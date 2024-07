Hallo! Ich suche ein Wort.

Ich bin eine Frau und ich bin mit zwei Personen, Adam (männlich) und Bernadette (weiblich) (Namen geändert) gleich gut befreundet (keine Beziehung, nur Freundschaft).

Wenn ich Personen, die Bernadette nicht kennen, von Unternehmungen mit ihr erzähle, kann ich sagen "Gestern war ich mit meiner Freundin unterwegs" etc.

Ich würde Adam sprachlich gerne auf die gleiche Stufe stellen, jedoch, wenn ich Personen (die weder ihn noch meinen Partner kennen) von "mein Freund" erzähle, denken alle, es gehe um meinen Partner.

Worte wie "Kumpel", "Kollege" etc. hören sich für mich nicht nach einer engen Freundschaften an.

Haben Sie ein passendes Wort (z.B. in einem Dialekt) dafür? Ich suche ein Wort, das ich verwenden kann, um über eine andersgeschlechtliche Person zu sprechen, dabei Freundschaft zu dieser auszudrücken und mit dem Wort klarzustellen, dass es sich nicht um eine Beziehung handelt.

Kennen Sie ein solches Wort?

