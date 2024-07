Burgenlands Landeschef bemüht in seinem Buch ein rechtsextremes Narrativ. Er sollte sich lieber von Männerbünden im Dunstkreis der FPÖ fernhalten

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bereitet es Unbehagen, wenn in einer Partei Männerbünde, die ihre Mitgliederlisten vor der Öffentlichkeit verborgen halten, Einfluss haben. Das weiß man aus seinem Buch Hausverstand.

Seltsame Buchpassage zu Freimaurern in Doskozils Autobiografie. APA/HANS KLAUS TECHT

Wer jetzt glaubt, er räume in dieser Buchpassage Zweifel an einer Koalition mit der FPÖ ein, in der deutschnationale Burschenschafter massiv vertreten sind, irrt gewaltig. Doskozil meint die SPÖ und die Freimaurer.

Es gibt solche und solche Bünde

Man kann, ohne dem Landesvater des Burgenlandes Feminismus zu unterstellen, nachvollziehen, dass man Männerbünde dubios findet, ebenso wie Vereine, Organisationen und Netzwerke, denen eine gewisse Intransparenz eigen ist und deren Mitglieder sich wohl gegenseitig nicht gerade im Weg stehen. Aber ein Bund, der sich auf ethische Grundsätze wie Toleranz verständigt, Religionen gleichwertig nebeneinanderstellt und Wissenschafter, Künstler und auch Politiker vereint, ist sicher weniger beängstigend als ein Bund, der noch in diesem Jahrtausend Regelungen wie den Arierparagrafen erörtert, Nazi-Liederbücher auf manchen Buden herumliegen hat und sich für eine großdeutsche "Elite" hält.

"Dosko" bemüht hier ein zutiefst rechtsextremes Verschwörungsnarrativ. Schon Joseph Goebbels warnte in einem Atemzug vor Freimaurern, Juden und Marxisten. Der Landespolitiker sollte lieber Schwert statt Zirkel, Buden statt der Logen und vor allem ethnische statt ethischer Aufnahmekriterien fürchten. (Colette M. Schmidt, 12.7.2024)