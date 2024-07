Kenza Layli nimmt die Auszeichnung von Jurorin Emily Pellegrini entgegen. Auf dem Foto können deshalb beide zu sehen sein, weil auch Pellegrini KI-generiert ist. Instagram/kenza.layli

Vor wenigen Tagen wurde Kenza Layli als erste "Miss AI" ausgezeichnet. Die Instagram-Influencerin aus Marokko ist auch wirklich hübsch und hat bereits über 200.000 Follower auf der Plattform. Dort zeigt und erzählt sie gern, wie sie von ihrem Bruder bei der Preisverleihung begleitet wurde, welche Styles sie gern einmal ausprobiert, und wie viele andere Influencerinnen auf dieser Plattform geizt auch Layli nicht mit guten Lebenstipps, etwa: "Investiere in dich selbst und beobachte, wie sich dein Potenzial entfaltet."

Nun wäre das kaum eine Überschrift in einem Tech-Ressort wert, wäre Frau Layli nicht am Computer entstanden. Der "Miss AI"-Schönheitswettbewerb ist nämlich der erste seiner Art und richtete sich ausschließlich an KI-generierte "Frauen". Veranstaltet von einer Pornoplattform, dem Onlyfans-Konkurrenten Fanvue, sorgte die Ankündigung schon im Vorfeld für zahlreiche Kritik. Diese ist nach der Wahl nicht abgeflacht, sondern sogar noch mehr entbrannt.

Enttäuschend

"Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Objektivierung von Frauen durch KI", sagt die KI-Forscherin Dr. Sasha Luccioni von Hugging Face der Plattform Arstechnica. "Als Frau, die in diesem Bereich arbeitet, bin ich nicht überrascht, aber enttäuscht."

Die Veranstaltung ist nur ein kleiner Schritt auf dem Weg von KI-Influencerinnen in die breite Wahrnehmung. Durch einfache Werkzeuge wie Stable Diffusion ist es heute bereits sehr einfach, KI-Bilder mit hoher Qualität zu erstellen, die auf Wunsch auch immer dasselbe Gesicht aufweisen. So folgten im Netz zahlreiche Anleitungen, wie man mit diesen selbsterstellten KI-Frauen – zumeist sind die KI-generierten Menschen weiblich – Social-Media-Profile anlegt und damit Geld verdient.

Damit prallen zwei Probleme aufeinander, die nach der Misswahl neue Diskussionen heraufbeschworen haben. So werden viele der KI-Frauen von Männern erstellt, genau mit dem Hintergedanken, eine möglichst perfekte Frau zu erstellen. Verstärkt werden die Ergebnisse durch vorhandene Bias der KI, die mehrfach nachgewiesen wurden. "In einem Bereich, in dem es so eklatant an geschlechtsspezifischer Vielfalt mangelt, ist es nicht verwunderlich, dass es dazu kommt, dass KI-Bilder eine sehr klare Vorstellung haben, wie ideale Frauen aussehen", sagt Luccioni.

Aufmerksamkeit um jeden Preis

Das Ziel der Bemühungen der KI-Firmen ist klar: eine Normalisierung von KI-Frauen in allen Bereichen des Lebens. Angefangen von Instagram-Models wie der Misswahlsiegerin Kenza Layli über Pornoprofile auf Plattformen wie Fanvue bis hin zu KI-Freundinnen, die sich als Begleiterinnen für den Alltag und sexuelle Fantasien etablieren sollen. Alles Bereiche, die bisher von Menschen ausgefüllt wurden.

Der nächste Schritt ist dann eine Berichterstattung über diese Frauen, als wären sie tatsächlich aus Fleisch und Blut. Ein aktueller Artikel bei CNN trägt den Titel "Die erste Miss KI wurde gekührt – und sie ist eine marokkanische Lifestyle-Influencerin". Die Autorin schreibt sogar, dass die Influencerin aufgrund ihrer Herkunft "Diversität und Inklusivität" in die KI-Szene bringen könnte. In Kombination mit dem Verlinken der Dankesrede von Layli auf Instagram wird die KI-Illusion wohl genauso transportiert, wie das von den Machern gewollt war.

Beschleuniger von Problemen

Wen es interessiert: Die Plätze zwei und drei bei der Misswahl gingen an KI-Frauen aus Frankreich beziehungsweise Portugal. Auch Lalina und Olicia, so die Namen der KIs, haben Instagram-Profile, wo sie sich gern im Bikini und vor exotischen Plätzen zeigen. Bewertet wurden die Teilnehmerinnen von vier Juroren, von denen zwei ebenfalls eine KI waren.

Außer der eingangs erwähnten KI-Forscherin haben noch andere Frauen zu dem Ergebnis Stellung bezogen. Die Forscherin Margaret Mitchell warf sowohl der Veranstaltung als auch der Siegerin vor, nicht Diversität zu promoten, sondern unrealistische Schönheitsideale. Die KI-Influencerinnen seien allerdings lediglich ein "Beschleuniger" für bereits bestehende Probleme mit menschlichen Influencern. Auch dort würden ähnliche Standards geschaffen. "Wenn unrealistische Schönheitsvorstellungen belohnt werden, sehen sich die Mädchen, die zu Frauen werden, im Spiegel an und erkennen, dass sie nicht den Anforderungen entsprechen." Das Ergebnis seien jetzt schon erhöhte Verkäufe von Schönheitsprodukten, Essstörungen und Depressionen. Die Entwicklungen dank KI in diesem Bereich seien deshalb nur die Spitze des Eisbergs. (red, 13.7.2024)