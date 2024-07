Ebenso für einen Smartphone-Bann spricht, dass dadurch Cybermobbing eingedämmt werden könnte. So sind etwa die Hälfte jener, die beschuldigt werden, sexualisierte Darstellungen von Kindern in Österreich verbreitet zu haben, selbst minderjährig. Häufig steht das in Verbindung mit Cybermobbing – etwa wenn ein Ex-Partner frisch nach der Trennung aus Rache sexuell explizite Bilder in sozialen Medien verbreitet oder diese als Druckmittel verwendet. Zwar kann ein Verbot Mobbing nicht verhindern – jedoch ist die Chance, dass etwa Schülerinnen und Schüler unfreiwillig gefilmt werden, kleiner. Und anders als beim "analogen" Mobbing ist in der digitalen Form die Möglichkeit, dass Außenstehende darauf aufmerksam werden und eingreifen können, geringer.

Das zeigt sich etwa dann, wenn man durch Beträge in den sozialen Medien scrollt. Üblicherweise haben die Timelines kein Ende – und wenn man sie aktualisiert, gibt es stets reichlich neues Material zu besichtigen. Welchen Einfluss das auf jugendliche Gehirne hat, ist unklar. Allerdings fanden etwa US-Forscher in den vergangenen Jahren eine Korrelation zwischen der Verbreitung von Smartphones und Depressionen bei Jugendlichen. Ihre Anziehungskraft macht die Geräte zu einem Störfaktor im Unterricht. Zudem könnte ein Verbot einer Handysucht entgegenwirken.

Wohl das stärkste Argument für ein Handyverbot ist, dass die Geräte als eine stete Ablenkung gelten. So verbringen Jugendliche hierzulande laut einer zu Beginn des Jahres publizierten Erhebung rund 3,5 Stunden täglich auf dem Smartphone. Das ist wenig verwunderlich: Apps werden ja geradezu so gebaut, dass sie User anlocken.

Was dagegen spricht:

Ein generelles Handyverbot in den Schulen ist aus Sicht der Experten der von der EU-geförderten Initiative saferinternet.at kontraproduktiv: Dafür hätten Handys einen viel zu großen Stellenwert im Alltag von Jugendlichen. Daher sei ein Verbot als kurzfristige Maßnahme, etwa um schwierige Situationen zu entschärfen, sinnvoll. Langfristig sollten Smartphones aber in ein medienpädagogisches Konzept integriert werden.

Sinnvoll seien hingegen Verhaltensvereinbarungen: beispielsweise dass das Gerät während des Unterrichts unbenutzt auf dem Tisch liegt oder in der Schultasche verstaut wird. Oder dass Fotos von anderen nicht ohne deren Erlaubnis erstellt, jedenfalls aber nicht verbreitet werden dürfen. Derartige Regelwerke würden zudem auf mehr Akzeptanz treffen, wenn sie mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet würden. Die Inhalte könnten auch in die Hausordnung aufgenommen werden.

Überhaupt werden Smartphones nicht so schnell aus dem Leben junger Menschen verschwinden. Was wiederum dafür spricht, diese aktiv in den Unterricht einzubinden. So könnte ein gesunder Umgang mit neuen Medien in der Schule gelehrt werden. Auch könnten beispielsweise die Möglichkeiten der Geräte weiter ausgeschöpft werden, indem Lehrende auf Lern-Apps zugreifen.

Was für manche Eltern wohl zusätzlich gegen ein Smartphone-Verbot in der Schule spricht, ist die Frage der Erreichbarkeit. So können Kinder rasch mit ihren Erziehungsberechtigten kommunizieren – etwa wenn eine Stunde ausfällt oder sie sich nach der Schule noch mit Mitschülern treffen wollen. Für die Kinder und Jugendlichen ist das nicht immer ganz einfach: Die ständige Erreichbarkeit kann ihnen auch ein bisschen zu viel Kontrolle durch die Erziehungsberechtigten werden. (Muzayen Al-Youssef, 15.7.2024)