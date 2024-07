Die größte Dichterin deutscher Sprache der Moderne ist uns im vergangenen Jahr, das auch das ihres fünfzigsten Todestags war, wieder sehr nahegekommen. In der kommentierten Salzburger Edition sind gleich drei Bände erschienen: der spektakuläre Briefwechsel mit Max Frisch, endlich von den Erben freigegeben, der Band Über Grenzen redend mit Korrespondenz unter Dichterkolleginnen wie Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin und Nelly Sachs sowie ihr erster legendärer Gedichtband Die gestundete Zeit, der ihren Ruhm begründet und bis heute nichts von seiner Magie verloren hat. Ihr Bruder hat Erinnerungen an seine Schwester veröffentlicht, und das Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek hat sie ein ganzes Jahr lang in einer außergewöhnlichen Hommage mit Devotionalien aller Art gefeiert. Auch das Filmporträt von Margarethe von Trotta kommt ihr nah, zeigt bisher wenig bekannte Aspekte.

Ingeborg Bachmann wusste schon früh, dass "Bleiben tödlich und Fortgehen keine Lösung ist". Das Foto entstand 1962. Heinz Bachmann / Familienarchiv Bachmann

Vor allem nach der Publikation des Briefwechsels mit Max Frisch war das Rauschen im Blätterwald gewaltig, vereinzelt immerhin kam die Frage auf, ob dieser voyeuristische Blick in die Intimität eines schwierigen Paares nicht die Grenzen des Zulässigen überschreitet. Der kühle Romankonstrukteur und die verletzliche und verletzte Sappho und ein Ende, das beide nicht gut bestanden haben, wie Frisch schon in Montauk festgestellt hatte, hat die Fantasien ihrer Leser beflügelt und Schuldzuweisungen neu zu regeln versucht. Beider Werke weisen eine hohe Spurendichte auf, machen die Beziehung lesbar: "Alles ist Wundenschlagen / und keiner hat keinem verziehen. / Verletzt wie du und verletzend / lebte ich auf dich hin", hat sie in Bruderschaft geschrieben.

Schwesternseele

Szenische Lesungen mit Schauspielern folgten wie schon nach der Publikation des verstörenden Briefwechsels mit Paul Celan, der Schwesternseele, dem verstörten Geliebten, dem sie in vielfältigen poetischen Korrespondenzen bis zu seinem Freitod in der Seine verbunden blieb. Der freundschaftliche Briefwechsel mit Hans Werner Henze, Hans Magnus Enzensberger, Ilse Aichinger und Günter Eich war nicht gesperrt und schon Jahre zuvor veröffentlicht worden. Man könnte von einer geschickten Marketingstrategie der Erben sprechen, wenn man nicht wüsste, dass die scheue Lyrikerin mit Sicherheit all diesen Publikationen niemals zugestimmt hätte, hat sie doch schon Frischs Tagebuch aus ihrer gemeinsamen Zeit verbrannt.

Aber ihre Strahlkraft ist so ungebrochen, dass Biografen, Literaturwissenschafter und Exegeten aller Art immer wieder auf sie zurückkommen, immer wieder über sie schreiben, neue Aspekte und alte Texte entdecken. Die Beschäftigung mit ihr und ihrem Werk ist nach ihrem schrecklichen Unfalltod noch intensiver geworden, in immer neuen Wellen verlaufen. Ihre Karriere im frühen Nachkriegsdeutschland war einzigartig, ihr kometenhafter Aufstieg beginnt mit ihrem legendären Auftritt bei der Tagung der Gruppe 47 im Mai 1952 in Niendorf. Sie selbst schreibt dazu: "Am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, vor Aufregung am Ersticken, ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor, einige Herren sagten etwas dazu." Die Sogwirkung ihrer Texte, ihre beklemmende Bildmacht sind ungeheuer. Der hohe, an Hölderlin geschulte Ton ihrer Lyrik ist neu und verzaubert. Die Herrenrunde der Gruppe 47 liegt ihr zu Füßen, der Spiegel widmet ihr 1954 Titelbild und -geschichte und überschlägt sich in Lobeshymnen. Nach Radioaufnahmen schwärmt die Kritik vom "neuen Stern am Poetenhimmel". Im Jahr darauf erhält sie den Gruppenpreis, ist es sie, die der Herrenrunde neuen Glanz verleiht.

