Kritische Stimmen werden übergangen. 38.000 Menschen unterschrieben eine Bürgerinitiative, um den Abbau von Lithium in Serbien zu verhindern. Sie fürchten, dass der Boden und das Wasser rund um die Mine verseucht werden könnten. Doch das serbische Parlament ignorierte die Bürgerinitiative, obwohl es verpflichtet wäre, das Anliegen zumindest zu debattieren. Dies zeigt den Zustand des Parlamentarismus in Serbien, aber auch die Justiz ist in dem hybriden System offensichtlich unterlaufen.

Am Donnerstag entschied etwa das Verfassungsgericht, dass der Beschluss der serbischen Regierung vom Jänner 2022, dem australisch-britischen Konzern Rio Tinto die Lizenz zur Lithium-Exploration im Jadar-Tal in Westserbien zu entziehen, verfassungswidrig gewesen sei. Damals, 2022, hatte das Regime nämlich Angst wegen der Massenproteste gegen das Bergwerk und stoppte das Vorhaben. Nun, nach den Wahlen in Serbien, machte das Verfassungsgericht wieder den Weg frei für die Mine – allerdings auf Wunsch der Regierung. So läuft das im autokratisch regierten Serbien.

Derzeit zählt Chile (hier die Atacama-Wüste) zu den wichtigsten Lithium-Lieferanten. Künftig könnte auch in Europa verstärkt abgebaut werden. AFP/MARTIN BERNETTI

Kritiker im Lande sind aber nicht nur wegen der fehlenden rechtsstaatlichen und demokratischen Mindeststandards und der drohenden Umweltverschmutzung enttäuscht, sie sehen in der Lithium-Mine ein Projekt, das vor allem den wirtschaftlichen Interessen der deutschen Automobilindustrie und der EU dienen soll, die im Rahmen des Grünen Deals die Umstellung auf Elektroautos forciert, für deren Batterien man Lithium braucht. Umwelt- und Demokratieaktivisten bekritteln die Doppelmoral des Westens.

Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und das Präsidialamt von Staatschef Aleksandar Vučić beschlossen 2020 eine "institutionelle Partnerschaft zur Stärkung der Entwicklung der industriepolitischen Strategie Serbiens gemäß dem EU-Green-Deal und gleichzeitiger Stärkung der jeweiligen Lieferketten". Obwohl die Grünen in Deutschland in der Regierung sitzen und um Umweltgefährdung und Demokratiedefizite in Serbien wissen, forciert man in Berlin das Projekt, denn die Mine in Serbien könnte den Großteil des deutschen Bedarfs abdecken.

Vučić selbst betonte, dass neue Garantien Rio Tintos und der EU zur Einhaltung von Umweltstandards Bedenken ausgeräumt hätten. Führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik könnten noch im Juli nach Belgrad kommen, um das Projekt offiziell anzukündigen, sagte er. Das deutsche Kanzleramt antwortete bisher nicht auf die Anfrage des STANDARD, ob auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz nach Serbien reisen werde. Erst im Jänner besuchte Scholz wegen des deutschen Lithium-Bedarfs Chile.

"Undemokratisches Projekt"

In Serbien versteht man die Lithium-Bedürfnisse der EU. Jovan Rajić vom Institut für erneuerbare Energien und Umweltregulierung (RERI) sieht eher das Problem bei den serbischen Behörden und dem Präsidenten. "Er übt Druck auf Menschen und Organisationen aus, die sich diesem Projekt widersetzen, nennt sie Verräter und versucht, sie zu entmenschlichen. Ich glaube, das ist etwas, das sogar diejenigen beunruhigen sollte, die dieses Projekt unterstützen, da dieses Verhalten sowohl gefährlich als auch undemokratisch ist."

