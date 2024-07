Ein auf Willhaben angebotenes Gemälde ruft den Beutezug der sowjetischen Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung

Hermann Kaulbachs 1888 in München gezeigte "Unsterblichkeit" gehörte einst zu den populärsten Bildern des deutschen Malers. Kollegen diente es als Vorlage für zumindest ein Porzellanbild, wie eine Episode von "Kunst & Krempel" belegt, oder auch für Kopien, wie jüngst auf Willhaben angeboten. Das Original ist seit 1947 verschollen. Fotos: privat / Bayerischer Rundfunk; Collage: Standard/Friesenbichler

Österreichs Onlinemarktplatz Willhaben hat sich auch in der Sammlerschaft längst als virtueller Flohmarkt etabliert. Ob im Angebot privater oder gewerblicher Verkäufer, ob bei Kunst oder Antiquitäten – Schnäppchen oder Verkanntes finden sich dort immer wieder. Vielleicht sogar Verschollenes? Das ist jene Frage, die sich, dem Hinweis eines aufmerksamen STANDARD-Lesers folgend, für ein als "Monumentales Gemälde, Öl auf Leinwand, 19. Jh" beschriebenes Bild stellt, das jüngst von Trentini-Antik (Graz) für 780 Euro zum Verkauf angeboten wurde.

Dargestellt ist eine Szene in einem antiken Kolumbarium, wie die altrömischen Grabkammern mit den in Nischen untergebrachten Urnen auch bezeichnet werden: Eine junge Frau küsst dort eine Büste, jene des mit nur 30 Jahren verstorbenen Lyrikers Callus, wie die Inschrift in der Wandnische verrät. Ein der treuen Liebe über den Tod hinaus gewidmetes Motiv, für das eine "Google Lens"-Suche erwähntem Leser prompt einen Treffer liefert: Unsterblichkeit – Römerin die Büste ihres Gatten küssend (Catull) lautet der Originaltitel, gemalt von Hermann Kaulbach, Vertreter der Münchner Schule und Sohn des bekannteren deutschen Malers Wilhelm Kaulbach.

Ware für das "Führermuseum"

Einem älteren Eintrag in der Datenbank des Deutschen Historischen Museums (DHM) zufolge wird das Original als Kriegsverlust geführt: ursprünglich für das sogenannte Führermuseum in Linz vorgesehen, zuvor im Besitz von Kronprinz Ruprecht von Bayern, soll das "180 x 84,5" Zentimeter große Bild im Mai 1947 "von der Roten Armee aus Thürntal abtransportiert" worden sein. Könnte es jetzt also im Grazer Antiquitätenhandel aufgetaucht sein?

Eine Besichtigung des Bildes in Graz bleibt dem STANDARD vorerst verwehrt. Das Bild sei bereits verkauft, erklärt die Händlerin am Telefon, die Frage hinsichtlich einer etwaigen Herkunft wird brüskiert zurückgewiesen. Die Anzeige auf Willhaben ist da schon nicht mehr abrufbar.

Eine Spurensuche beginnt, als das Gemälde in der Ausstellung Deutsche Kunst im Münchener Glaspalast präsentiert wurde, genauer im Jahr 1888, und bei der Kritik durchaus auf Wohlwollen stieß: "Die Freude aller sentimentalen Frauenzimmer bildet die ‚Unsterblichkeit‘ von Hermann Kaulbach; dargestellt durch eine weibliche Gestalt, welche ein Steinbild küsst – ein fehlerfreies Erzeugnis der Piloty’schen Schule!" , war in der Österreichischen Kunst-Chronik vom 14. Juli 1888 beispielhaft zu lesen.

"Kunst & Krempel"

Der Fachwelt der Gegenwart ist das Werk jedoch nur über Kupferstiche und eine Schwarz-Weiß-Fotografie aus der Zeit vor 1947 bekannt. Sieht man von einem kleinformatigen Porzellanbild ab, das vergangenen Oktober im Bayerischen Rundfunk in der Sendung Kunst & Krempl einen Auftritt bekam: Auf einer von der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin 1909 produzierten Platte und fraglos nach dem Original geschaffen, urteilte Samuel Wittwer, Schweizer Kunsthistoriker und Porzellanexperte, sowie Direktor der Abteilung Schlösser und Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.

Auch er verweist auf den Kriegsverlust des Kaulbach-Bildes, das laut ihm zuvor im Bestand der Pinakothek gewesen sei. Eine Angabe, bei der sich Wittwer wohl auf eine zeitgenössische Quelle von 1888 bezieht, die es im "Eigenthum der Münchener Staatsgalerie" verortete. Auf STANDARD -Nachfrage wird das allerdings verneint, "das Werk war nie bei den Staatsgemäldesammlungen", heißt es aus der dortigen Provenienzabteilung.