Schreiben als Passionsgeschichte

Schüchtern und scheu, war sie doch eine Meisterin der Selbstinszenierung, eine weltgewandte "femme de lettres", eine "poetessa assoluta", für die Schreiben existenzieller Auftrag und Passionsgeschichte zugleich war. Hinter ihrer mädchenhaften Erscheinung und ihrem verletzlichen Habitus verbargen sich Selbstbewusstsein, Zähigkeit, Ehrgeiz und Mut sowie eine überragende, an Wittgenstein geschulte Intelligenz, der sich selbst ein Max Frisch unterlegen fühlte.

Mit ihrer Prosa nach der schmerzlichen Trennung von Frisch – "er hat mir mein Strahlen genommen" – verliert die "gefallene Lyrikerin" (Reich-Ranicki) zwar die Zustimmung etlicher ihrer Verehrer, wird aber mit ihren Themen zu einer Ikone der Frauenbewegung. Liebe sieht sie als "dunklen Erdteil", als "mörderisches Risiko" , als "dunklen Schatten", der vor allem die Frau in immer neue "tiefe Wintereinsamkeiten" führt.

Im Wildwuchs an apokrypher Erinnerungsliteratur ist Ingeborg Bachmann entweder Objekt männlicher Blicke oder Projektionsfläche weiblicher Identifikation. Der nun veröffentlichte Band der Salzburger Edition Senza casa, der frühe, zum Teil unveröffentlichte Tagebuchaufzeichnungen, autobiografische Skizzen und Notate sowie das Kriegstagebuch ediert, ermöglicht uns noch einmal einen Blick zurück zu ihren Anfängen in Klagenfurt nach der Matura.

Deutschtümelei

Im Dreiländereck mit Slowenien und Italien waren die Nationalsozialisten viel stärker vertreten als in anderen österreichischen Provinzen, es herrschte eine ideologisch aufgerüstete Deutschtümelei, und ein großer Teil der Kärntner Lehrer, auch ihr Vater, trat früh der NSDAP bei. "Mein geliebtes Tagebuch, jetzt bin ich gerettet. Ich muss nicht nach Polen und nicht zur Panzerfaustausbildung." Stattdessen kann sie an einer Lehrerbildungsanstalt unterrichten. Während die Stadt bombardiert wird, sitzt die 18-jährige Ingeborg im Garten und liest Rilkes Stundenbuch und lernt Gedichte aus Baudelaires Fleurs du mal auswendig.

Die Russen sind in Wien, aber Ingeborg verlebt "den schönsten Sommer ihres Lebens", durch die Begegnung mit Jack Hamesh, einem 1938 aus Österreich vertriebenen jüdischen Soldaten der britischen Armee, die "alles verändert". Der Tochter einer Kärntner Nazifamilie eröffnet sich eine Welt der "verbotenen Bücher", die ihr hilft, den Bruch mit der Kriegswelt der Väter zu vollziehen. Auch wenn die Liebesgeschichte einseitig bleibt und Jack schließlich nach Palästina auswandert, bleibt diese erste Beziehung prägend. Leider gibt es in dieser Edition keinen Hinweis auf die elf Briefe des jungen Mannes wie in der Taschenbuchausgabe von 2011, die es ermöglichte, ihre persönliche und intellektuelle Entwicklung und ihre Loslösung aus dem kleinbürgerlich-reaktionären Milieu nachzuvollziehen.

