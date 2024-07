Egal ob mit Steinen und Stöcken oder mit Drohnen und Marschflugkörpern, seit Ewigkeiten bekämpft die Menschheit einander in unzähligen Kriegen – und dennoch, so US-Historiker Timothy Snyder, habe sich der Westen von Russland einreden lassen, der Ukrainekrieg sei die Ausnahme von der Regel und es sei der Kreml, der bestimme, was der Westen tun darf und was nicht. Der Osteuropaexperte Snyder, der an der Eliteuniversität Yale unterrichtet und als Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien forscht, erklärt im Interview mit dem STANDARD, warum mit Russland keine Kompromisse zu machen sind und was Donald Trump und Wladimir Putin gemein haben.

STANDARD: In Ihrem Vortrag am IWM am Mittwoch sagten Sie, die Welt müsse akzeptieren, dass der Überfall auf die Ukraine rational gesehen für den russischen Machthaber Wladimir Putin keinen Sinn hatte, er ihn aber trotzdem angeordnet hat. Was bringt uns diese Einsicht?

Snyder: Was ich damit meinte, ist, dass der Angriff auf die Ukraine geopolitisch nicht rational ist, weil er Russland gegenüber China geschwächt hat. Wladimir Putin wird als jener russische Führer in die Geschichte eingehen, der China erlaubt hat, sein Land zu dominieren. Auch der russische Staat ist heute schwächer als vor zwei Jahren. Und bestimmt ergibt die Invasion auch keinen Sinn für die persönlichen Interessen der Russen, die dort kämpfen. Der Grund für diesen Krieg muss also etwas anderes sein – etwa dass Putin will, dass man sich nach seinem Tod an ihn erinnert. Wenn wir verstehen, dass es bei dem Krieg um immaterielle Überlegungen geht, fällt es uns leichter, ihn zu beenden. Dann müssen wir keine Kompromisse über angebliche russische Interessen eingehen, die es eigentlich gar nicht gibt.

Timothy Snyder, "The New Paganism: How the Postmodern Became the Premodern"

After all the promise of utopian futures, we seem to have vanished into dystopian myths. In Russia, in the United States, and around the world, wealth and technology, the very forces associated with progress, have generated a politics that recalls fascism. Wha IWMVienna

STANDARD: Russische Familien opfern bisher weitgehend ohne großen Widerspruch ihre Söhne und Väter für Putins Krieg. In den USA wählen oft gerade jene Menschen Donald Trump, die am meisten unter seiner Politik leiden würden. Warum tendieren wir manchmal zu politischen Entscheidungen, die – rational betrachtet – unseren Interessen widersprechen?

Snyder: Weil wir nicht nur von unseren Interessen geleitet werden. Dazu muss man sich nur ansehen, dass viele von uns die falschen Menschen daten, die falschen Bücher lesen oder entgegen den Ratschlägen unserer Freunde handeln. Es ist ein Fehler, zu glauben, dass wir meist rational handeln und manchmal eben Fehler machen. Realistischer ist es zu begreifen, dass wir zwar lernen können, liberal zu denken – aber dass wir auch lernen können, faschistisch zu denken. Als Gesellschaft können wir uns selbst dazu erziehen, das Beste für den anderen zu wollen, aber wir können uns auch dazu erziehen, aus dem Schmerz des anderen Lust zu gewinnen.

STANDARD: Sie beschreiben Leute wie Putin oder Donald Trump in den USA als eine Art Sektenführer, die sich nicht als Politiker sehen, sondern als Götter. Spielen sie uns etwas vor, oder glauben sie selbst an das, was sie in der Öffentlichkeit darstellen?

Snyder: Diese Einschätzung erscheint mir deshalb hilfreich, weil eine Sekte eine soziale Beziehung ist, die nicht auf Interessen basiert und Menschen glauben lässt, eine Person sei mehr als eine Person. Trump glaubt das bestimmt nicht von sich selbst. Bei ihm ist es zu hundert Prozent Theater. Putin hingegen glaubt sehr wohl an eine Mission, etwa dass Russland nach seinem Tod größer sein soll, als es vorher war. Beide sind jedenfalls keine konventionellen Politiker.

Timothy Snyder hält es für absurd, dass sich der Westen von Moskau die Regeln im Ukrainekrieg aufzwingen lässt. Regine Hendrich

STANDARD: Sie definieren Charisma als die Fähigkeit, eine Lüge als Wahrheit darzustellen. Wie viel Repression braucht ein Diktator wie Putin, um charismatisch zu sein?

Snyder: Ich halte die Macht großer Lügen für stark unterschätzt. Dass Trump 2020 gesagt hat, er habe die Wahl gewonnen, hat eine "Wir gegen die"-Situation geschaffen, die sehr schwer zu besiegen ist. Auch dass Putin sagt, er sei wegen der dortigen Neonazis in die Ukraine einmarschiert, ist eine riesige Lüge, weil eben Russland ein faschistisches Regime ist und die Ukraine eine Demokratie. Es gibt vermutlich niemanden in der russischen Elite, der wirklich an die Nazis in der Ukraine glaubt, genauso wenig wie das engste Umfeld Trumps glaubt, dieser habe die Wahl gewonnen. Dass man trotzdem an der Lüge festhält, ist eine Demonstration der Macht. Denn wenn man aufgrund einer Lüge Gewalt ausübt, muss sie auf eine Art für einen selbst ja wahr sein.

STANDARD: Warum sind manche Länder in Europa anfälliger für Putins Propaganda als andere? Österreich und Ungarn gelten unter den EU-Staaten als jene mit der größten Nähe zu Moskau.

