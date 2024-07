Dass der Präsident sich für unersetzlich hält, stürzt seine Partei in eine ausweglose Lage. Und das, obwohl seine Pressekonferenz am Ende des Nato-Gipfels besser lief als erwartet

Die Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden beim Nato-Gipfel in Washington war mit Spannung erwartet worden. AFP/MANDEL NGAN

Verstummt waren die Diskussionen um die neuerliche Präsidentschaftskandidatur Joe Bidens auch während des Nato-Gipfels nicht, mit dem die Allianz in Washington ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Im Gegenteil: Immerhin hatten auch die Nato-Partner sehr genau hingesehen und hingehört. Am Freitag, nachdem der Trubel rund um das Treffen einigermaßen abgeebbt war, gingen die Debatten im Land freilich weiter. Auch unter dem Eindruck der Pressekonferenz, die Biden am Abend davor, zum Abschluss des Gipfels, gegeben hatte.

Zwei heftige Patzer

Es ist 19.57 Uhr und damit drei Minuten vor der Zeit, zu der Joe Biden laut Medienberichten angeblich zu Bett zu gehen pflegt, als der amerikanische Präsident so richtig aufdreht. Der 81-Jährige steht auf einer Bühne des Washingtoner Konferenzzentrums, wo in den vergangenen drei Tagen die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten über die düstere Weltlage beraten haben. Hinter seinem Rücken prangt groß die weiße Kompassrose der Verteidigungsallianz.

"Einer für alle. Alle für einen." Das war einmal. Nun steht einer für sich alleine.

"Herr Präsident, Ihre politische Zukunft hängt in der Luft. Wie gehen Sie damit um?", ist er zu Beginn seiner Pressekonferenz gefragt worden, und: "Haben Sie darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn Sie im Rennen bleiben und unterliegen?" Bidens Stimme war belegt, oft hat er sich geräuspert, und einmal seine Stellvertreterin Kamala Harris als "Vizepräsident Trump" bezeichnet – der zweite schwere Patzer an diesem Tag, nachdem er bei einer anderen Veranstaltung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Worten vorstellte: "Meine Damen und Herren: Präsident Putin."

Gestählter Geopolitiker

Trump. Putin. Seine schlimmsten Gegner. Ausgerechnet. Unwillkürlich fühlt man sich an das desaströse TV-Duell mit seinem Herausforderer Donald Trump vor zwei Wochen erinnert, als Biden sich brüstete, die Krankenversicherung "besiegt" zu haben. Die Debatte darüber, ob er damals tatsächlich nur unter einer Erkältung oder dem Jetlag litt oder ihn doch ernsthaftere mentale Probleme plagten, hat in den USA seither alle anderen Themen verdrängt. Und auch diese Pressekonferenz scheint sie komplett zu überschatten.

Biden beteuert: "Bin gut in Form"

AFP

Dann aber, nach einer halben Stunde, ruft der Präsident den Journalisten David Sanger für eine Frage auf. "Sei nett, David!", quält sich Biden einen Scherz ab. Tatsächlich erkundigt sich der Sicherheitsexperte der New York Times nach einer Strategie gegen die Annäherung der amerikanischen Erzrivalen Russland und China. Mit einem Mal scheint der Mann am Rednerpult wie ausgewechselt. Ohne Teleprompter und Notizzettel setzt er zu einer viertelstündigen Tour d'Horizon an, die von Peking über Nordkorea und den Iran bis in die Ukraine und nach Israel führt. Dann geht es von den Terroranschlägen des 11. September über die fatalen Fehler des Afghanistan-Krieges bis zu den Lehren, die der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu daraus leider nicht ziehen will.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) und Joe Biden am Rande des Nato-Gipfels in Washington: Selenskyj hofft auf weitere Unterstützung durch die USA. IMAGO/Oliver Contreras/White Hou

Plötzlich steht da jener durch 36 Senatsjahre gestählte Geopolitiker, den die ausländischen Gäste beim Nato-Gipfel gepriesen haben. "Ich bin entschlossen, anzutreten", sagt er mit fester Stimme: "Ich muss den Job zu Ende bringen." In diesem Moment klingt das logisch.

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan am Freitag ließ sich der Präsident keine Selbstzweifel anmerken. Er wolle und werde seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump erneut schlagen, machte Biden deutlich. Seine Rede las er dabei von Telepromptern ab, improvisierte nur wenig. An einer Stelle schien er den Faden zu verlieren, lenkte aber schnell mit einer Anekdote davon ab.

