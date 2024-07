Die Annäherung der Ukraine an die Nato wird den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sein Land weiterhin im Fokus der russischen Desinformation halten. IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die Geschichte wird gern umgeschrieben. Speziell dann, wenn einem weder die Vergangenheit noch die Gegenwart politisch in die Karten spielen. Wurden früher Bücher "angepasst", muss heute im Internet editiert werden. Besser gesagt Wikipedia, das viele derzeit noch als Quelle für Informationen nutzen.

Während der Kreml immer wieder versucht hat, Einfluss auf die bekannte Informationsseite zu nehmen – so wurde etwa in Belarus im Jahr 2022 ein "antirussischer" Autor verhaftet, und im Jahr 2023 wurde die Website wegen der "Verbreitung von Fehlinformationen" zu Geldstrafen verurteilt –, startete man bereits vor vielen Jahren ein eigenes Projekt: RuWiki. Diese optische Kopie des Originals weist allerdings einen großen Unterschied auf: Viele heikle Momente der russischen Geschichte wurden einfach weggelassen oder umgeschrieben. Die Idee dahinter ist einfach: Millionen von Russen sollen diese neue Wahrheit inhalieren und als Basis für ihr Denken und Handeln nutzen.

Ich mach mir die Welt ...

Zur Veranschaulichung hat The Economist vor einigen Tagen ein paar Beispiele zusammengeschrieben, die auf RuWiki zu finden sind. So wurden etwa die russischen Gräueltaten in Butscha bei Kiew im Jahr 2022 als "ukrainische und westliche Desinformationskampagne" umgeschrieben. Etwas weiter zurück in der Geschichte wurde etwa die Hinrichtung von fast 22.000 polnischen Offizieren in dem russischen Dorf Katyn im Jahr 1940 editiert, um Zweifel an den Archivdokumenten zu wecken. Diese haben ursprünglich bewiesen, dass die Hinrichtungen von sowjetischen Geheimdiensten durchgeführt wurden.

Es gibt zudem keinen Eintrag mehr über den russischen beziehungsweise ukrainischen Sprachgesang "Putin chuilo!", der den russischen Präsidenten verhöhnt. Und alle Verweise auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny, der im Februar 2024 im Gefängnis ermordet wurde, wurden dahingehend geändert, dass er lediglich als "Blogger" bezeichnet wird.

Bezahlte Schreiber

Die Analyse dieser neuen Geschichtsschreibung und Editierung der Wahrheit stammt von dem unabhängigen russischen Medienhaus Mediazona. Dieses bestätigt öffentlich, dass die meisten Einträge unter der Woche zu typischen Arbeitszeiten vorgenommen wurden. Die Schlussfolgerung ist, dass es sich deshalb sehr wahrscheinlich um bezahlte Schreiber handelt. Ganz im Gegensatz zum echten Wikipedia, das von Freiwilligen befüllt wird.

Geändert werden aber nicht nur Einschnitte in der russischen Geschichte, sondern auch andere Bereiche, die der Putin-Administration ein Dorn im Auge sind, allen voran Rechte im Bereich LGBTQ+ und viele Dinge, die generell mit Sexualität zu tun haben.

Weltweite Fake News

Nicht auf Russland beschränkt, sondern in die weltweiten Google-Suchergebnisse hat es eine Geschichte über Wolodymyr Selenskyjs Frau, Olena Selenska, geschafft: Angeblich soll sie einen Bugatti mit US-Hilfszahlungen gekauft haben. Innerhalb von wenigen Stunden verbreitete sich Anfang Juli diese Story auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Entstanden ist die Story auf einer wenig populären französischen Website, Vérité Cachée, wie Arstechnica am Mittwoch berichtete. Dennoch schaffte es die Meldung innerhalb kürzester Zeit in die Trends von X und in die Topergebnisse bei der Google-Suche.

Klar, die Meldung war emotional aufgeladen, was eine gute Basis für eine schnelle Verbreitung auf den sozialen Netzwerken ist. Sogar ein Video war in der Story zu finden, in dem jemand, der sich als Autoverkäufer von Bugatti ausgibt, befragt wurde. Das Erstaunliche daran: Sowohl die Website als auch das Video waren Fake.

Die Website Vérité Cachée ist Teil eines Website-Netzwerks der russischen Regierung. Die simple Aufgabe dieses von Künstlicher Intelligenz gestärkten Netzwerks ist es, Propaganda und Desinformation in Europa und den USA zu verbreiten, schreibt Arstechnica. Laut der Sicherheitsfirma Recorded Future, die solche Aktivitäten nachverfolgen, nutzt das Netzwerk generative KI, um Inhalte zu schaffen oder zu manipulieren. Als Ergebnis werden tausende Artikel unter den Namen nicht existenter Journalisten veröffentlicht.

Als die Story rund um Olena Selenska veröffentlicht wurde, teilten zahlreiche andere Websites des russischen Netzwerks die Geschichte, und nur 24 Stunden später ging sie auch auf Telegram viral. Auch eine zeitnahe Stellungnahme von Bugatti, dass die Story erfunden ist, konnte die Verbreitung nicht mehr stoppen. Als dann auch noch der Pro-Russland-Troll Jackson Hinkle, der von Youtube, Twitch und Instagram mittlerweile gesperrt ist, auf X die Story mit der Headline "Amerikanische Steuerzahler haben für das Auto bezahlt" teilte, wurde sie erneut tausendfach übernommen und tauchte so dann auch letztlich in der weltweiten Google-Suche auf.

"Der Einsatz von KI in Desinformationskampagnen untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit in Medien und Institutionen", erklärt McKenzie Sadeghi, Redakteurin für KI Desinformation bei NewsGuard. Es ermögliche böswilligen Akteuren, "Schwachstellen im Informationsökosystem auszunutzen", um falsche Narrative viel billiger und schneller als bisher zu verbreiten. Hätte man früher für eine solch schnelle Verbreitung sorgen wollen, hätte man eine "Armee menschlicher Trolle" gebraucht. Heute würde man dazu nur noch einen Mann benötigen und die Hilfe von generativer KI.

Die Wahrheit ausschließen

158.000 Löschungen wurden bei einer Erhebung Ende 2023 in RuWiki festgestellt. 158.000 zuvor bestätigte Einträge, die jetzt nicht mehr aufscheinen. Auch die Umfänge der Änderungen sind beeindruckend. So wurden allein in einem Eintrag zur "Freien Meinungsäußerung in Russland" rund 200.000 Zeichen gelöscht. "Das russische Internet wird langsam von ausländischen Seiten gesäubert, und die lokalen Suchmaschinen und KI-Modelle sind bald gezwungen, der neuen gefälschten Geschichte Vorrang zu geben", erklärt der Exilrusse und Ex-Wikipedia-Mitarbeiter Sergei Leschina gegenüber dem The Economist.

Wenn jetzt auch noch das weltweite Internet so gezielt und flächendeckend mit Fake News geflutet wird wie derzeit russische Seiten, haben die Akteure dahinter ihr Ziel erreicht: Unsicherheit und Skepsis gegenüber jeglicher Berichterstattung. Vor allem die zunehmend einfache Herstellung von KI-generierten Inhalten, so die Redakteurin und KI-Expertin Sadeghi, in Form von Texten, aber auch Audio-Files und Videos sei eine große Gefahr. "Diese Möglichkeiten haben die Desinformation noch überzeugender werden lassen, sodass es für den Durchschnittsbürger immer schwieriger und fast unmöglich wird, künftig zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden." Dem Kreml gefällt das, speziell im Superwahljahr 2024. (Alexander Amon, 12.7.2024)