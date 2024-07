Clemens Trischler mit seinem Buchtipp. Monika Fellner

Aufgewachsen in Baden bei Wien in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen, hatte der Opa in der ansehnlichen Villa, die sie generationenübergreifend bewohnten, auf dem Weg zu seinem Büro auch eine riesige Bibliothek mit hunderten Büchern eingerichtet. Dort beeindruckte den Enkel vor allem der komplette Brockhaus: "In Gold eingebunden war der für mich schon ein Heiligtum, als ich noch gar nicht lesen konnte. Heute liegt so was, glaube ich, am Dachboden oder im Keller herum." Und wer ist schuld? Das Internet!

Bildung und Leistung waren mitunter die wichtigsten Komponenten seiner Erziehung, Sprachen taugten ihm mehr als Mathematik: Italienisch, Spanisch – dazu Englisch, Latein und das gute alte Deutsch. Schillers Balladen auswendig zu lernen fiel ihm dabei leicht, wohingegen er mit Goethes Faust rein gar nichts anfangen konnte: ",Ist das fad! Wann hört das endlich auf?‘, hab ich mir gedacht." Und auch am Burgtheater, wo er sich dann später eine Aufführung anschaute, änderte sich dieser Eindruck nicht: Immer noch fad, und immer noch wollte es nie aufhören!

Lieber liest er spannende Krimis, wo stets die eine Frage ihn interessiert: Wie halten die Autoren es mit der Auflösung? "Whodunit?" fragte er sich letztmalig mit Konstanze Breitebner, die Tod auf der Unterbühne schrieb: "Wir arbeiten schon viele Jahre zusammen und sind auch befreundet, das ist kein Geheimnis. Und als sie mir erzählt hat, dass sie einen Krimi am Theater ansiedeln will, dachte ich mir: So was habe ich noch nie gelesen!" Genauer gesagt: im Sommertheater auf der Rosenburg, wo sie auch selbst auftrat. "Der Mord bei einer Generalprobe erschüttert die dortige Theaterwelt, und ich weiß bis zum Schluss nicht, wer den Regisseur ermordet hat." Hingegen weiß er schon sehr genau, wie er den Sommer verbringen wird: bei den Seefestspielen in Mörbisch und in der heimischen Sommerarena in der Bühne Baden, "wo man das Dach 'wegreißen' kann, ein Highlight!". Dazwischen Wörthersee, Côte d’Azur, Mykonos und London. Über Savoir-vivre steht im Brockhaus: [savwarˈvi:vr; französisch, eigentlich »zu leben wissen«] das, –.(Manfred Rebhandl, 13.7.2024)