Wie aber gelangte das Bild in jenen Fundus, mit dem Adolf Hitler nicht nur das für Linz geplante Großmuseum, sondern auch andere Museen des Deutschen Reichs bestücken wollte? In der Fachliteratur finden sich dazu keine Antworten. Auf Anfrage kommt ein Hinweis von Birgit Schwarz, der in Wien lebenden deutschen Kunsthistorikerin und Expertin für Hitlers Kunstraub- und Museumsprojekte: Demnach sei dieses Kaulbach-Gemälde beim Münchener Kunsthändler Eugen Brüschwiler angekauft worden. Brüschwiler war ein frühes Mitglied der NSDAP, Mitglied der SS und einer der Einkäufer für den "Sonderauftrag Linz".

Zu groß für Salzbergwerk

Als Sicherungsmaßnahme vor drohenden Kriegsschäden waren auch diese Bestände an Standorten außerhalb der Großstädte eingelagert worden. Die "Unsterblichkeit" gehörte zu einer Gruppe von großformatigen Gemälden, die laut Schwarz nicht von Keilrahmen genommen und gerollt werden sollten und daher für eine Bergung im Salzbergwerk bei Altaussee nicht infrage kamen. Stattdessen wurden sie am 16. März 1944 vom Stift Kremsmünster nach Schloss Thürnthal bei Fels am Wagram gebracht.

Die ursprünglich in Privatbesitz befindliche Liegenschaft wurde den jüdischen Eigentümern zuvor durch Enteignung geraubt und ab Sommer 1943 zu einem Bergungsdepot adaptiert. Mit aller Konsequenz auch für die dort in etlichen Räumen untergebrachten Kriegsgefangenen. Den Bergungsvorgaben nach mussten Personen von Sachgütern getrennt gehalten werden, weshalb die Gefangenen in notdürftig im Schlosspark aufgestellten Holzbaracken untergebracht wurden.

Den Zweiten Weltkrieg und den Einmarsch sowjetischer Besatzungstruppen überstanden das Schloss und die dort eingelagerten Kulturgüter mehr oder weniger unbeschadet. Ende Juli 1946 erfolgte jedoch die Beschlagnahme durch die Landeskommandantur der Roten Armee für Niederösterreich. Nach zähen Verhandlungen folgte im Dezember die Freigabe der Kunstgegenstände mit nachweislich österreichischer Provenienz. Dazu gehörten die von den Nazis beschlagnahmten bedeutenden Kunstsammlungen der Familien Lanchokoronski, Bondy, Lederer, Pick sowie die unverteilten Restbestände der Wiener Rothschild-Sammlung, die sodann allesamt in Depots nach Wien verlagert wurden.

Keine Freigabe erhielten die in Thürnthal eingelagerten "Linzer Bestände", konkret 39 Großformate, die von der sowjetischen Militärverwaltung im Mai 1947 mit der Begründung abtransportiert wurden, es handle sich um deutsches Eigentum.

Seit 1947 verschollen

Das Konvolut gilt als russische Beutekunst bis heute als verschollen: darunter Werke des deutschen Genremalers Eduard von Grützner oder auch drei von Hans Makart (u. a. Wiedererlangung des Ringes durch die Rheintöchter) und eben Kaulbachs Unsterblichkeit.

Einem Verzeichnis im historischen Aktenbestand des Bundesdenkmalamts zufolge maß das Bild 180 mal 285 cm. Wie es zu den doch deutlich abweichenden Angaben von 180 mal 84,5 cm in der DHM-Datenbank kam, ist nicht nachvollziehbar. Nur eines ist gesichert: Bei dem in Graz aufgetauchten Gemälde handelt es sich – wie auch die malerische Qualität offenbart – nicht um das verschollene Original.

Die Grazer Händlerin vermittelt den Kontakt zu dem neuen Besitzer, der dem STANDARD ergänzende Aufnahmen schickt: am rechten unteren Bildrand ist neben dem vorerst nicht identifizierbaren Künstlermonogramm in Ligatur der Schriftzug "cop." für Kopie auf dem 159,5 mal 99 cm "kleinen" Werk gut lesbar. Als dekorative Erinnerung an die imposante Vorlage von Hermann Kaulbach, die dem Beutezug der Sowjets zum Opfer fiel, schmückt es nun das Gästezimmer eines steirischen Sammlers. (Olga Kronsteiner, 13.7.2024)