Die Experten von RERI können nicht verstehen, weshalb die EU mit einem Regime die Energiewende für Europa umsetzen will, welches "weit entfernt von den Mindeststandards von Rechtsstaatlichkeit ist, die den Schutz von Umwelt, Gesundheit, Menschenrechten und öffentlichem Interesse gewährleisten könnten". Rajićs Kollege Mirko Popović von RERI verweist auf die "die mangelnde Kapazität und Bereitschaft der serbischen Behörden". So sei Serbien zwar rechtlich verpflichtet, dieselben Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstandards anzuwenden wie in der EU. "Doch das ist nicht möglich, da die serbischen Behörden nicht in der Lage sind, die Umsetzung dieser Standards sicherzustellen", meint der Experte. So sei auch die Richtlinie zur Umwelthaftung oder zur Umweltverträglichkeit, die durch die Mitgliedschaft in der Energiegemeinschaft bindend wurde, nie umgesetzt worden.

Vučić wiederum meint, dass die Mine bereits 2028 in Betrieb gehen könne. 58.000 Tonnen Lithium pro Jahr könnten abgebaut und davon Batterien für 1,1 Millionen Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Premierminister Miloš Vučević meinte: "Ich denke, dass der Bergbau seit dem Mittelalter ein unverzichtbarer Bestandteil Serbiens ist. Es ist eine große wirtschaftliche Chance. Wer etwas anderes behauptet, hat keine guten Absichten."

Die Menschen, die angeblich "keine guten Absichten" haben, formieren sich indes wieder. Ende Juni wurden Aktivisten, die Eisenbahngeleise blockierten, von der Polizei festgenommen. Gegen eine Person wurde eine Anzeige wegen "Gefährdung des Verkehrs" und "Beamtenbeschimpfung" eingebracht.

Lithium steht hoch im Kurs, neben Chile zählt auch Brasilien zu den wichtigsten Exporteuren. REUTERS/WASHINGTON ALVES

Umweltexperten wie Rajić kritisieren den Entwurf der Umweltverträglichkeitsstudie, die Rio Tinto veröffentlicht hat. "Die "Studie" enthält einen Haftungsausschluss, der praktisch besagt, dass die darin enthaltenen Daten nicht als verbindlich und zuverlässig angesehen werden sollten", erklärt Rajić. Es brauche allerdings Verlässlichkeit.

Rajić verweist auch darauf, dass es derzeit technisch noch nicht möglich sei, eine Lithium-Förderung ohne ernsthafte Umweltschäden durchzuführen. In Europa sorgte zuletzt die geplante Lithium-Mine in Portugal für einen Skandal. Ähnlich wie in Serbien demonstrierten auch dort Anwohner gegen das Projekt. Vergangenen November musste dann der portugiesische Premier António Costa zurücktreten, weil die Korruptionsvorwürfe rund um die Mine immer konkreter wurden. Der Kabinettschef des Premiers wurde verhaftet.

Abhängig von China

Das weiße Gold ist offensichtlich verführerisch. Zurzeit ist die deutsche Automobilindustrie noch stark von China abhängig, wenn es um Lithium geht. Die serbische Regierung, die aufs Engste mit China kooperiert, spielt diesen Umstand gekonnt aus. Serbien unterzeichnete vergangenen September mit der EU-Kommission eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Batterien und kritische Rohstoffe, darunter Lithium.

Interessantes Detail: Auf EU-Seite unterschrieb der Vizepräsident der Kommission, zuständig für den Grünen Deal, der Slowake Maroš Šefčovič. Im gleichen Monat brachte die serbische Regierung ein Investment mit der slowakischen Firma Inobat, einem Partner von Rio Tinto, unter Dach und Fach. Es geht um eine Batteriefabrik in Serbien. Für Šefčovič und für Vučić hat sich der Deal ganz offensichtlich schon gelohnt.

Die serbische Regierung versucht, möglichst viel herauszuholen, so sollen sowohl Batterien als auch Elektroautos in Serbien hergestellt werden. In Berlin sieht man indes sogar darüber hinweg, dass die serbische Regierung seit Jahren antideutsche Kampagnen fährt. Kritische Worte gegenüber dem autoritären Regime in Belgrad sind kaum zu hören, zuletzt hat Deutschland ganz nach dem Wunsch der serbischen Regierung sogar mit anderen EU-Staaten verhindert, dass Kosovo Teil des Europarats wird. (Adelheid Wölfl, 15.7.2024)