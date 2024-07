Der Politikwissenschafter Alexander Rhotert schreibt in seinem Gastkommentar über die Bedrohungen durch die aggressive Politik Serbiens für die Region.

Was sich am 23. Mai in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) abspielte, war höchst ungewöhnlich und kann vielleicht mit einem skurrilen Auftritt des kubanischen Präsidenten Fidel Castro verglichen werden, der einmal die maximale Redezeit von 15 Minuten um vier Stunden und 14 Minuten überschritt. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić war nach New York gereist, um in letzter Minute die Resolution zu verhindern, die den 11. Juli zum Srebrenica-Völkermord-Gedenktag machen sollte. Vorausgegangen war eine aggressive Propagandakampagne der serbischen Regierung zur Ablehnung der Resolution.

Mit serbischer Flagge bei der UN-Vollversammlung: Serbiens PräsidentAleksandar Vučić. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Merkwürdig ist, dass im Resolutionstext weder Serbien noch das serbische Volk erwähnt wird. Trotzdem prophezeite Vučić in seiner Rede quasi "den Untergang des Abendlandes", sollte die Resolution angenommen werden. Er zitierte auch die "Büchse der Pandora", die sich öffnen würde. Doch der serbische Kraftakt verpuffte, denn die Resolution wurde mit großer Mehrheit angenommen. Ab 2025 wird weltweit an den Völkermord von Srebrenica erinnert werden, genau wie an den von Ruanda (7. April) und den Holocaust (27. Jänner).

Nach der verlorenen Abstimmung ließ es sich der serbische Präsident nicht nehmen, sein pathetisches Schauspiel unter den Augen der Weltöffentlichkeit fortzuführen. Er überschritt nicht wie Castro maßlos die Redezeit, sondern ergriff nur kurz nach verlorener Abstimmung das Wort. In eine serbische Flagge gehüllt, dankte er insbesondere den Nationen, die gegen die Resolution gestimmt hatten. Bei Betrachtung dieser Staaten sollten bei der EU-Kommission in Brüssel die Alarmglocken klingeln: Unter den Nationen, die mit dem EU-Beitrittskandidaten Serbien stimmten, waren Nordkorea, Kuba, Nicaragua, Belarus, Russland, China und Syrien.

Sämtliche ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken votierten für die Resolution. Sogar das bis 2006 mit Serbien staatlich verbundene Montenegro. Die relativ Belgrad-freundliche Regierung hatte versucht, Serbien eine goldene Brücke zu bauen, denn Podgoricas Änderungsvorschläge, die in den Resolutionstext miteinflossen, zementierten die Individualisierung jedweder Schuldfrage. Nun behauptet Belgrad, die Resolution würde die serbische Nation kollektiv brandmarken, und löst damit heftiges Kopfschütteln bei allen seinen Nachbarn aus. Allen? Bis auf die Ausnahme Budapests, das sich gerade gerühmt hat, als einziges EU-Mitglied nicht "am Krieg gegen Russland" teilzunehmen.

Aggressive Politik

In Brüssel wird für Belgrad immer wieder ein Auge zugedrückt. Der serbische Angriff auf die Nato im Norden Kosovos im Mai 2023, bei dem 90 Nato-Soldaten zum Teil schwer verletzt wurden, scheint ebenso vergessen wie der Angriff einer paramilitärischen serbischen Einheit auf kosovarische Sicherheitskräfte im September, bei dem vier Menschen starben. Sanktionen gegen Serbien gab es nicht, und die lange angekündigten Untersuchungsberichte scheinen niemand mehr in Brüssel zu interessieren. Der Paramilitärführer lebt unbehelligt in Belgrad, was nicht verwundert, ist er doch Vučićs Statthalter im Kosovo.

Und hier schließt sich der Kreis, den viele in der EU ignorieren: Wegen Belgrads aggressiver Politik der späten Achtzigerjahre kam es überhaupt zum Zerfall Jugoslawiens. Die Aufhebung des Autonomiestatus der ehemaligen serbischen Autonomen Provinz Kosovo im Jahre 1989 zur 600-Jahr-Gedenkfeier der verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld konstatierte das Grundübel. Hierauf basieren die Katastrophen, die dann über Jugoslawien hereinbrachen.

Doch diese kamen nicht, wie serbische Verschwörungstheoretiker bis heute behaupten, von außen, sondern von innen. Zwar sind Belgrads Nachbarn nun teilweise Nato-Mitglieder, wie Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien, und genießen deshalb Schutz. Trotzdem löst Belgrads chauvinistische Politik Angst in Serbiens Nachbarstaaten Kosovo und im fragilen Bosnien aus, wo die serbischen Einwohner eine Autonomie genießen, die weltweit einzigartig ist. Trotzdem betrachtet Belgrad den serbisch dominierten Teil Bosniens, die Republika Srpska, als "nationales Interesse" und befeuert Abspaltungspläne des radikalen bosnischen Serbenführers Milorad Dodik. Und Belgrad rüstet massiv auf. Wozu braucht Serbien mit knapp sieben Millionen Einwohnern mehr als 250 Kampfpanzer? Kosovos Verteidigungshaushalt umfasst, bei knapp zwei Millionen Einwohnern, gerade einmal 100 Millionen Euro. Serbiens ist 15-mal so hoch. Das kann kein Vertrauen schaffen.

Grauen der Kriege

Mit der Srebrenica-Resolution wird nun ab 2025 am 11. Juli offiziell an den Genozid erinnert. Damit wird sowohl dem Vergessen als auch der in Serbien und Bosnien grassierenden Völkermordleugnung Rechnung getragen. Aber selbst einige westeuropäische Politiker meinten nach dem zweiten Überfall Russlands auf die Ukraine, dass dies der erste Krieg in Europa nach 1945 sei. In ihren Köpfen waren die Grauen der Kriege in Kroatien, Bosnien und zuletzt Kosovo längst vergessen. Darauf kann die serbische Führung nun nicht mehr setzen, und dies war der Grund, warum sie derart verbissen gegen diese Resolution agitierte.

Ob Kroatiens Entscheidung, ab 2025 die Wehrpflicht wiedereinzuführen, etwas mit dem Belgrader Säbelrasseln zu tun hat, wird sich zeigen. Zagreb war immerhin das erste Hauptopfer der großserbischen Ambitionen des Präsidenten Slobodan Milošević, dessen Propagandaminister ein gewisser Aleksandar Vučić war. (Alexander Rhotert, 13.7.2024)