"Natürlich will ich fort", notiert sie im Tagebuch, "aber damit ich studieren kann, und ich will überhaupt nicht heiraten, auch keinen Engländer wegen ein paar Konserven und Seidenstrümpfen." Sie wird in Graz und Wien Philosophie studieren, über Wittgenstein promovieren und sich ihren Platz in den literarischen Zirkeln Wiens erkämpfen: "Ich werde studieren, arbeiten, schreiben!" Sie wird den Weg aus dem Tal gehen, der für sie "immer der längste bleiben wird", und sie wird Paul Celan begegnen. Ohne die verhaltene Liebesgeschichte mit Jack Hamesh wäre die lebenslange tiefe Bindung zu Paul Celan, auch er ein zutiefst verwundeter Überlebender, nicht denkbar. Sie wurde sein "Lebensgrund", die lebenslange "Rechtfertigung" seines Sprechens. "Sie lebten miteinander, zusammen oder getrennt, allein oder mit einem anderen. Alles andere war zusätzlich und spielte sich daneben ab, neben dem Eigentlichen", hatte schon der französische Philosoph Jean Bollack festgestellt.

Weniger Klischees

Der Verlag verspricht, mit den jetzt publizierten Texten einen neuen, weniger klischeehaften Blick auf diese einzigartige Dichterin, die, ihre vielen Umzüge belegen es, "senza casa", d. h. unbehaust, ohne Halt und Heimat blieb, was vor allem nach der schmerzhaften Trennung von Max Frisch zu einer immer größeren Abhängigkeit von Stimulanzien, vor allem Medikamenten und Alkohol, führte. Letztlich ist sie ja auch nicht an ihren schrecklichen Verbrennungen, den "schlimmsten aller Todesarten", gestorben, sondern an den Folgen der nicht erkannten Medikamentenabhängigkeit.

Heimat und Geborgenheit hat sie, die "unter Menschen nicht leben" konnte, nur in der deutschen Sprache gefunden. Vor allem die zum Teil verstörenden autobiografischen Notate zeigen die Dichterin, die nie systematisch Tagebuch geführt hat, im intimen Selbstgespräch und im Gegensatz zur glänzenden Selbstdarstellung nach außen und zu den Masken- und Rollenspielen in den unterschiedlichsten Beziehungswelten im Briefwechsel als ein unsicheres, verletzliches und gefährdetes Ich, immer im Kampf um den eigenen künstlerischen Selbstentwurf und einen Ort im Leben.

Überraschend sind die Notizen aus der künstlerisch so produktiven Zeit des Zusammenlebens mit Hans Werner Henze, die sonst immer als glanzvoll und beglückend dargestellt wird, als "ekstatische Initiation ins freie Künstlerleben". Aber die Utopie erweist sich als brüchig: Das für ihn " wunderbare, schöne und reine Leben" steht für sie im Zeichen des Unglücks und des Verzichts und löst tausend Fluchtgedanken aus: "So vergeblich zu lieben ist wie zum Tod verurteilt zu sein." Und: "Jeder Bauernjunge hat mehr Reiz für ihn als ich." Schon früh wusste sie, dass "Bleiben tödlich und Fortgehen keine Lösung" ist.

Ausweiden innerster Schichten

Die Lektüre dieses Bandes aus dem Minenfeld des Bachmann-Nachlasses verstört vor allem in den sogenannten Notaten, die sich auf Zetteln, losen Blättern, zwischen Papieren und Einkaufslisten fanden und zum Teil mit viel Aufwand lesbar gemacht wurden. Bei allem Respekt vor der editorischen Leistung stellt sich doch immer wieder die Frage, ob wir einem solch intimen situationsbedingten Selbstgespräch lauschen dürfen, ob ein solches Ausweiden der innersten Schichten eines Menschen, der sich nicht mehr dagegen wehren kann, moralisch zulässig ist.

Wenn man weiß, wie sich Ingeborg Bachmann immer zu schützen versuchte, wenn man weiß, wie lebensbedrohlich sie die Verletzung empfand, die ihr Max Frisch zugefügt hat, als er sie als Lila in Gantenbein benutzte und bloßstellte, wie sie fand, dann möchte man diese Sappho der deutschen Sprache beschützen und die Texte wiederlesen, die sie uns aus freien Stücken geschenkt hat. (Barbara von Machui, 13.7.2024)