Noch 79 Tage bis zur Wahl, und schon wird die Zeit knapp für die TV-Sender – die Parteichefinnen und -chefs wollen schließlich auch noch außerhalb der Fernsehstudios wahlkämpfen. Um die TV-Termine für sogenannte Duelle und Elefantenrunden mit allen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parlamentsparteien rangeln derzeit die Stationen. Dreierkonfrontationen von ÖVP, FPÖ und SPÖ sind etwa nach STANDARD-Infos bei Servus TV und Oe24 vorgesehen.

"Nicht jeder Sender kann jedes Duell bekommen"

Der ORF plant diesmal ausführliche Zweierkonfrontationen jede gegen jeden und dürfte aus heutiger Sicht gute Chancen haben, die Vorsitzenden selbst auf den Schirm zu bekommen, ergab ein Rundruf bei mehreren Kommunikationsmanagern von Parlamentsparteien. Aber: "Es wird nicht gehen, dass jeder Sender jedes Duell bekommt", sagen sie in dieser oder ähnlichen Formulierungen.

Die letzte Zweierkonfrontation vor der Wahl im ORF bestreiten nach aktueller Planung ÖVP-Chef Karl Nehammer (links) und FPÖ-Chef Herbert Kickl –was die SPÖ nicht freut. APA Roland Schlager

Fixe Fahrpläne und offizielle Bestätigungen aus den Sendern stehen bisher aus – und offenbar nur bei wenigen Sendern wirklich fest. Neben dem ORF planen etwa auch Puls 4 / Puls 24 und Servus TV Elefantenrunden und Konfrontationen, im Gespräch sind neben Zweierkombinationen auch solche zu dritt, wohl in Schwarz, Blau und Rot. Oe24-CEO Niki Fellner schwieg bisher auf STANDARD-Anfrage vom Donnerstag dazu, in den Ohren von Parteimanagern klangen die Planungen bei diesem Sender im Vergleich noch am wenigsten weit fortgeschritten.

Bei fünf Parteivorsitzenden ist man bei zehn unterschiedlichen Kombinationen, das wären bei drei oder vier Sendern dann 30 bis 40 TV-Termine. Würde jeder Parteichef und jede Parteichefin all diese Termine bestreiten, kämen sie auf 15 bis 20 Termine in Zweierkonfrontationen plus Elefantenrunden. Diese Runden der fünf Parteivorsitzenden sind jedenfalls fix bei ORF, Servus TV und Plus 4 geplant, Puls 4 kooperiert hier wie bei der Europawahl mit Krone.TV. Auch Oe24 soll eine Elefantenrunde vorhaben, geplant am 24. September.

Dazu kommen etwas andere Zugänge wie Tischfußballwuzelpartien von Parteichefs, für die die Kleine Zeitung bei Parteien angefragt hat.

"Enorme Menge von Terminen"

"Alle Sender wollen möglichst viel machen", seufzt ein Parteimanager etwa über "insgesamt eine enorme Menge von Terminen. Alles wird sich nicht ausgehen." Die Organisatorinnen und Organisatoren der TV-Termine belauern einander offenkundig – oder sprechen sich gleich ab, wo welcher Parteichef selbst antritt und wo er oder sie sich vertreten lässt. Puls 4 soll für einen Termin Vertretungen anbieten. "Das ist derzeit wie ein Bazar", sagt eine Parteimanagerin mit Blick auf ihr Excel-File für September, wo aus heutiger Sicht "kein Termin frei" ist.

Servus TV hat sich neben ausführlichen, auf eine Dreiviertelstunde angelegten Einzelgesprächen der Parteichefs und -chefinnen mit Moderator Michael Fleischhacker am Wiener Red-Bull-Standort in der Krieau auch mehr als eine Elefantenrunde und auch Zweierkonfrontationen vorgenommen. Bei der Europawahl scheiterten einzelne Debattenpläne geografisch am Senderstandort Salzburg.

Sommergespräche mit Parteivorsitzenden haben auch Puls 4 / Puls 24 wieder im Programm, am 23. Juli schon startet Meinrad Knapp mit Grünen-Chef Werner Kogler.

Ausführlichere Einzelgespräche plant Krone.TV wiederum etwa ab Mitte August in Abstimmung mit dem Printpolitikressort wöchentlich bis zum Wahltermin. Die Elefantenrunde bestreitet Krone.TV wieder mit Puls 4 wie bei der Europawahl, geplant ist sie offenbar am Sonntag vor der Wahl, also am 22. September. Servus TV soll für seine Elefantenrunde einen Termin zehn Tage vor der Wahl anpeilen, also Donnerstag, 19. September.

Der ORF will die fünf Parteivorsitzenden am Donnerstag vor der Nationalratswahl, also am 26. September, im Studio zusammenbringen.

ORF-Fahrplan kommt Anfang August – was derzeit geplant ist

Bis dahin sollen die fünf Spitzenkandidaten, so der aktuelle Plan, schon insgesamt zehn Zweierkonfrontationen hinter sich gebracht haben. Sie sollen ab 5. September jeweils Montag und Donnerstag mit meist zwei Terminen hintereinander ab 20.15 Uhr zur besten Sendezeit laufen und jeweils 30 bis 40 Minuten Gesprächszeit umfassen – deutlich ausführlicher als die "Speeddating"-Termine 2019.

Der ORF will den 2. August abwarten, wenn die Frist für Wahlvorschläge endet und damit klar ist, wie viele und welche Parteien tatsächlich zur Nationalratswahl antreten. Nicht im Nationalrat vertretene Parteien sollen (wieder) etwa in Pressestunde-Terminen zu Wort kommen können, auch eine weitere Diskussionsrunde mit ihren Vorsitzenden wird erwogen.

Die Konfrontationen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im ORF, bisher stets die weitaus reichweitenstärksten, moderieren diesmal Report-Anchorwoman Susanne Schnabl und ZiB-Moderatorin Alexandra Maritza Wachter, das hat der ORF bereits im Frühjahr kommuniziert. Susanne Schnabl führte 2023 die ORF-Sommergespräche in einem vieldiskutierten Besprechungszimmer des Parlaments; für 2024 wollte sie sich statt der Sommerinterviews ihrer "Erdbeerplantage" widmen. Im September ist die Erdbeersaison ohnehin längst vorbei und Zeit für Konfrontationen.

Aber erst lädt Martin Thür die Parteichefinnen und -chefs ab 5. August wöchentlich an den Traunstein für die ORF-Sommergespräche. (fid, 13.7.2024)