In Linz hat ein Traum von einem Wirtshaus mit schattigem Garten und klassischer Küche wieder geöffnet. Direkt an der Donau!

Im Schwarzen Schiff breiten uralte Kastanien ihre Schatten über sehr aufmerksam gekochte, klassische Wirtshausküche. Gerhard Wasserbauer

Der Standort allein ist eine Sensation. Das Schwarze Schiff liegt direkt am Strom, mit Blick auf die Altstadt und ein paar Schotterbänken zum Baden davor. Der Garten ist wie aus dem Bilderbuch, mit Kies, alten Kastanien, einem Holzzaun mit Schlägl-Bier-Laternen (Pils, Märzen, Zwickl!) und grün gestrichener Möblage. Das Haus selbst besteht im Wesentlichen aus der Küche samt Nebenräumen, eine Gaststube hat auch Platz, da gibt’s aber nur 35 Sitzplätze. Der Ort war einst das Sommersalettl des Gasthauses zum Goldenen Schiff, das liegt direkt dahinter, in der zweiten Reihe – hat aber schon lange zu.

Der magische Platz wurde vor ein paar Jahren von einem Immobilienentwickler und ein paar Freunden davor gerettet, für ein fixfertig genehmigtes Wohnhaus weggeschoben zu werden. Wir erkennen: Wunder geschehen, es gibt Gerechte auch unter denen. Seit ein paar Monaten sind mit Sebastian Rossbach und Marco Barth zwei echte Gastronomen am Ruder, die beiden haben mit dem Rossbarth eine hochbewertete Fine-Dining-Adresse, dazu die Pizzeria 22k, wo die Teigfladen lokal mindestens so bemerkenswert sind wie die international längst gängige No-Cash-Policy. Bloß nicht an den "Bargeldland Österreich"-Kanzler weitersagen!

Schwammerlgulasch mit knusprigem Serviettenknödel Gerhard Wasserbauer

Jetzt also das Schwarze Schiff, ein Wirtshaus mit faschierten Laberln, Backhendl und Mostschober zur Nachspeise. Wie bitte? Gefeierte Kreativköche, die sich plötzlich zur Küche ihrer Omas herunterbeugen? Kann man nur begrüßen, schließlich tut sich sonst fast niemand mehr den Tschoch an, unsere Küchen achtsam und mit echtem Blick auf Qualität auf den Tisch zu bringen.

In Linz haben die dafür abgerufenen Preise – 19,20 für faschierte Laberln mit Biofleisch vom Thomabauer, 24 Euro fürs Backhendl vom Biohof Fraisl – dem Vernehmen nach für Aufregung gesorgt. Vielleicht wurde vor lauter Lust an der Erregung nicht wirklich kommuniziert, was das für Vorzeigebetriebe sind, deren Produkte es sonst nur in die allerersten Adressen schaffen.

Saures Rindfleisch samt gesottener Zunge mit Käferbohnen, Kernöl und hartem Ei Gerhard Wasserbauer

Das schmeckt man nämlich. Rindfleischsalat, mit blättrig geschnittenem Gustostück und gesottener Zunge (ja!), mit Gurkerl, rotem Zwiebel, samtig zarten Käferbohnen, hartem Ei und einem erfrischend sauren, essigfruchtigen Dressing ist ideales Gastgartenessen in der Glut des Sommers – und exemplarisch gut. Schwammerlgulasch bekommt eine Vielzahl wilder und kultivierter Pilze eingeschnitten, kurz und knackig geröstet, bevor sie in cremigem, subtil gewürztem Saft aufgetragen werden. Knusprig gebratene, flaumige Serviettenknödel dazu, wunderbar.

Vollbad im Natursaftl

Faschierte Laberl mit knusprigen Zwiebeln und Erdäpfelpüree Gerhard Wasserbauer

Die faschierten Laberln, auch eine mächtige Portion, geraten außen knusprig, innen flaumig, da sind ganz offenbar in Obers getränkte Semmeln mitfaschiert, verleihen den dicken Dingern eine an Butterschnitzel gemahnende Molligkeit. Gestampftes Erdäpfelpüree, Natursaftl vom Feinsten und Knusperzwiebel (nicht die aus dem Packerl!) dazu – so tut man dem Beislklassiker Gerechtigkeit an. Hascheeknödel werden mit sehr gutem Wacholder-Sauerkraut serviert, insgesamt aber sind sie trotz reichlicher Fülle nicht ganz auf der Höhe des sonstigen Angebots – der Teig etwas patzig, ohne Elastizität.

Hascheeknödel mit Sauerkraut Gerhard Wasserbauer

Backhendl ist ausschließlich aus Oberkeule, kommt gleißend vom Butterschmalz, extrem saftig und mit ernsthaftem Biss, unerhört klar definiertem Wohlgeschmack zu Tisch. Am Erdäpfelsalat gibt es nix auszusetzen, nur Linzer Delikatess, die mythisch speckige, alte Salatsorte, war hier eher nicht die Grundlage. Hinterher gibt’s Mostschober, einen fast schon vergessenen Walnusskuchen, der sich nach dem Backen mit herbem Most vollsaugen darf – das ist eine der saftigsten, dank eines ordentlichen Gupfs Obers auch unwiderstehlich schlüpfrigen Desserts, die unsere Küche zu bieten hat. (Severin Corti, 15.7.2024)