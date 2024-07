"Schwimmflügerl drauf, dann darfst du in den Pool!" – Eltern wiegen sich oft in trügerischer Sicherheit, solange das Kind eine Schwimmhilfe im Wasser hat. Eine Expertin klärt auf

Schwimmwesten oder Schwimmreifen sind gute Auftriebhilfen, schützen aber nicht garantiert vor dem Ertrinken. Getty Images/iStockphoto

Vor wenigen Tagen ist ein 20 Monate altes Mädchen leblos im Whirlpool treibend gefunden worden. Der Vater war nur kurz weg, das Kind hatte eine Schwimmweste an. Als der Vater merkte, dass es plötzlich still im Pool war, schaute er nach und fand seine Tochter in Bauchlage auf der Wasseroberfläche. Das kleine Kind wurde sofort reanimiert und in ein Krankenhaus geflogen. Noch ist über den Zustand des Kinds nichts bekannt.

Welche Schwimmweste ist sicher?

Wie konnte das passieren? Viele Eltern und Bezugspersonen wiegen sich in Sicherheit, wenn sich Kinder mit Schwimmwesten, Schwimmflügeln oder Schwimmring im Wasser aufhalten. Doch nicht immer schützen sie auch vor dem Ertrinken. "Das Kind ist wahrscheinlich mit dem Kopf nach vorn gekippt und dann in Bauchlage liegen geblieben", sagt Elisabeth Kellner, Bundesreferentin für Rettungsschwimmen beim Jugendrotkreuz. Der Kopf von kleinen Kindern sei proportional betrachtet sehr groß und schwer, weshalb das Nach-vorn-Überkippen im Wasser sehr häufig passiere. "Kleine Kinder bleiben dann einfach so regungslos im Wasser liegen und ertrinken."

Die meisten Schwimmhilfen wie Flügel oder eine Schwimmweste schützen in diesem Fall nicht. "Bei Schwimmreifen können die Kinder durchrutschen oder ebenfalls kippen. Schwimmnudeln können sie verlieren", sagt Kellner. Am besten schützen ohnmachtssichere Rettungswesten vor dem Ertrinken, die das Kind aus der Bauchlage zurück in die richtige Position mit dem Kopf nach oben drehen. Aber auch hier warnt die Expertin: "Solange ein Kind nicht schwimmen kann, darf es keine einzige Sekunde aus den Augen gelassen werden."

Kinder ertrinken leise

Viele Erwachsene denken, das Kind würde um Hilfe schreien, würde weinen oder strampeln, wenn es ins Wasser fällt. Dies sei aber nicht der Fall. Kleinkinder bleiben stumm und sinken wie ein Stein. Das ist der Grund, warum Kinder sogar zwischen badenden Erwachsenen ertrinken, wie es erst neulich in einem Wiener Freibad geschehen ist. "Es bekommt keiner mit", sagt Kellner. Schwimmhilfen wie Schwimmflügel oder Schwimmwesten sind deswegen nur dann geeignet, wenn sich eine erwachsene Bezugsperson mit im Wasser befindet.

Kellner rät, Kindern möglichst früh das Schwimmen beizubringen. "Je früher, desto besser", sagt sie. Schwimmkurse sind an Österreichs Schulen im Lehrplan verpflichtend, finden aber erst in der dritten oder vierten Volksschulklasse statt. Eine aktuelle Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ergab, dass jedes fünfte Kind in Österreich ertrinkungsgefährdet ist, weil es nicht schwimmen kann.

"Wer die Möglichkeit hat, sollte das Kind in einen Schwimmkurs geben", sagt Kellner. Doch gerade in den Bundesländern sind Anfängerkurse oft rar, und gibt es sie doch, sind sie bald ausgebucht. Wie Eltern ihren Kindern selbst das Schwimmen beibringen können, erklärt die Schwimmtrainerin unserer Redakteurin. (Nadja Kupsa, 12.7.2024)

Neun Tipps, die Kinder vor dem Ertrinken schützen

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert schon seit Jahren Gratisschwimmkurse für alle Menschen. Hier neun Sicherheitstipps für Eltern und Bezugspersonen:

1. Nie aus den Augen lassen:

Kleinkinder sollten immer in unmittelbarer Reichweite beaufsichtigt werden, größere Kinder in Sichtweite. Sind mehrere Personen vor Ort, sollte eine Person konkret für die Beaufsichtigung der Kinder zuständig sein.

2. Vorsicht bei offenen Gewässern

In der Regel lernen Kinder in einem Schwimmbecken schwimmen. Beim Schwimmen in offenen Gewässern sollte berücksichtigt werden, dass hier andere Bedingungen (Wind, kaltes Wasser, Strömung, Wellen …) herrschen. Das gilt auch für Erwachsene.

3. Grelle Farben können Leben retten

Kinder sollten Badebekleidung in gut sichtbaren, grellen Farben tragen. Dadurch behält man sie besser im Auge, und im absoluten Notfall werden sie dadurch auch unter Wasser schneller aufgefunden.

4. Kinder können keine Verantwortung übernehmen

Kindern nicht die Aufsicht über andere (kleinere) Kinder übertragen: Sie sind noch nicht in der Lage, die Verantwortung für andere Kinder im und am Wasser zu übernehmen.

5. Planschbecken entleeren

Selbst bei Planschbecken im eigenen Garten sollten Kinder niemals unbeaufsichtigt bleiben. Entleeren Sie Planschbecken sofort nach dem Gebrauch – auch geringe Wassertiefen sind für Kleinkinder gefährlich.

6. Gefahrenquellen absichern

Sichern Sie Pools, Biotope und Schwimmteiche mit einem Zaun sowie einer selbstschließenden Tür. Dadurch wird der direkte Zugang zum Wasser verhindert – denn auch rechtlich gilt: Wer eine Gefahrenquelle schafft, muss diese auch absichern.

7. Alarmsysteme installieren

Alarmsysteme für Pools und Gartenteiche bieten zusätzliche Sicherheit, können aber eine Aufsichtsperson nicht ersetzen.

8. Einstiegshilfen entfernen

Entfernen Sie die Einstiegsleitern, wenn gerade nicht im Wasser geplanscht werden soll – Leitern, Treppen und Rutschen wirken insbesondere auf kleine Kinder wie eine Einladung.

9. Ohnmachtssichere Rettungswesten

Auf Booten sollten Kinder immer eine ohnmachtssichere Schwimmweste beziehungsweise Rettungsweste tragen.