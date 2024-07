"My Fair Lady" ist in Mörbisch im London des Jahres 2018 angesiedelt. Kurt Pinter

Wenn es so heiß ist, dass man sich wie eine Scheibe Käse in einem Schinken-Käse-Toast fühlt – zerlaufen und komplett al gatscho –, dann ist Mörbisch. Und wenn die Premiere gelaufen ist und alle jubeln, dann ist es nach Mitternacht, und eine gewisse Mattheit nimmt erneut überhand. Aber: Wenn man wie am Donnerstag Glück gehabt hat, wurde man zuvor in der zweiten Abendhälfte von unfassbar angenehmen, lauen Winden umsäuselt. Was würde Lokalheld Harald Serafin dazu sagen? "Wunderbar!"

Zwischen al gatscho und sanfter Brise hat Alfons Haider in diesem Sommer My Fair Lady angesetzt. Mit seinen 66 Jahren ist der Generalmusikintendant des Burgenlandes unwesentlich älter, aber fast so populär wie die Verfilmung des Musicals mit Audrey Hepburn und Rex Harrison. Dessen Inhalt ist bekannt: Gut situierter älterer Mann verhilft schlecht situierter jüngerer Frau durch strenge Sprachdressur zu gesellschaftlichem Ansehen.

"Äußerst frauenfeindlich"

Weil Haider das Libretto als "äußerst frauenfeindlich" einstuft, hat er das Stück umschreiben lassen. Eliza Doolittle hat jetzt giftgrüne Haare, sie lebt im London des Jahres 2018 und verkauft in der U-Bahn-Station Tottenham Court Road Blumen. Hier erregt die Goscherte mit ihrem "tiafen" Slang aus East Simmering – "Bam, Oida!" – das wissenschaftliche Interesse von Professor Higgins.

Zu Recht: Denn Johannes Glück hat der Eliza Doolittle neben sehr viel lebensnahen Wiener Kraftausdrücken auch den robusten Charme der Arbeiterschicht mitgegeben. Diesen transportiert Anna Rosa Döller so glaubhaft wie gewinnend, gesanglich bleibt die junge Österreicherin leider blass. Singen kann Mark Seibert bekanntermaßen, sein Contenance-Champion Professor Higgins will aber nur begrenzt an unverwechselbarem Profil gewinnen.

Herzen für die Dauerfettn

Dieses kreiert Herbert Steinböck im Übermaß. Klar: Mit einer Dauerfettn wie der von Vater Doolittle fliegen einem die Herzen in einer Weinbaugegend natürlich zu. Und im Frack erinnert der sprachmächtige Kabarettist sogar ein wenig an Alfons Mensdorff-Pouilly. Das Timbre von Dominik Hees (als Freddy Eynsford-Hill) erinnert wiederum an jenes des seligen Roger Cicero. Ramin Dustdar ist ein routinierter Oberst Pickering, Marika Lichter gibt Mutter Higgins lichteresk und entspannt, und Dolores Schmidinger setzt als Queen Elizabeth Glückspointen so trocken wie wirkungsvoll (Regie und Choreografie: Simon Eichenberger).

Walter Vogelweiders Bühne wird von einem 25 Meter hohen Big Ben überragt und bietet einen Mix der Zeiten und Stile in der Gesamtästhetik einer Volksopernproduktion aus den 1980er-Jahren. Tiefpunkt: das mit unfassbar hässlichen Bildern behängte "Townhouse" von Higgins. Durch die Mobilität der Bühnenelemente entsteht aber ein gewisser Zauber. Auch das Ballett agiert agil und überrascht final noch mit einem quicken Männerstrip.

Zeitgenössisch-elegant

Mit Fachkenntnis und Fingerspitzengefühl wurde Frederick Loewes in den 1950er-Jahren entstandene Musik mit Operettenhintergrund von Christian Frank in zeitgenössischere Gefilde erweitert, die Eleganz von Schlagern wie Ich hätt' getanzt heut' Nacht aber bewahrt. Das Orchester der Seefestspiele musiziert unter der Leitung von Michael Schnack sicher und mit Animo.

Gegen Ende zieht sich die Sache etwas; es rächt sich, dass am Premierenabend nach viel Bussi-Bussi vor der ersten Reihe sowie diversen Danksagungen und einem traditionell epischen Begrüßungsprozedere vonseiten des Generalmusikintendanten erst mit einer halben Stunde Verspätung begonnen wurde. Das zartrosa Sakko war aber sehr schön.

Mit Mamma Mia! lockte Alfons Haider letzten Sommer über 180.000 Musicalfans an den Neusiedler See und erreichte damit fast die Rekordwerte Harald Serafins, der Anfang der Nullerjahre mehrmals über 200.000 Besuchende zählte. My Fair Lady tendiert in Richtung 150.000, zum Saturday Night Fever im Sommer 2025 werden zu den Musicalfans auch noch die Discotiger stoßen und sich dann hoffentlich gemeinsam über ein kühlendes Sommernachtslüftchen freuen. (Stefan Ender, 12.7.2024)