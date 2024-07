William Forsythes Videowand "City of Abstracts" manipuliert im Mak zeitverzögert das Spiegelbild jener, die in den Fokus einer Kamera geraten. kunst-dokumentation.com

Rhythmus ist wunderbar. Nicht aber auf Arrakis. Denn im Sand dieses von Science-Fiction-Autor Frank Herbert erdachten Wüstenplaneten leben monströse Würmer, die der Takt von Schritten unwiderstehlich anzieht. Daher lernen die indigenen Fremen unrhythmisches Gehen, um zu verhindern, dass sie von den Würmern verschlungen werden.

Bei Denis Villeneuves Verfilmung von Herberts Romanzyklus Dune hat der französisch-amerikanische Choreograf Benjamin Millepied das Gehen ohne Rhythmus gestaltet. Zufall oder nicht: Im Wiener Museum für angewandte Kunst (Mak) ist jetzt eine Arbeit mit dem Titel Attempt to Walk Without Rhythm zu erleben. Die Installation des amerikanisch-deutschen Choreografen William Forsythe bildet zusammen mit drei weiteren die Ausstellung Choreographic Objects, mit der das diesjährige Impulstanz-Festival eröffnet wird.

Avantgarde gegen Narzissmus

Bonus: Unter dem Museum wohnen garantiert keine Sandwürmer, weil die Erde ja (noch) kein Wüstenplanet ist. Zusatzbonus: Das Publikum wird eingeladen, das Gehen wie bei den Fremen nach eigenem Ermessen zu üben, um aus dem gewohnten Takt in einen ganz bewusst gestalteten Tritt zu kommen. Es fühlt sich, so viel darf verraten werden, erst einigermaßen seltsam an, kann aber schnell zum echten Vergnügen werden.

Eigentlich logisch, dass Forsythe (74), der das Ballett seit den 1970er-Jahren mit legendär gewordenen Stücken und einer ganz neuen Tanztechnik umgekrempelt hat, sein Medium wechselt. Die für ihn interessanten Möglichkeiten auf der Bühne hat er längst ausgereizt. Seit einem Vierteljahrhundert schafft er daher vor allem Choreografien, die so aussehen, als wären sie bildende Kunst. Der Ballett-Avantgardist vertritt eine Generation, die das künstlerische Experiment liebt. Ihre Arbeit hält Inspirationen für jene unter den jüngeren Choreografierenden bereit, die heute in einer Narzissmusfalle feststecken.

Gewichten ausweichen

Nicht nur deswegen ist die Idee, das aktuelle Festival mit genau solchen Arbeiten starten zu lassen, geradezu brillant. Denn alle vier Installationen, die Forsythe hier zeigt, binden das Publikum ein, ohne es zu schulmeistern, ihm eine Ideologie unterzujubeln oder es sonst wie unter Druck zu setzen. Es ist in Ordnung, sich einfach anzuschauen, was die anderen aus dem Publikum mit den Choreographic Objects tun, und sich so seine Gedanken zu machen. Aber intensiver und vergnüglicher wird's beim aktiven Ausprobieren.

Unter dem Titel Nowhere and Everywhere at the Same Time versucht man in einem Wald aus rund 400 an Schnüren pendelnden Gewichten, diesen auszuweichen. Das ist weniger eine Geschicklichkeitsübung als vielmehr ein echter Wahrnehmungs- und Bewusstseinstrip. Bei Putting One Foot in Front of the Other wiederum bewegt man sich auf einer Bahn aus einfachen Handlungsanweisungen wie "durch die Nase ausatmen, während" oder "ein Bein nachziehen, während". Während? Eben. Denn bei all den vorgeschlagenen Aktionen bewegt ja auch sonst noch so einiges den Körper.

Wie aus Papier

Die Videowand City of Abstracts schließlich manipuliert – zeitverzögert – das Spiegelbild jener, die in den Fokus einer Kamera geraten. Hier wirkt der Körper so flach, als wäre er aus Papier geschnitten. Und dehnbar, denn im Video scheint die Zeit die Gespiegelten fortzuziehen und zugleich festhalten zu wollen. Da wird das Bild zur kinetischen Abstraktion des lebendigen Fleisches.

Rund fünfzig solcher "Objekte" hat William Forsythe bereits geschaffen. Sie waren bisher in zahlreichen großen Museen rund um den Globus zu sehen. Das erste davon, das Forsythe nach Wien brachte, heißt White Bouncy Castle – eine riesige Hüpfburg, die 2003 vom Tanzquartier in der Museumsquartier-Halle E aufgebaut wurde. Und Impulstanz zeigte fünf Jahre später die Installation Scattered Crowd im Parlament: Hunderte weißer Ballons und mittendrin das Publikum. So hintergründig reflektiert Forsythe über soziale Choreografie. (Helmut Ploebst, 12.7.2024)