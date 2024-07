Jetzt anhören: Ruja Ignatova galt einst als Shootingstar der Kryptowährung One Coin. Doch all das war nur ein großer Schwindel

One Coin – so hieß die einst am schnellsten wachsende Kryptowährung. Anleger aus aller Welt investierten Milliarden Euro. Im Zentrum dieses Hypes stand eine schillernde Frau: Ruja Ignatova. Jahrelang wurde sie als die Kryptokönigin gefeiert. Bis zu dem Moment, als One Coin aufflog – als milliardenschwerer Schwindel.

Seither beschäftigt der Fall Behörden weltweit. Aktuelle Recherchen, an denen ein internationales Netzwerk von Medien und auch DER STANDARD beteiligt waren, geben Hinweise, wo das viele Geld versickert ist.

Investigativjournalistin Carina Huppertz spricht heute über den außergewöhnlichen Kriminalfall One Coin. Und darüber, was aus der einstigen Kryptokönigin wurde. (red, 12.7.2024)