Das Problem freilich ist, dass derselbe Mann bei der TV-Debatte mit zahlreichen krassen Patzern und Aussetzern den großen Zerstörer und Lügner Donald Trump wie einen klugen Weltenlenker hatte aussehen lassen. Dabei wollte Biden mit dem Auftritt eigentlich die Zweifel der Öffentlichkeit an seiner geistigen Fitness zerstreuen. Stattdessen setzte sich bei vielen Amerikanern ein vernichtender Eindruck fest. Drei Viertel der Bevölkerung halten den Präsidenten für zu alt, zwei Drittel wollen seinen Ausstieg aus dem Rennen ums Weiße Haus. Zusammen mit früheren Ausrutschern, Enthüllungen über vertuschte Gesundheitsprobleme, einem politischen Stimmungsabsturz in den wichtigen Swing States und einer störrischen Bunkermentalität der Präsidentenfamilie hat das viele Demokraten in Panik versetzt.

Parteitag reine Formsache?

Mit Biden als Präsidentschaftskandidat steuere die Partei auf eine "verheerende" Niederlage bei den Wahlen im November zu, die Trump die Mehrheiten in beiden Kongresskammern und dank des strammrechten Verfassungsgerichts die wirklich "uneingeschränkte Kontrolle des Landes" auf dem Silbertablett servieren könnte, hat der frühere Obama-Berater David Axelrod die Horrorvision klar ausgebreitet. Die liberalen Blätter Washington Post und New York Times haben Biden eindringlich zum Rückzug aufgefordert.

Seither erleben die USA ein Politdrama, das jede griechische Tragödie in den Schatten stellt. Die Vorwahlen der Demokraten sind nämlich längst vorbei, Joe Biden hat sich 90 Prozent der Delegiertenstimmen gesichert, seine offizielle Krönung auf dem Parteitag in Chicago in fünf Wochen wäre eigentlich reine Formsache. Nur der Präsident kann seine Bewerbung jetzt noch stoppen. Doch der denkt nicht daran. Auf offener Bühne kämpft der 81-Jährige mit aller Kraft um sein politisches Überleben. Seine parteiinternen Kritiker aber haben eine beispiellose Demontage des eigenen Kandidaten losgetreten.

Wie verheerend die Lage ist, kann man im Briefing-Room des Weißen Hauses spüren, wo Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre in normalen Zeiten täglich Journalistenfragen zur Weltpolitik beantwortet. Seit zwei Wochen geht es in dem Raum mit lediglich 49 Sitzplätzen ausschließlich um ärztliche Check-ups, eine angebliche Parkinson-Erkrankung (die dementiert wird) und innerparteiliche Rückzugsforderungen. Die Atmosphäre ist aufgeheizt: Viele Reporter fühlen sich hinters Licht geführt, weil das Weiße Haus frühere Probleme des greisen Chefs bewusst kaschiert und geleugnet hat.

Massive Gegenoffensive

Eine Meile östlich, auf dem Kapitolshügel, macht sich derweil fiebrige Nervosität breit. Mehr als ein Dutzend Abgeordnete und Senatoren haben Biden zum Ausstieg aus dem Rennen aufgefordert. Viele andere äußern sich in vertraulichen Gesprächen skeptisch oder resignierend. Als der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries am Mittwoch kurz aus dem Plenarsaal herauskommt, wird er gleich von einer Traube von Journalisten umlagert. "Wir reden miteinander. Diese Gespräche sind offen, umfassend und klar – und sie laufen noch", antwortet er nebulös. Es ist sein Standardspruch, den er in diesen Tagen in jede Kamera sagt. Genauso gut könnte er sagen: "Gehen Sie weiter zu Trump! Bei uns gibt es nichts zu sehen."

Immerhin: Man redet. Tagelang hatte es Biden aus Trotz und Sturheit nach seinem TV-Desaster nämlich nicht für nötig gehalten, sich der Öffentlichkeit oder zumindest den demokratischen Parlamentariern zu erklären. Er habe halt "eine schlechte Nacht" gehabt, lautete seine lapidare Erklärung. In dieser Woche nun hat er eine massive Gegenoffensive gestartet: Er sammelt seine Truppen, präsentiert sich als Weltenlenker beim Nato-Gipfel und stellt sich schließlich bei einer raren Pressekonferenz den Fragen von Journalisten.

Begonnen hat dieser verzweifelte Versuch der Schadensbegrenzung am frühen Montagmorgen. Da rief Biden überraschend in der Frühstücksfernsehsendung Morning Joe des linksliberalen Senders MSNBC an, die zwar nicht nach ihm, sondern nach dem Moderator Joe Scarborough benannt, ihm aber trotzdem sehr gewogen ist. Biden, der 2020 nur mit massiver Hilfe der Parteigranden die Kandidatur errungen hatte, wetterte plötzlich wie der Linke Bernie Sanders über die politischen "Eliten", die gegen ihn kämpften. Draußen im Land hingegen erlebe er "eine enthusiastische Menge". Trotzig erklärte er: "Ich gehe nirgendwohin!"