Snyder: Es gibt eine klare Linie in Europa, nämlich ob ein Land Teil der Sowjetunion war oder von dieser im Zweiten Weltkrieg besetzt wurde. Darum sind die baltischen Staaten und Polen ziemlich resilient. Österreich und Ungarn haben eine andere imperiale Tradition, Moskau ist für diese Länder die Hauptstadt eines anderen Imperiums und weniger die eines Landes, das sie gedemütigt hat. Die russische Propaganda wendet sich stark an deutschsprachige Menschen, also Deutsche und Österreicher. Die Logik dahinter ist, dass diese Länder den Zweiten Weltkrieg verursacht haben, was wahr ist, und dass Russland unter ihnen stark gelitten hat, was nur die halbe Wahrheit ist, weil die größten Opfer Juden, Belarussen, Ukrainer und Polen waren. Der dritte Faktor ist natürlich die Energieabhängigkeit.

Historiker Snyder in der Bibliothek des IWM in Wien-Alsergrund. Regine Hendrich

STANDARD: Unter Europas Regierungschefs gilt der Ungar Viktor Orbán als jener mit dem besten Draht zu Wladimir Putin. Vergangene Woche ist er nach Moskau gereist und hat sich dort mehrere Stunden lang mit Putin über mögliche Wege zu einem Frieden unterhalten. Kaum war er weg, ließ Putin das Kinderspital in Kiew bombardieren. Was will er uns, also dem Westen, damit sagen?

Synder: Da geht es wieder um Rationalität. Menschen wollen glauben, dass Russland an einem rationalen Deal interessiert ist, eigentlich geht es ihm aber darum, die Ukraine zu eliminieren. Dazu gehört, uns zu demütigen. Etwa indem die Russen vorgeben, verhandeln zu wollen, aber klar ist, dass sie lügen. Es ist daher kein Zufall, dass der schlimmste Angriff seit längerem direkt nach Orbáns Besuch stattfand. Sollte Trump die US-Wahl gewinnen und es einen Friedensdeal geben, würde Putin ihn sofort brechen, um auch Trump zu demütigen. Russland kann gar nicht anders, so funktioniert Politik in diesem Land. Womit wir wieder beim Thema Rationalität sind: Wenn wir wollen, dass der Krieg endet, müssen wir die Russen verstehen lassen, dass sie verloren haben. Solange sie das nicht tun, wird der Krieg weitergehen.

STANDARD: Im STANDARD-Interview vor einem Jahr meinten Sie, Putin demütige sich mit seinem Krieg in der Ukraine laufend selbst. Sehen Sie das heute noch immer so?

Snyder: Sie (die Russen, Anm.) werden immer besser darin, uns einzureden, dass sie den Krieg ewig weiterführen können. Objektiv gesehen sind sie aber gerade erst mit ihrer großen Offensive auf Charkiw total gescheitert. Im Westen wurde das gar nicht in dem Ausmaß wahrgenommen, weil wir immer weniger Aufmerksamkeit auf die Situation auf dem Schlachtfeld richten. Demütigung ist per Definition öffentlich, wenn Putin also eine Offensive anordnet, diese komplett scheitert und wir das gar nicht in diesem Ausmaß bemerken, spürt er diese Demütigung nicht.

Geopolitisch ist die Ukraine-Invasion für Russland alles andere als vorteilhaft, sagt Synder. AP/Sergey Guneyev

STANDARD: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im Frühjahr die Option westlicher Bodentruppen in der Ukraine ins Spiel gebracht. Wie nimmt der Kreml solcherlei Ausritte wahr?

Snyder: Es gibt im Westen die seltsame Tendenz, so zu tun, als hätte es noch nie einen Krieg gegeben und man Putin fragen müsste, was die Regeln in diesem Krieg sind. Dabei ist es eine elementare historische Beobachtung, dass Länder, die angegriffen werden, sehr oft verschiedene Arten von Hilfe von ihren Partnern bekommen. Die Meinung, dass die Ukraine allein kämpfen muss, ist seltsam, und Russland hat es geschafft, dass sie uns normal vorkommt. Ich fand es sehr gut, dass die Franzosen das aufgebracht haben, denn eigentlich wäre es völlig normal, dass etwa die Fremdenlegion seit zwei Jahren in Odessa sitzt. Die Russen gewinnen in diesem Krieg nicht am Boden, sondern in unseren Köpfen, indem sie uns einreden, sie bestimmten die Regeln.

STANDARD: Oft hört man, dass im Falle einer Niederlage und des Sturzes des Regimes der Zusammenhalt der Russischen Föderation auf dem Spiel steht und es zu Absetzbewegungen von der Moskauer Zentrale kommen könnte. Ist das ein realistisches Szenario?

Snyder: Es ist sehr schwer, autokratische Regimes davon abzuhalten, dumme Dinge zu tun. Im Westen haben wir gerne den Impuls zu denken, wir müssten verhindern, dass Russland auseinanderfällt. Ich glaube nur nicht, dass wir dazu fähig sind. Wir waren seit 1991 nie wirklich in der Lage, Russland zu beeinflussen. Wir haben versucht, die UdSSR zusammenzuhalten, aber es ist uns nicht gelungen. Dass dieses Regime an einem bestimmten Punkt zusammenbricht, ist unvermeidlich, und es liegt nicht in unserer Macht, das zu beeinflussen. Putin wird entweder gestürzt, wie es vor einem Jahr fast passiert wäre, oder er wird sterben. Sein Regime ist von Natur aus instabil. Mein Tipp ist, dass dieselben Truppen, die jetzt in der Ukraine Territorium erobern sollen, das russische Territorium zusammenhalten sollen, wenn das Regime ins Wanken gerät. (Florian Niederndorfer, 12.7.2024)