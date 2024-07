Die Aufmerksamkeitsspannen sind bekanntlich unterschiedlich. Im schlechtesten Fall vergisst man schon während des Lesens, was man liest. Manchmal hält ein Buch nur einen Nachmittag am Strand, manchmal eine Woche, ausgreifende Romane wie Lew Tolstois Krieg und Frieden oder Cervantes’ Don Quijote von der Mancha hallen lange nach. Und dann gibt es andre Epopöen der Weltliteratur, für deren Lektüre man allein eine ganze Jahreszeit benötigt, deren Widerhall allerdings ein viel längerer, ja vielleicht ein lebenslanger ist.

Der Stoff des Epos wurde 1977 für die Leinwand adaptiert. Ronald Grant Archive / Mary Evan

Dies ist der Fall bei der nun erstmals vollständig ins Deutsche übersetzten, mit Anmerkungen sowie einem hochinformativen Nachwort versehenen Vollständigen Überlieferung von den Ufern der Flüsse. Es ist ein Volksbuch, es ist ein Buch für ein ganzes Volk, das chinesische nämlich – und somit in multipler Sicht monumental. Monumental ist schon der Umfang. In der ansprechenden Edition des Insel-Verlags umfasst diese riesenhafte Saga 1880 (!) recht eng auf dünnes, feines Papier bedruckte Seiten in einem Überformat und kommt auf ein Gewicht von rund zweieinhalb Pfund.

1934 erschien, damals ebenso im Insel-Verlag, eine erste Übersetzung aus der Feder des Deutschen Franz Kuhn. Diese Ausgabe etablierte die chinesische Epopöe unter dem bisher gängigen, manchen geläufigen Titel Die Räuber vomLiang-Schan-Moor; Anfang der 1970er-Jahre entstand in Japan (!) eine Fernsehserie, Die Rebellen vom Liang Shan Po, die auch im deutschen TV ausgestrahlt wurde, mit der markanten Stimme des Sprechers Wolfgang Spier als "ear catcher".

Gerechte Räuber

Als preiswertes Taschenbuch wurden die Räuber mehr als 70 Jahre nachgedruckt. Kuhn aber, 1952 mit einem Verdienstkreuz für seine nicht wenigen Übertragungen chinesischer Literatur geehrt, hatte etwas kreiert, was mit dem Original nur semipunktuell etwas zu tun hatte. Dem Zeitgeist um und nach 1930 entsprechend, wollte er ein "Volksbuch" erschaffen – und kreierte eines, dabei alles ignorierend, was charakteristisch für das Original war.

Vergleicht man Kuhns Opus mit der Vollständigen Überlieferung, braucht man hierfür keine drei Sekunden. Denn Kuhn nahm die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Vorlage und schrieb etwas ganz Eigenes. Erst jetzt, in Rainald Simons getreuer Übertragung, die sich auch durch viele Anmerkungen auszeichnet, als Fußnoten in unmittelbarer Satzesnähe gruppiert, die Eigen- wie Besonderheiten und dunkle Anspielungen zu erhellen helfen und erklären, kann man diese opulent mäandernde gigantische Erzählung entdecken.

107 Protagonisten

Nahezu alles nimmt in diesem Werk, das im 10. Jahrhundert spielt und wohl von zwei Autoren, dem Laienbuddhisten Shī Nàiān und dem Theaterautor Luó Guánzhōng, mutmaßlich um 1370 zum ersten Mal niedergeschrieben wurde, den Atem. 102 Kapitel! Eine weibliche Hauptfigur und 107 Protagonisten! Das schafften nicht einmal Honoré de Balzac, Michael Köhlmeier, Markus Heitz und Tad Williams.

Handlungsstränge gibt es sonder Zahl. Details sind kaum zu überschauen, von Erdgöttern über Feuerrohre zu Phönixfeder-Fächern und einem Pavillon des aufgeteilten Goldes. Es dreht sich um einen ganzen Themenkosmos, zentriert um Korruption, Mut und Güte, Eitelkeit, Hybris und Untergang, Ruhm und Gerechtigkeit.

Es ist die Geschichte von Briganten, die für das Gute kämpfen, die in den Untergrund teils getrieben wurden, durch Gewalt, Machtmissbrauch oder Despotie, oder sich freiwillig der rasch legendären Bande anschließen. Doch es geht nicht um prinzipienfeste Sozialegalität wie beim Pfeil-und-Bogen-Schützen aus dem englischen Sherwood Forest, den bis heute am besten in prachtvoll buntem Technicolor Errol Flynn anno 1938 verkörperte. Die hundertundacht sind keineswegs revolutionär gesinnt. Die Kämpfer wollen nicht den Sohn des Himmels stürzen oder alles in den Orkus der Anarchie stoßen.

Stabile Herrschaft

Ihr ureigentliches Ziel ist: dass die vorhandene Ordnung des Reichs die Würde und die Rechte des Einzelnen respektieren möge und ehrenvoll anerkenne. Urbasis ist die urchinesische harmonische Auffassung von engstens miteinander verflochtenen Rechts-, Staats- und Glaubensphilosophien und einer stabilisierten, stabilen, gerechten Herrschaft. Deshalb war dieses Epos, dessen nicht zu überlesender mündlicher Charakter wie seine nicht selten sprachlich formalen Umständlichkeiten die Neuübersetzung getreulich, dabei geschmeidig erhalten hat, auch während so manchen Jahrhunderts in China verboten – und daher wird es heute von der KP Chinas geschätzt.

Wenn Rainald Simon, der lange als Lehrbeauftragter für Sinologie an der Universität Frankfurt am Main arbeitete und inzwischen in einem Dorf in der Nähe von Marburg an der Lahn lebt, für diese irrwitzig staunenswerte Arbeitsleistung von mehr als sieben intensiven Jahren – der Weg führte durch zwei Verlage – keine Preise bekommt, dann wäre das skandalös. (Alexander Kluy, 13.7.2024)