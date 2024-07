Die scharfe europäische Kritik an Viktor Orbáns als "Friedensmission" deklarierter Reise zu Wladimir Putin hat weitere konkrete Konsequenzen in Europa. Sechs EU-Mitglieder wollen die Teilnahme an den Treffen der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft im Juli boykottieren: Schweden, Finnland, Polen und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen wollen in dieser Zeit nicht an den Ratssitzungen auf Ministerebene teilnehmen.

Stattdessen sollen nur noch Beamte entsandt werden, teilte die schwedische Regierung am Donnerstagabend mit. Andere Staaten könnten sich anschließen. "Ungarns Handlungen während der Ratspräsidentschaft sind schädlich und müssen Konsequenzen haben", sagte die schwedische EU-Ministerin Jessika Roswall laut Reuters, die als schwedische EU-Kommissarin designiert ist. Litauische Regierungskreise bestätigten den Schritt laut der Agentur BNS, von anderen Staaten gab es zunächst keinen Kommentar.

Deutschland: "Erheblicher Flurschaden"

Eine Reaktion des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán auf die Ankündigung war zunächst nicht bekannt. Ungarn hat seit Anfang des Monats die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne, Orbán hat seitdem mehrere scharf kritisierte, als "Friedensmission" titulierte Reisen unternommen. Derzeit ist er in den USA, wo er den Nato-Gipfel vorzeitig verließ, um mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu besprechen, wie "Frieden" in der von Russland angegriffenen Ukraine erreicht werden könne. Für sein Vorgehen erntete Orbán scharfe Kritik aus der EU. Ungarn vertrete bei seinen Reisen nicht die EU, hatte der ständige EU-Ratspräsident Charles Michel klargestellt. Am Freitag hatte das deutsche Außenministerium Ungarns Ratspräsidentschaft ungewohnt scharf kritisiert: "Wir sind jetzt an Tag zwölf, und sie hat schon einen großen Flurschaden hinterlassen", so ein Sprecher laut Reuters.

Viktor Orbán bei seinem Treffen mit Wladimir Putin vergangene Woche im Kreml. EPA/YURI KOCHETKOV

Bereits bei einem informellen Ratstreffen zur Wettbewerbsfähigkeit am Dienstag in Budapest waren mehr als 20 Staaten nicht durch Minister vertreten gewesen, auch Österreich nicht. Für Österreich dürfte das aber eine Ausnahme gewesen sein: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) lehnt einen Boykott der ungarischen Ratspräsidentschaft ab. Doch genau das wird in einigen europäischen Staaten gefordert. Schwedens Oppositionsführerin Magdalena Andersson forderte ihre Regierung am Freitag etwa auf, sich dafür einzusetzen, dass Ungarn die Ratspräsidentschaft entzogen werde, wie die Zeitung Hufvudstadsbladet berichtet.

Neos gegen rotierenden Vorsitz

Anders die Neos: Sie fordern nicht nur ein einheitliches Auftreten der EU gegenüber Orbán. Die rotierende Ratspräsidentschaft müsse generell abgeschafft werden, da sie die EU schwäche, forderte der designierte EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter von den Neos: "Das Zepter turnusmäßig jedes halbe Jahr einer nationalen Politikerin oder einem nationalen Politiker zu übergeben, schwächt Europa. Es verhindert, dass wir mit einer Stimme sprechen und weltweit als Partner auf Augenhöhe akzeptiert werden", so Brandstätter.

Ungarn die Ratspräsidentschaft zu entziehen, wie es etwa die schwedische Oppositionsführerin Andersson will, wäre zumindest theoretisch möglich, so eine Analyse des "Meijers Committee", einer unabhängigen Vereinigung von Europarechtlern. Auf der Grundlage von Artikel 236 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union könnte der Europäische Rat den Kalender der EU-Ratspräsidentschaften anpassen, argumentieren sie. Dies ginge mit qualifizierter Mehrheit, so die Analyse.

Sprich: Ungarn müsste nicht zustimmen. In diesem Fall könnte Polen, das ab Anfang 2025 turnusmäßig den Vorsitz übernehmen soll, schon früher einspringen. Dass es tatsächlich dazu kommt, ist zwar sehr unwahrscheinlich. Aber Orbán scheint sich mit seinen Reisen von vielen Partnern in der EU weiter zu isolieren. (now, 12.7.2024)