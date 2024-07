Künstlerischer Leiter von Bayreuth Baroque: Max Emanuel Cenčić. APA/EVA MANHART

Wer am Donnerstag in der Wiener Staatsoper bei Farinelli & Friends war, wird an diesem finalen Abend des Gastspiels von Mezzo Cecilia Bartoli auch Max Emanuel Cenčić mit gefühlvollen Ausflügen ins barocke, lyrische Arienfach genossen haben. Der einstige Kinderstar, 1976 in Zagreb geboren, hat als künstlerisch aktiver Intendant für Aficionados hochvirtuosen Belcantos allerdings noch mehr zu bieten. Just in jener Stadt, die angeblich nur aus der Wagner-Pilgerstätte Grüner Hügel bestehen soll, in Bayreuth also, leitet Cenčić ein Barockfestival.

Im September, nachdem der letzte Wagner-Ton verklungen sein wird, bringt er bei Bayreuth Baroque (ab 5. 9.) Ifigenia in Aulide von Nicola Antonio Porpora. Cenčić inszeniert auch gleich selbst, wobei sein Zugang zur Regie um die Begriffe "Libretto" und "Dramaturgie" kreist; beide solle die Regie stützen. "Von Provokationen halte ich wenig." Wenn ein Stück provokant gewesen sei, wie etwa Traviata, die gesellschaftskritisch das Leben einer Edelprostituierten thematisiert, dann sei es das Stück ohnedies aus sich heraus. Die größte Provokation würde "tatsächlich zum Kunststück werden, wenn das Publikum mitgenommen und nicht ausgeschlossen bleibt".

Live geht gut

Bayreuth Baroque existiert seit 2020. Es lädt in ein Opernhaus, das der kunstverliebten Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth (1709–1758) sein Existenz und die üppigen Innenverzierungen verdankt. 600 Personen finden in dem zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Haus Platz. Probleme, das Haus zu füllen und auch die in der Stadt verteilten Konzerte auszulasten, sieht der ehemalige Sängerknabe nicht. Interessant dabei seine Argumentation: Sie bezieht sich auf die Lage der Klassikbranche, welche durch das Schrumpfen der Tonträgerindustrie mit beeinträchtigt wird.

"Das Interessante daran ist", so Cenčić , "dass gerade jetzt, da alles digital wird, Streaming nicht viel Geld einbringt und die Plattenfirmen auch nicht mehr so viel Geld haben, sich eine Tendenz zur Livemusik abzeichnet." Seiner Meinung nach nicht schlecht: "Die Gründung meines Festivals ist ein Angebot an die Barockfans, die früher immer wieder einer neuen CD entgegengefiebert haben, um eine neue Entdeckung zu machen. Jetzt gibt es das nicht mehr, man muss die Musik eben live hören. Dann fahren die Leute nach Bayreuth, um neue Opern, neue Entdeckungen, neue Künstler zu erleben.“

Kommt nach Wien

Wobei neue Opern hier immer bedeutet, sehr alte Werke liebevoll auszugraben: Porporas Ifigenia in Aulide, in der Cenčić auch noch den Agamennone singen wird, beispielsweise nach etwa 300 Jahren. Wer den Countertenor also mit Cecilia Bartoli nicht gehört hat, pilgert nach Bayreuth, wo auch Vivaldis Orlando Furioso gezeigt wird. Ist man verhindert, gibt es im März 2025 im Theater an der Wien eine Chance. Cenčić reist mit Giovanni Bononcinis Griselda an. Auch eine Ausgrabung natürlich. (Ljubiša Tošić, 12.7.2024)