt." (Astrid Ebenführer, 12.7.2024)