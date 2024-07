Die Grünen dürften der Präsidentin der EU-Kommission eine zweite Amtszeit sichern. Sie steht in Straßburg gleich drei Rechtsfraktionen gegenüber, Meloni stützt von der Leyen

Die neue Führung der EU ist weiblich: Neben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht Roberta Metsola (Mitte) dem EU-Parlament vor. Estlands Premierministerin Kaja Kallas (rechts) wird im Dezember EU-Außenbeauftragte. REUTERS/Yves Herman

Fünf Wochen nach den Europawahlen konstituiert sich ab Dienstag das Europäische Parlament (EP) neu. Dabei wird auf Basis eines Personaldeals zwischen Christdemokraten (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen (RE) nicht nur die amtierende Präsidentin Roberta Metsola für zweieinhalb Jahre im Amt bestätigt. Daneben wählt das Plenum ihre vierzehn Vizepräsidenten, die Quästoren und verteilt Funktionen in den Fachausschüssen.

Ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit steht aber die Wahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bzw. die Bestätigung der Grundzüge ihres Arbeitsprogramms bis 2029. Sie wurde von den EU-Staats- und Regierungschefs bereits nominiert, wie die EU-Verträge das vorsehen. Nur Ungarns Premier Viktor Orbán stimmte gegen sie.

Damit sie eine zweite Amtszeit antreten kann, muss sie von einer absoluten Mehrheit aller EU-Abgeordneten gewählt werden. Die Wahl wird am Donnerstag stattfinden. Sie braucht 361 von insgesamt 720 Sitzen im Parlament. Die Wahl findet in einer geheimen Abstimmung statt. Ob von der Leyen diese Hürde tatsächlich überspringen kann, ist nach dem Ergebnis der EU-Wahlen keineswegs sicher.

Sicher sind hingegen zwei weitere EU-Toppersonalien, die die Regierungschefs entscheiden haben: Der Portugiese António Costa wird Charles Michel am 1. Dezember als Ständiger Ratspräsident ablösen. Und die liberale estnische Premierministerin Kaja Kallas wird nach Josep Borrell neue EU-Außenbeauftragte.

Fraktionen nicht geschlossen

Die drei Fraktionen, die von der Leyen stützen (EVP mit 188, S&D mit 136 und RE mit 77 Sitzen), verfügen theoretisch zwar über eine erforderliche Mehrheit von 401 Stimmen. Erfahrungsgemäß dürfte das allerdings nicht reichen. Zum einen gibt es im EU-Parlament keinen Fraktionszwang wie in den meisten nationalen Parlamenten. Zum anderen lehnen einzelne dieser Abgeordneten und nationale Delegationen eine zweite Amtszeit von der Leyens offen ab, sogar Parteifreunde wie die französischen Konservativen.

Da die Wahl geheim ist, ist die Unsicherheit noch größer. Die Präsidentin muss also um jede Stimme kämpfen. Sie hat das bei Anhörungen in den Fraktionen auch getan. Es sieht danach aus, dass sie Unterstützung von einem Großteil auch der grünen Fraktion bekommen wird. Vergangene Woche hat sie sich dort in einer Aussprache zur Fortsetzung der Politik des Green Deal bereiterklärt. Sie wies darauf hin, dass das aufgrund der Wahlerfolge der Rechten eher schwieriger wird als seit 2019.

Wie ein grüner Mandatar dem STANDARD sagte, sei dies für seine Kolleginnen und Kollegen einer der Hauptgründe, für von der Leyen zu voten. Denn: Würde sie scheitern, wäre damit zu rechnen, dass eine noch konservativere und wirtschaftsfreundlichere neue Kandidatin oder ein Kandidat nominiert werde.

Schon 2019 war von der Leyen nur knapp ins Amt gewählt worden: mit neun Stimmen Überhang. Diskret versuchte sie im Hintergrund auch um Stimmen der italienischen Konservativen, der Fratelli von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, zu werben. Diese Delegation stellt allein 30 Mandate in der Fraktion der Konservativen und Reformer (EKR).

Grüne Fraktion mitentscheidend

Diese sind für Grüne und Sozialdemokraten ein rotes Tuch, unterscheiden sich aber pragmatisch von den extrem Rechten in der umbenannten Fraktion Patrioten für Europa, früher Identität und Demokratie (ID). Dort finden sich unter Führung des Rassemblement National mit Fraktionschef Jordan Bardella von den Lepenisten auch die FPÖ, die Lega, Vox aus Spanien oder die PVV des Niederländers Geert Wilders, insgesamt knapp 90 Abgeordnete aus zwölf Ländern. Sie sind strikte Gegner von der Leyens und der EU-Integration.

Die "Patrioten" sind drittstärkste Fraktion, haben die Liberalen überholt und liegen auch noch vor der EKR. Die deutsche AfD hat auch noch eine dritte, viel kleinere Rechtsfraktion gegründet. Wegen ihrer fundamentalen EU-Ablehnung spielen AfD und Patrioten aber realpolitisch keine Rolle, weil die anderen Fraktionen jede Kooperation ablehnen.

Aus österreichischer Sicht hat die FPÖ mit sechs EU-Mandaten die Führung übernommen, vor SPÖ und ÖVP mit je fünf. Die Grünen haben nur noch zwei statt drei Mandate, die Neos haben sich auf zwei verdoppelt. Wichtige Positionen im Präsidium oder in Ausschüssen wird es für Österreich nicht geben. Bisher waren Evelyn Regner (ÖSP) und Othmar Karas (ÖVP) Vizepräsidenten. (Thomas Mayer, 15.7.2024)