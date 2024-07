Beziehungen sind oft schwierig, Freundschaften können zerbrechen – das ist der Tenor der 18 fiktiven Briefe, die Anna Mitgutsch an ein einmal sehr vertrautes Du geschrieben hat– ein Du, das nicht mehr erreichbar ist, denn die Adressaten sind entweder verstorben, oder man ist sich mit der Zeit gegenseitig abhandengekommen. Im Kopf der Briefschreiberin aber leben sie weiter, und so sind aus der Distanz der Erinnerung sehr genau gezeichnete, feinnervige Porträts entstanden, die ein jeweils intimes Verhältnis bezeugen.

Obwohl man die Briefempfänger irgendwann verloren hat, sind sie auf die eine oder andere Weise noch nah. Denn selbst, wo der Kontakt abgebrochen wurde, war jede Freundschaft einmal wertvoll. Über die vielleicht intensivste Beziehung reflektiert Mitgutsch zu Beginn, sie betrifft die Großmutter im Böhmerwald, die als die für die Schriftstellerin wohl wichtigste Person angesprochen wird, denn: "Du lehrtest mich das Geschichtenerzählen."

Vermeidet Effekthascherei: Anna Mitgutsch. Bogenberger / autorenfotos.com

Bei vielen anderen aber tat sich irgendwann eine Kluft auf, eine Entfremdung, die zur schmerzlichen Erfahrung wurde. Das kann sich auf eine Kindheitsfreundin beziehen, auf die erste große Liebe, eine Studienkollegin oder eine mütterliche Freundin. Die Qualitäten dieser Erinnerung haben nichts mit bloßem Mitteilungsbedürfnis oder gar Effekthascherei zu tun, vielmehr ist es Dezenz, allein schon deswegen, weil manchmal der Tod als unsichtbarer Dritter in den Briefen mitgemeint ist.

Insgesamt entsteht so eine Rückschau auf das eigene Leben: Kindheit, Hippiezeit, die Jahre in Israel und an verschiedenen amerikanischen Universitäten werden beleuchtet, Begegnungen mit Künstlern und Intellektuellen in den USA oder die Erinnerung an "die einzige, unwiederbringliche Liebe". Was aber tun, wenn der eine nicht von der Vergangenheit, der andere nicht von der Gegenwart reden will?

Einsame Stimme

Irgendwann hört man auf, die gemeinsamen Erinnerungen zu teilen, sie "bedeuten dir nichts", richtet sich der Vorwurf an eine einst sehr nahe Freundin, zu der die Beziehung nach zehn Jahren immer oberflächlicher wurde. Oder da werden 20 Jahre nach dem Tod eines College-Professors, der mehr als nur väterlicher Freund war, dessen Briefe gelesen. Das sich erinnernde Ich wird zum "Gegenüber deiner einsamen Stimme" und formuliert darauf selbst einen Brief, der nicht mehr gelesen werden kann. Erst darin findet "das Theater von der großen erotischen Obsession", die nicht ausgelebt werden konnte und zugleich Fremdheit bedeutete, seine Beschreibung. "Wir spielten noch immer Schnitzler", lautet die Einsicht, als längst klar ist, dass beide "einander so schrecklich verfehlt" haben.

Nur eine einzige wirklich harmonische Mann-Frau-Beziehung gibt es in dem Buch, das Ich nennt ihn Freund und Mentor, mit dem es 27 Jahre lang in Nähe und respektvoller Distanz verbunden war. Wären nur alle Beziehungen so verlaufen! Wenn es ein andermal heißt: "Wir waren unzertrennliche Freundinnen", dann bleibt das Aber nicht aus, denn am Ende stand der "Überdruss einer Beziehung, die sich überlebt hat". Das Verhältnis zu einer amerikanischen Literaturagentin, die als Jüdin verfolgt wurde, war auf andere Weise problematisch. "Wir sind beide an den Grenzen der anderen gescheitert", lautet die nüchterne Bilanz.

Selbstbefragung

Aber die eigentliche Frage all dieser Beziehungsgeschichten lautet: "Wer bist du geworden? Und wer bin ich geworden?" Sie könnte wohl auch dann nicht beantwortet werden, würden die Briefe ihre Empfänger erreichen. Vielmehr aber geht es um Selbstbefragung, soll doch in diesen Texten – mit viel Psychologie – die Tür in die eigene Vergangenheit aufgemacht werden.

Dass die Autorin diese Briefe geschrieben hat, um sich über sich selbst klar zu werden, liegt auf der Hand, trotzdem oder weil es vielfach Briefe einer stattgefundenen Entfremdung sind, die in Summe ein an sich selbst adressiertes Erinnerungsbuch ergeben. Dabei werden auch Veränderungsprozesse am anderen wie an sich selbst erkennbar: "Wir wissen beide, dass wir uns wenig zu sagen hätten, würden wir uns erst heute kennenlernen."

Vieles zeigt die Bilanz einer Vergeblichkeit: "Ich wünschte, wir hätten Freunde werden können", und vieles, das ungesagt blieb, kann nur in einer fiktionalen Textform ausgesprochen werden. Ein Hauch von Traurigkeit, von versäumten Chancen geistert durch diese Briefe: weil sie den gemeinten Empfänger nicht mehr finden und weil auch das Ergebnis der Zwiesprache mit sich selbst "unzustellbar" wäre in dem Sinn, dass es nun zu spät für Lösungen ist. Ob der Schreiberin der Briefe auch immer bewusst war, dass sie von den Versäumnissen ihres Lebens schrieb? Vermutlich ja. Und wenn nein, ist auch das ein Zeichen großer Literatur. Denn über all der Privatheit und Intimität, die diese Briefe ausbreiten, liegt eine große erzählerische Kraft, ja Brillanz. (Gerhard Zeillinger, 13.7.2024)

Hinweis: Anna Mitgutsch liest am 1. August um 20 Uhr im Rahmen des Literaturfestivals Ö-Töne im Wiener Museumsquartier. www.o-toene.at