Pelosi, Clooney und Co

Noch bevor er sich beim Nato-Treffen von den ausländischen Gästen feiern ließ, hatte der Präsident durch Lobbyarbeit und sanften Druck die Gruppe der afroamerikanischen Kongressabgeordneten und der demokratischen Bürgermeister auf seine Seite gezogen. Quasi auf dem Weg zu dem hermetisch abgeschirmten Gipfelgelände legte er am Mittwoch noch einen Stopp beim Gewerkschafts-Dachverband AFL-CIO ein. "Die zwei Organisationen, die am meisten für die Sicherheit Amerikas tun, sind die Nato und ihr", rief er den Aktivisten zu: "Ihr seid meine heimische Nato." Der Saal jubelte. "Four more years!", also "weitere vier Jahre!", skandierte die Menge.

Doch nicht überall herrscht Begeisterung. Im Gegenteil. Nancy Pelosi zum Beispiel, die ehemals dritthöchste Person im Staat und lange Zeit die wichtigste politische Verbündete des Präsidenten, hatte sich auffällig lange nicht zu Biden bekannt. Am Mittwoch plötzlich saß die Grande Dame der Demokraten, die inzwischen nur noch einfache Abgeordnete ist, überraschend in der morgendlichen Morning Joe-Talkshow. Mit 84 Jahren ist sie zwar noch drei Jahre älter als Biden, aber die gewiefte Taktikerin formuliert mit der Schärfe eines Präzisionsmessers. "Es ist Sache des Präsidenten zu entscheiden, ob er kandidiert", sagte sie, so, als hätte der Präsident dies nicht längst unmissverständlich erklärt: "Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen."

Der Wink war unmissverständlich, aber immerhin subtil. Der Hollywoodstar George Clooney, ein wichtiger Großspender der Demokraten und überdies Freund von Ex-Präsident Barack Obama, wurde am nächsten Tag deutlicher. "Ich liebe Joe Biden. Aber wir brauchen einen neuen Kandidaten", war sein vernichtender Gastbeitrag in der New York Times überschrieben, in dem der Schauspieler den Präsidenten aufforderte, mit seinem Rückzug die amerikanische Demokratie vor Trump zu bewahren. Später bat auch die Schauspielerin und überzeugte Demokratin Ashley Judd Biden in einem Meinungsbeitrag bei USA Today darum, Platz zu machen für einen "talentierten und starken Kandidaten".

Zu allem Überfluss berichtete die New York Times zuletzt unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte Quellen berichtet, einige Spender der Demokratischen Partei hielten Wahlkampfunterstützung in Höhe von schätzungsweise 90 Millionen US-Dollar zurück, solange Biden an der Kandidatur festhalte.

Die schlechteste aller Welten

Doch der US-Präsident gräbt sich immer tiefer ein. "Ich bin am besten qualifiziert für den Job, und ich bin am besten qualifiziert, zu gewinnen", verkündet er selbstbewusst in der Pressekonferenz. Tatsächlich deuten sechs von sieben aktuellen Umfragen auf ein Desaster im November hin. Doch Biden behauptet munter: "Niemand sagt das."

Die unglückliche, aber nicht komplett katastrophale Pressekonferenz dürfte dem 81-Jährigen nun etwas Zeit verschaffen. Doch Zeit ist das, was seine Kritiker angesichts der bevorstehenden Meldefristen für den Parteitag am wenigsten haben. So befindet sich die Partei nun in der schlechtesten aller Welten. Überzeugt hat Biden die Skeptiker nämlich nicht. Gleich nach dem Ende seines Auftritts, der von allen großen US-Sendern übertragen wurde, fordern weitere drei demokratische Abgeordnete seinen Rückzug. "Die harte Wahrheit ist, dass Biden das Rennen verlieren würde", warnt Jim Himes, der ranghöchste Demokrat im Geheimdienstausschuss.

Davon sind offenbar auch die Republikaner überzeugt. Das überschwänglichste Lob erhält Biden jedenfalls von einem Mann, der sonst wirklich nicht für Freundlichkeiten bekannt ist. "Joe macht sie platt!", ätzt Richard Grenell, der einstige Pöbel-Botschafter von Donald Trump, während des Auftritts bei X und bedankt sich auch sarkastisch: "Das hast du so gut gemacht, Joe!" (Karl Doemens aus Washington, red, 13.7.2024)